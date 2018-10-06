Момент подорожі: квитки є, валіза складена, тревел додатки завантажені. Якщо вас цікавить, які додатки варто “download”, тоді читайте далі.

Kindle

Для книголюбів цей додаток незамінний. Тим паче, якщо ви хочете взяти з собою декілька книжок. Наприклад, якщо ви подорожуєте з ручною поклажею, простіше взяти гаджет з книжками, щоб уникнути зайвих кілограмів.

FlightAware

Додаток дозволяє відстежувати будь-який політ в режимі реального часу. Найголовніше, що він зможе вас попередити про затримки рейсів в аеропортах.

TripIt

Якщо ви забронювали декілька готелей та боїтесь, що можете загубити вашу бронь, тоді додаток TripIt буде вам у нагоді. Потрібно надіслати повідомлення з підтвердженнями чи надати доступ до своєї поштової скриньки, тоді TripIt буде все контролювати.

XE

Чи бували у вас ситуації, коли ви хотіли би придбати річ, але не орієнтуєтесь у місцевій валюті? Так от XE — додаток для конвертації валюти.

AroundMe

Цей тревел-додаток отримує інформацію про ваше місцезнаходження і видає список найближчих до вас барів, банків, заправок, лікарень, готелів, кінотеатрів, ресторанів, супермаркетів, театрів і стоянок таксі.



Flush

Що природньо то не гріх. Завантажте програму Flush, включіть на телефоні GPS, і ви знайдете найближчий до вас туалет з 190000 (і їх c кожним днем все більше!)



CityMapper

Покриває 36 міст (і це далеко не кінець) – і підказує найкращий спосіб дістатися з пункту А в пункт Б, комбінуючи всі види транспорту, доступні в тому чи іншому місті.

WeatherPRO

Цей додаток створює надзвичайно точний прогноз погоди, наприклад, для катання на лижах, для походу на пляж (з температурою води і рівнем ультрафіолетового випромінювання).

TripAdvisor

Відгуки про готелі, ресторани, пам’ятки по всьому світу. У додатку доступна функція «Поруч зі мною зараз».

Підібрати гарне місце, де можна було б перекусити, допоможе відомий Foursquare або безкоштовний Yelp. Тут ви знайдете рекомендації немережевих закладів громадського харчування.

Ще одним незамінним помічником у вашому тріпі стане вкрай корисний додаток Redigо. Завдяки йому вам не знадобитися шукати, купувати і носити з собою товсті путівники – додаток має всю найнеобхіднішу інформацію для мандрівника: загальне зведення про країну, розмовник на 6 мовах, карти із зазначеними пам’ятками, інформація про всі актуальні події в цьому місці і багато іншого. Для роботи програми не потрібно інтернет-з’єднання, що дуже зручно, коли знаходишся в іншій країні.

PackPoint – це відмінний додаток, який допоможе зібратися в будь-яку подорож. Мета вашої поїздки не є важливою. Це може бути бізнес, відпочинок, катання на велосипеді або гірських лижах. Після вибору подорожі PackPoint сам запропонує список потрібних речей, виходячи з типу відпочинку і кількості днів. Вам залишиться тільки відредагувати його.

Тепер ви знаєте, як відчувати себе комфортно під час постійних роз’їздів. Як полегшити життя запеклому мандрівникові. Ми поділились з вами корисними тревел-додатками, які допомагають заощадити час, гроші і сили.

Вікторія Баркова