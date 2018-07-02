Цілуйтеся на здоров’я!

Чи знаєте ви такий універсальний засіб, який допомагає і стрес зняти, і протистояти зморшкам, і навіть трохи схуднути? Ні? Але більшість людей давно практикує цей метод. Це поцілунки.

Дослідження, що ведуть з 1981 року під патронажем ВООЗ, показали: загальний корисний вплив поцілунків на фізіологію і психіку людини довгий час недооцінювали.

Користь поцілунків

Проти стресів

Професор неврології американського Коледжу Лафайєт (штат Пенсільванія) Венді Хілл під час клінічних досліджень з’ясував: поцілунок запускає біохімічні реакції, які знижують рівень гормону стресу – кортизолу, і водночас підвищують концентрацію гормону кохання – окситоцину. Отже, поцілунок підвищує стресостійкість і знімає нервову напругу. Саме тому охочі до пристрасних поцілунків оптимістичні і життєрадісні – вони легко досягають особистісних та професійних успіхів.

Для схуднення

Під час пристрасного поцілунку, що триває не менше 20 секунд, обмін речовин прискорюється удвічі. За хвилину поцілунку спалюється 26 кілокалорій. Тобто одна хвилина такого контакту рівносильна 500-метровій пробіжці. Якщо цілуватися тричі на день по 20 секунд, за рік можна схуднути приблизно на один кілограм. Погодьтеся: така дієта найбільш приємна!

Для краси

Під час палкого поцілунку задіяні 29 лицьових м’язів. Така природна гімнастика покращує кровопостачання клітин шкіри. Це – відмінна профілактика зморшок і передчасного старіння.

Для гормонального балансу

Поцілунки нормалізують гормональний фон. Це дозволяє протистояти нападам вегетосудинної дистонії, що особливо актуально для гіпотоніків.

Проти болю

Слина містить ендорфін, природні антибіотики і антисептики. Завдяки цьому поцілунок здатний усунути головний біль. Поцілунок з коханою людиною – знеболювальний засіб, у 200 разів сильніший за морфій.

Дихальна гімнастика

Під час і після поцілунку легені посилено працюють, здійснюючи 60 вдихів замість 20 звичайних. Така дихальна гімнастика корисна для профілактики легеневих хвороб і загального оздоровлення. Правильні поцілунки запобігають виникненню різних бронхо-легеневих захворювань.

Для зниження ризику інфаркту та інсульту

Під час поцілунку серце скорочується частіше (110 ударів на хвилину). Таке «кардіотренування» покращує кровообіг в організмі, нормалізує артеріальний тиск, тренує судини. До того ж, слина у великій концентрації містить стрептококи, які утворюють стрептокінази – ферменти, що перешкоджають розвитку інсульту та інфаркту міокарда.

До того ж, прискорене серцебиття сприяє надходженню в клітини мозку великої кількості кисню. Завдяки цьому підвищується концентрація уваги, прискорюється розумовий процес і будь-яка інформація засвоюється краще.

Проти карієсу і пародонтозу

Чиказькі вчені рекомендують цілуватися з метою профілактики карієсу і пародонтозу, особливо після їжі. Під час поцілунку посилено виробляється слина, яка також багата на фосфор і кальцій. Вона інтенсивно нейтралізує кислотність у роті, видаляє зубний наліт, а отже – захищає від карієсу.

Під час вагітності

Небезпечне захворювання цитомегаловірус відступає перед поцілунками коханої людини, які діють як природне щеплення. А ще поцілунки стабілізують психоемоційний стан вагітної жінки, що дуже корисно для неї і для майбутнього малюка.

Для імунітету

Цілуючись, ми обмінюємося з партнером білками, мінералами, жирами і, звичайно, бактеріями. Останні допомагають зміцнити імунітет, – стверджує Ульф Бемінг, доктор Академії загальної медицини в Австрії.

Справа в тому, що слина кожного з нас містить індивідуальний набір бактерій, якими ми обмінюємося. Організм, одержуючи чужорідну бактерію, починає посилено виробляти антитіла та ензими, які здатні протистояти інфекції. Таким чином, відбувається природна пероральна вакцинація та перехресна імунізація.

Досить давно встановлено, що люди, яким подобається цілуватися, помітно рідше бувають у лікарів.

Від алергії

Поцілунки слугують сильними антиалергенами, здатними впоратися навіть із сінною лихоманкою. У результаті знижується вироблення гістаміну, який провокує небажану реакцію. Поцілунок може боротися і з іншими видами алергії.

Для довголіття

Люди, що часто цілуються протягом життя, живуть у середньому на сім років довше, ніж ті, хто не любить поцілунків. Це підтвердили американські вчені під час низки досліджень.

У поцілунку беруть участь язик і губи, їх функціональні можливості і є ключем до продовження життя. Слизові оболонки губ і язику містять розгалужені нервові закінчення, які є тактильними рецепторами, що легко збуджуються. Під час поцілунку від рецепторів зі стрімкою швидкістю передаються імпульси до нервових клітин, які, як результат, викидають у кров ендорфін і адреналін. Завдяки адреналіну відбувається спазм периферійних судин, підвищення артеріального тиску; серце викидає порцію крові, яка транспортує кисень до тканин і клітин. Ендорфіни знижують поріг чутливості нейронів у мозку, що викликає відчуття розслабленості і комфорту, оберігає організм від можливого стресу, а значить – і від старіння.

Шкода поцілунків

Не варто забувати і про інший бік медалі. Під час обміну слиною можуть передаватися гострі респіраторні вірусні інфекції, грип, ангіна, гепатити, туберкульоз, сифіліс, герпес. Також такі захворювання, як ВІЛ, гепатит С, трихомоноз, гонорея становлять загрозу зараження за наявності ранок у роті. Інфекційний мононуклеоз, що характеризується ураженням печінки, селезінки, лімфовузлів і зміною складу крові, навіть називають «хворобою поцілунків».

Лікар-імунолог Ірина Костенко коментує:

– Цілуючись, ми обмінюємося з партнером водою (9 мг), жирами (0,7 мг), органічними речовинами (0,18 мг), альбуміном (0,7 мг), сіллю (0,45 мг) і подеколи – губною помадою. Усі ці речовини в основному безпечні, полегшують травлення і зміцнюють імунітет. Крім того, поцілунок – це ще й спосіб вакцинації, бо слина містить різні бактерії, 80% з яких однакові у всіх людей, а 20% – індивідуальні. І під час поцілунку ці бактерії передаються від людини до людини.

Тому певна користь від поцілунків є. Але звісно, не варто забувати і про випадки, коли поцілунок може стати джерелом серйозних захворювань. А щоб убезпечити себе від неприємностей, потрібно дотримуватися простих правил гігієни і мати постійного партнера. Боятися поцілунків не слід. Ризик заразитися застудою через поцілунок не перевищує 10%. В інших випадках ризик ще менший: слина містить антитіла, що протистоять мікробам і вірусам.

Те, чого ви не знали про поцілунки

Наукова назва поцілунку – оскуляція (від лат. os – рот).

Наука, що вивчає зміни, які відбуваються в людському організмі під час поцілунку, називається філематологією.

6 липня – Всесвітній день поцілунків. Свято з’явилося в Англії в кінці XIX століття. Але ООН офіційно його затвердила приблизно 20 років тому.

Губи у 200 разів чутливіші за пальці рук.

За даними статистики, європеєць цілується 7 разів на день, молоді пари – близько 12 разів, люди після 50 років – приблизно 2 рази на день. 12 відсотків опитаних не можуть пригадати, коли вони востаннє цілувалися.

У середньому людина витрачає 20160 хвилин (два тижні) свого життя на поцілунки.

У Єгипті поцілунки не практикували. Можливо, Клеопатра, відома кількістю любовних перемог, ніколи не цілувалася.

Племена, що живуть далеко від цивілізації, вірять, що за допомогою поцілунку можна передати силу і частину душі.

Японці вважають, що поцілунки заряджають жінок і чоловіків позитивною енергією. У країні вранішнього сонця навіть існує мистецтво поцілунку – сепун.

Щирий пристрасний поцілунок викликає такий самий викид адреналіну, як стрибок із парашутом або стрілянина з пістолета.

28 січня 2002 року американці Луїза Альмодовар і Річ Ленглі виграли конкурс на найдовший поцілунок, що тривав 30 годин 59 хвилин 27 секунд.

У фільмі «Тепер ти в армії» 1941 року зафіксований найдовший кіно-поцілунок, який тривав 3 хвилини 5 секунд.

Якщо вірити статистиці, то близько 45% сімейних пар згодні з тим, що французький поцілунок – найважливіший прояв кохання. А психологи вважають, що така ласка є найкращою профілактикою розлучень.

Чоловіки, яких перед роботою регулярно цілують дружини, заробляють більше грошей.

У штаті Індіана чоловік з вусами не має права цілувати жодну «людську істоту».

В Індії, Ірані, Бахрейні, Японії та низці інших країн поцілунки в громадських місцях засуджують.

Не позбавляйте себе радості від поцілунків, адже це не тільки приємно, але й корисно для здоров’я. Але, щоб мінімізувати ризики передачі серйозних захворювань, даруйте поцілунки тільки своїй другій половинці.

Інна Косинська