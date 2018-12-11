Цигарка чи цукерка – що шкідливіше?

Не палите, не зловживаєте алкоголем – і вважаєте свій спосіб життя здоровим? Придивіться до того, що ви їсте. Звичні нам сіль та вершкове масло можуть значно прискорити старіння, а улюблені солодощі – навіть забрати кілька років! Що робить жменьку цукерок шкідливішою за пачку цигарок? І яке харчування все-таки можна назвати правильним?
Сьогодні в Україні більш ніж половина людей має зайву вагу. Чверть жінок і 14 відсотків чоловіків потерпають від ожиріння. А це – і окреме захворювання, і фактор підвищеного ризику десятків інших недугів.
Пам’ятаєте «дієтстоли» під різними номерами? Їх давно скасували, і з сьогоднішнім розумінням здорового харчування вони нічого спільного не мають. Натомість є нові принципи. По-перше, скільки калорій споживаєш – стільки й витрачай. По-друге, раціон має бути збалансованим: овочі, фрукти, цінні злаки, білкові та молочні продукти – у певних пропорціях. Якщо людина, приміром, не сприймає лактози, молоко замінюють кисломолочними продуктами. Те саме стосується злаків абощо. Тут немає революцій, ноу-хау, наукових відкриттів – це просто здоровий спосіб життя.
Рекомендації щодо здорового харчування
Навіщо ми правильно харчуємося? Мета номер один – попередження неінфекційних захворювань. До них відносять такі доволі підступні та небезпечні недуги, як цукровий діабет, серцево-судинні недуги, хронічні захворювання органів дихання, рак. 90 відсотків смертей – саме від них. В Україні це майже півмільйона людей щороку.
Неправильне харчування – один з чотирьох факторів ризику поряд із зловживанням алкоголем, палінням, низькою фізичною активністю. Звісно, над вирішенням цієї проблеми наполегливо працюють. «Дієтичні» продукти у супермаркетах – дорогі, та чи насправді корисні? Правильно харчуватися можна без зайвих затрат! Далі – кілька безкоштовних правил дійсно здорового раціону.
Всесвітня організація охорони здоров’я визначила норму споживання солі на добу. Це – 5 грамів, або чайна ложка. Однак ми їмо більше солі – щонайменше вдвічі!
Сіль – це насамперед підвищений ризик артеріальної гіпертензії. В Україні на неї страждає понад 10 мільйонів громадян. Це захворювання – головна причина смертей. Отже, обмеження споживання солі здатне безкоштовно зробити мільйони людей здоровішими.
2. Менше транс-жирів!
Тут ситуація ще гірша, ніж з сіллю. Особливо – що стосується кондитерських виробів. Транс-жири допомагають виробникам зекономити і отримати більший прибуток. Але ж такі інгредієнти – дуже шкідливі!
Звичайно, заміна їх на корисні жири призведе до подорожчання цукерок. Утім, це продукти не першої необхідності: ними не обов’язково ласувати щодня. Тим паче, щоденне споживання 100-150 грамів солодощів з транс-жирами рівноцінне завзятому палінню.
Його надмірне вживання провокує виникнення серцево-судинних захворювань, небезпека від яких загальновідома. Громадяни США споживають цукру менше за українців – відповідно, у них набагато нижча смертність від серцево-судинних недугів. Експерименти довели: людина, яка щодоби їсть більш ніж 70 грамів цукру, на 30–40% сильніше ризикує померти від неінфекційної хвороби. Українці ж, за даними Держстату, споживають щодня 100 грамів «білої смерті». Коментарі, як кажуть, зайві.
4. Тваринних жирів – у міру!
Слід також скорочувати споживання насиченого жиру – тваринного, який міститься у м’ясі, салі, молочних продуктах або пальмово-кокосовій олії. Такі жири мають гірший профіль, ніж звичайні соняшникова, кукурудзяна, а тим більше оливкова олія. Звичайно, це не означає, що від м’яса або сала слід відмовлятися повністю – вони організмові потрібні. Вживати їх треба не більше ніж 20–30 грамів на день. Є потреба і в інших насичених жирах – навіть холестерині – однак у зовсім невеликій кількості.
Кілька порад для здорового харчування
- Замініть напівфабрикати домашньою їжею. Готуючи, ми самі вирішуємо, скільки додавати солі чи цукру.
- Приберіть сіль з обіднього столу. Замість неї варто застосовувати природні спеції, наприклад, перець, зелень – все, що може покращувати смак без додавання солі. У родинах, де є хворі на артеріальну гіпертензію, під час приготування страв солити їх не треба – краще досолювати вже «в тарілці».
- Додайте йоду. Звичайно, повністю викреслити сіль з раціону не вийде. Та замість звичайної солі краще вживайте йодовану. В Україні – дефіцит йоду. До речі, у Вірменії, Киргизії, Таджикистані законодавством передбачено споживання виключно йодованої солі. Причому – українського виробництва.
Ольга Стеценко