Цигарка чи цукерка – що шкідливіше?

Не палите, не зловживаєте алкоголем – і вважаєте свій спосіб життя здоровим? Придивіться до того, що ви їсте. Звичні нам сіль та вершкове масло можуть значно прискорити старіння, а улюблені солодощі – навіть забрати кілька років! Що робить жменьку цукерок шкідливішою за пачку цигарок? І яке харчування все-таки можна назвати правильним?

Сьогодні в Україні більш ніж половина людей має зайву вагу. Чверть жінок і 14 відсотків чоловіків потерпають від ожиріння. А це – і окреме захворювання, і фактор підвищеного ризику десятків інших недугів.

Пам’ятаєте «дієтстоли» під різними номерами? Їх давно скасували, і з сьогоднішнім розумінням здорового харчування вони нічого спільного не мають. Натомість є нові принципи. По-перше, скільки калорій споживаєш – стільки й витрачай. По-друге, раціон має бути збалансованим: овочі, фрукти, цінні злаки, білкові та молочні продукти – у певних пропорціях. Якщо людина, приміром, не сприймає лактози, молоко замінюють кисломолочними продуктами. Те саме стосується злаків абощо. Тут немає революцій, ноу-хау, наукових відкриттів – це просто здоровий спосіб життя.

Рекомендації щодо здорового харчування

Навіщо ми правильно харчуємося? Мета номер один – попередження неінфекційних захворювань. До них відносять такі доволі підступні та небезпечні недуги, як цукровий діабет, серцево-судинні недуги, хронічні захворювання органів дихання, рак. 90 відсотків смертей – саме від них. В Україні це майже півмільйона людей щороку.

Неправильне харчування – один з чотирьох факторів ризику поряд із зловживанням алкоголем, палінням, низькою фізичною активністю. Звісно, над вирішенням цієї проблеми наполегливо працюють. «Дієтичні» продукти у супермаркетах – дорогі, та чи насправді корисні? Правильно харчуватися можна без зайвих затрат! Далі – кілька безкоштовних правил дійсно здорового раціону.

1. Менше солі!

Всесвітня організація охорони здоров’я визначила норму споживання солі на добу. Це – 5 грамів, або чайна ложка. Однак ми їмо більше солі – щонайменше вдвічі!

Сіль – це насамперед підвищений ризик артеріальної гіпертензії. В Україні на неї страждає понад 10 мільйонів громадян. Це захворювання – головна причина смертей. Отже, обмеження споживання солі здатне безкоштовно зробити мільйони людей здоровішими.

2. Менше транс-жирів!

Тут ситуація ще гірша, ніж з сіллю. Особливо – що стосується кондитерських виробів. Транс-жири допомагають виробникам зекономити і отримати більший прибуток. Але ж такі інгредієнти – дуже шкідливі!

Звичайно, заміна їх на корисні жири призведе до подорожчання цукерок. Утім, це продукти не першої необхідності: ними не обов’язково ласувати щодня. Тим паче, щоденне споживання 100-150 грамів солодощів з транс-жирами рівноцінне завзятому палінню.

3. Менше цукру!

Його надмірне вживання провокує виникнення серцево-судинних захворювань, небезпека від яких загальновідома. Громадяни США споживають цукру менше за українців – відповідно, у них набагато нижча смертність від серцево-судинних недугів. Експерименти довели: людина, яка щодоби їсть більш ніж 70 грамів цукру, на 30–40% сильніше ризикує померти від неінфекційної хвороби. Українці ж, за даними Держстату, споживають щодня 100 грамів «білої смерті». Коментарі, як кажуть, зайві.

4. Тваринних жирів – у міру!

Слід також скорочувати споживання насиченого жиру – тваринного, який міститься у м’ясі, салі, молочних продуктах або пальмово-кокосовій олії. Такі жири мають гірший профіль, ніж звичайні соняшникова, кукурудзяна, а тим більше оливкова олія. Звичайно, це не означає, що від м’яса або сала слід відмовлятися повністю – вони організмові потрібні. Вживати їх треба не більше ніж 20–30 грамів на день. Є потреба і в інших насичених жирах – навіть холестерині – однак у зовсім невеликій кількості.

Кілька порад для здорового харчування

Замініть напівфабрикати домашньою їжею. Готуючи, ми самі вирішуємо, скільки додавати солі чи цукру.

Готуючи, ми самі вирішуємо, скільки додавати солі чи цукру. Приберіть сіль з обіднього столу. Замість неї варто застосовувати природні спеції, наприклад, перець, зелень – все, що може покращувати смак без додавання солі. У родинах, де є хворі на артеріальну гіпертензію, під час приготування страв солити їх не треба – краще досолювати вже «в тарілці».

Замість неї варто застосовувати природні спеції, наприклад, перець, зелень – все, що може покращувати смак без додавання солі. У родинах, де є хворі на артеріальну гіпертензію, під час приготування страв солити їх не треба – краще досолювати вже «в тарілці». Додайте йоду. Звичайно, повністю викреслити сіль з раціону не вийде. Та замість звичайної солі краще вживайте йодовану. В Україні – дефіцит йоду. До речі, у Вірменії, Киргизії, Таджикистані законодавством передбачено споживання виключно йодованої солі. Причому – українського виробництва.

Ольга Стеценко