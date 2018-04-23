Цілющі тортури, або Як відчути себе

Ми навчилися дряпатись сходинками кар’єри, забувши про мистецтво зупинятись. Закономірно, що шалені ритми західної культури повертають людей до медитацій та йоги. Проте іноді, щоби почути себе, варто «позбутись» усіх органів чуття.

Для цього існують спеціальні капсули сенсорної депривації — для позбавлення будь-якого впливу на рецептори. Вони блокують доступ запахів, звуків і світла. Людина ніби перебуває в стані невагомості, цьому сприяє щільний розчин із солі, на поверхні якого і плаває її тіло. Власне від англійського слова float (вільно плавати) це й назвали флоатингом. Температура води й повітря всередині нейтральна — 36 °C, що дозволяє не відчувати контрастного переходу між власним тілом та оточенням.

Не фатальна помилка

Перші згадки про сенсорну депривацію повертають нас аж до часів Спарти. Тоді Лікург проводив експерименти над тваринами. Набагато пізніше військові застосовували її як тортуру. Тоді вчені вірили, що, позбавивши людину всіх зовнішніх впливів, можна ввести її в стан коми.

Спростував це оманливе переконання психоаналітик та нейробіолог з Америки — Джон Ліллі. Він створив першу таку капсулу та в лабораторних умовах провів експеримент: ізолював піддослідного від будь-яких впливів на сенсорну систему. Виявилося, що людина не з’їхала з глузду й не впала в кому, її мозок зберіг свою активність і став навіть ще більш продуктивним.

Деприваційні камери Ліллі досі використовують для підготовки астронавтів до стану невагомості. Цей винахід набув ще більшої слави серед шанувальників медитації.

Відчути себе

Часто відчуття захищеності й безтурботного щастя всередині капсули порівнюють із перебуванням у лоні матері. Це така тепла й тиха невагомість.

«Як тільки думки відступили, я відчула, як густа рідина щільно мене огорнула. Мені навіть здалося, що я вперше в житті почула тишу. Знаєте, як зловісно починає шурхотіли листя в лісі перед бурею? Десь так», — поділилася враженнями студентка Світлана. «Іноді доносився ледь чутний стукіт мого серця. Чула, як кліпають вії, та взагалі прислухалася до процесів у тілі. Темно було настільки, що не розумієш, розплющені твої очі чи ні. Сказати, де закінчується тіло, теж неможливо. Коли повністю поринаєш у себе, з’являється ілюзорне відчуття, ніби тіло крутить і несе течією. Година промайнула, залишивши мені голод самопізнання», — розповіла дівчина.

Експерти запевняють, що відчуття легкості та врівноваженості зберігається протягом трьох тижнів після одного сеансу. «З часом припиняєш відчувати власне тіло, а мозок автоматично переходить у стан, який науковими словами називається альфа. Оскільки мозок — це електромагнітний випромінювач, що обробляє інформацію, його електрична активність має хвильову природу. Ці хвилі, ритми ділять на чотири основні категорії: Бета, Альфа, Тета й Дельта. Кожна з них визначає особливий тип активності мозку, стан свідомості», — пояснила адміністратор флоатинг-студії Анастасія Шамина.

«Бета-стан — це звичайний стан бадьорої людини. Вона легко піддається стресам, налаштована на спротив оточенню та хаотичну діяльність. Альфа — омріяний стан тих, хто медитує. Він розширює творчі й наукові можливості людини, сприяє зосередженню та розслабленню, приносить умиротворення. Так мозок продовжує активну діяльність, проте всі зовнішні впливи ніби зникають, вони більше не заважають думати та відчувати. Тета-стан — це поверховий сон, робота з підсвідомістю та асоціативною пам’яттю. Зазвичай людина в такому стані довго перебувати не може. Дельта — це глибокий сон без сновидінь, кома, летаргічний сон. Сюди ж відносять транс, нірвану. Організм використовує його для максимального відновлення сил.

Свідомість природно переходить в альфа-стан, коли тіло занурюється в капсулу. Для тета-стану медитатори практикуються роками. Крім того, дослідження енцефалограми довели, що за допомогою флоатингу відбувається балансування, синхронізація активності лівої та правої півкуль», — додала Анастасія.

Чудодійний спокій

Курс флоатингу призначають пройти хворим на хронічну втому, нервове напруження та депресію. Він допомагає позбутися фобій та тривоги. Антигравітація знімає напругу м’язів спини та шиї. Лімфодренаж допомагає позбутися зайвої ваги. У воді розчиняють орієнтовно 500 кг англійської солі, якій приписують антицелюлітний, омолоджувальний та очисний ефекти. Експерти запевняють, що вона сприяє детоксикації організму та укріпленню структури волосся.

Флоатинг нормалізує сон: робить його більш глибоким та спокійним. Кажуть, що регулярне проходження процедури приносить задоволеність собою та власним життям і, як наслідок, звільнення від потреби стимулювати психіку іншими методами, а також від шкідливих звичок. Звільнившись від постійної боротьби з гравітацією, мозок відкривається для вирішення більш творчих і важливих завдань, для пошуків відповідей на глобальніші питання. Йоги запевняють, що це найбільш швидкий спосіб заглибитись у медитативний стан.

Задоволення не для всіх

Протипоказання щодо такої цілющої процедури все ж є. Відкладіть сеанс у капсулі на потім, якщо маєте відкриті рани, шкірні захворювання в стані загострення, інфекційні захворювання (наприклад, грип), проблеми з вухом (отит, розрив барабанної перетинки тощо) чи кровотечі під час вагітності. Якщо ж вагітність проходить без патологій, флоатинг навпаки рекомендують, особливо на останніх місяцях. Це дозволить зняти напругу з опорно-рухової та кровоносної систем.

Не варто приходити на флоатинг у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. На жаль, людям із захворюваннями дихальних шляхів (астма, емфізема легень), серця (стенокардія, нещодавній сердечний напад), епілепсією та серйозними психічними розладами доведеться відмовитися від цього задоволення взагалі.

Боятися правильно

Остерігатися втонути не варто — глибина в капсулі становить лише 25-30 см, ваше обличчя не зануриться під воду. У вуха нічого не затече — для цього видаються беруші.

Клаустрофобам треба пам’ятати, що капсулу ви зачиняєте й відчиняєте самостійно. Ніхто не триматиме вас через силу. Особливо боязким можуть залишити щілинку світла на перші кілька хвилин. Так само перші та останні п’ять хвилин всередині гратиме релаксаційна мелодія, щоб одразу не налякати людей тотальною тишею.

Адміністратор флоатинг-студії Анастасія Шамина розповіла, що спочатку в багатьох відвідувачів виникає відчуття задухи, проте глибоке йогівське дихання допомагає повернути спокій.

Турбуватися варто лише про те, що робити сам-на-сам із собою цілих 60 хвилин (це мінімальна тривалість сеансу). Якщо вам із собою не нудно й не лячно, то година наодинці з власними думками промайне, як мить насолоди.

Три, два, один: уже майже невагомість

До флоатингу треба підготуватись. Не пийте за 30-40 хвилин до цього напої, що містять кофеїн. Зайве збудження вам ні до чого. Аби не слухати в тиші потуги свого шлунку чи бурчання, не переїдайте, але й не приходьте зовсім голодними. Рекомендується легко перекусити за 1-2 години до процедури та випити води безпосередньо перед нею.

Не варто голитися за 2-3 години до сеансу, щоб не відчувати неприємного пощипування в соляному розчині. Зніміть контакті лінзи — на випадок потрапляння розчину в очі. Обов’язково зніміть, лягаючи до капсули, всі прикраси, пірсинг, шпильки, які можуть завадити вам позбутися відчуттів у тілі.

Ольга Дуляницька