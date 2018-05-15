Цивільний шлюб: за і проти

Молоді пари все частіше уникають узаконення стосунків та надають перевагу цивільному шлюбові. Чи допоможе він врятувати почуття від буденності, чи навпаки занапастить стосунки?

Поняття цивільного шлюбу виникло у Голландії у ХVI столітті. Причиною його появи стала релігія. Люди, які належали до різних віросповідань, не могли вінчатися в церкві, тож не мали можливості узаконити свої стосунки перед Богом. Але влада дозволила оформлювати такі союзи в мерії. Саме такий шлюб у ХVI столітті вважали цивільним.

Зараз цивільним шлюбом називають проживання разом і ведення спільного господарства без взаємних зобов’язань. Цивільні шлюби дуже популярні у світі. Все більше пар не бажають оформлювати свої стосунки офіційно.

Багато людей вважають цивільний шлюб репетицією перед одруженням, адже часто саме спільний побут і побутові суперечки призводять до розлучення. Така репетиція дозволяє сформувати уявлення про те, яким ваш обранець є у побуті. Проте існує і безліч ризиків, як з правового, так і з психологічного боку.

Страх відповідальності

Причини, які спонукають не узаконювати стосунки, у чоловіків і жінок різні. Для чоловіка — це можливість уникнути зайвої відповідальності. Для жінки — це найчастіше страх втратити чоловіка, який не готовий до відповідальності. Такі пари намагаються переконати себе і людей навколо, що почуття мають переважати над формальностями.

Чоловік у такий ситуації забезпечує собі свободу вибору, не усвідомлюючи, наскільки некомфортною вона є для його обраниці. Сім’я, визнана державою чи церквою, дає певні підсвідомі гарантії витривалості стосунків. Натомість цивільний шлюб провокує страх залишитися самій. За результатами опитувань, 92% жінок, які живуть в цивільному шлюбі, пишуть у анкетах, що вони заміжні, тоді як 85% чоловіків вважають себе неодруженими.

Небажання реєструвати шлюб із боку чоловіка може свідчити про його страх втратити свободу вибору. Жінка набагато рідше наполягає на цивільному шлюбі. Такий крок може свідчити про її невпевненість у виборі чоловіка. Жінки все більше переймаються кар’єрою, тому їхні рішення щодо цивільного шлюбу можуть ґрунтуватися і на небажанні ділити майно у разі розлучення. Цей фактор часто стає вирішальним вирішальним і для забезпечених чоловіків.

Головний ворог цивільних шлюбів — громадська думка

Сімейний психолог Олена Томенко вважає:

«Оформлення шлюбу — це певний ритуал. Майбутнє подружжя обмінюється обручками, виголошує клятви, підкріплюючи шлюб своїми підписами. Тобто людина на урочистій церемонії бере на себе певні зобов’язання. У цивільному шлюбі пара не до кінця своєї розуміє зони своєї відповідальності — вони просто живуть разом, поки це їм вигідно. Проходячи шлях від знайомства до законного шлюбу, молоді люди вчаться поважати одне одного, поступово посилюючи свої почуття.

Здавалося б, що все чудово: в нашу епоху суспільства макдоналізації все потрібно робити швидше і простіше, зокрема й створювати сім’ю. Зрозуміло, що це лише сарказм.

У такому шлюбі відбувається підміна понять. У таких парах немає зобов’язань, дуже часто чоловіки зраджують, адже просто не сприймають серйозно такий тип стосунків, навіть якщо й намагаються переконати співмешканку у протилежному.

Можна зрозуміти такі стосунки в молодому віці, але нічого, крім досвіду (часто неприємного), вони не принесуть. Справжні проблеми почнуться при плануванні чи народженні дітей.

Якщо ж ви вже не вперше починаєте розмову про те, що варто зареєструвати стосунки, але ваша половинка говорить, що штамп у паспорті все одно нічого не змінює, тоді поставте запитання: «Якщо штамп все одно нічого не змінює, то чому б його не поставити?

Юридичний аспект

Юрист Володимир Сорока коментує:

«Зараз Сімейний кодекс прирівнює цивільний шлюб до офіційно зареєстрованого. Це створює проблеми, пов’язані з поділом майна цивільного подружжя після їхнього розриву. Майно можна вважати спільним, якщо воно було придбане внаслідок спільної праці таких осіб як сім’ї; і якщо інше не встановлено письмовою угодою між ними. При цьому спільною працею осіб слід вважати їхні спільні або індивідуальні трудові зусилля, унаслідок яких вони одержали спільні або особисті доходи, об’єднані в майбутньому для набуття спільного майна, ведення ними спільного господарства, побуту та бюджету. У зв’язку із цим, суди під час поділу майна, набутого сім’єю у незареєстрованому шлюбі, мають установлювати не лише обставини щодо факту спільного проживання сторін у справі, а й ті обставини, що спірне майно було придбане сторонами внаслідок спільної праці.

Для комфортного життя, краще реєструвати свої стосунки. А при вирішенні спірних питань завжди краще мати офіційний документ про шлюб.»

Ризики цивільного шлюбу

1. Вищий відсоток розриву стосунків

Мабуть, найвагоміший і найвідоміший аргумент проти спільного проживання до заміжжя, так званого цивільного шлюбу — це статистика, яка показує, що цивільний шлюб сильно збільшує ризик розриву стосунків.

Усі дослідники сходяться в тому, що ймовірність розлучення набагато більша, якщо закохані жили разом до шлюбу. Після року життя у цивільному шлюбі офіційно зареєструвати стосунки наважуються 18% пар, після другого — 20%; після третього — 17%. Люди, які живуть цивільним шлюбом до чотирьох років, частіше укладають офіційний шлюб, ніж пари, які прожили разом більше п’яти років і народили дітей.

У перший рік цивільного шлюбу майже 20% пар розходяться. У другий — близько 5%. За опитуваннями, більшість вважає, що планування дитини може бути головною причиною узаконення стосунків.

2. Нижчий рівень життя

Більшість досліджень показує, що рівень життя пар, які живуть в цивільному шлюбі, нижчий, ніж рівень життя подружніх пар. Пари, які проживають поза шлюбом, показують нижчий показник рівня добробуту, сексуальної вірності і сексуального задоволення. У таких пар практично відсутні взаємини з родичами. До того ж жінки, які живуть в цивільному шлюбі, набагато частіше страждають від фізичного і сексуального насильства.

3. Спільне проживання до заміжжя не завжди закінчується шлюбом

Як показують дослідження, 21% пар, які прожили в цивільному шлюбі від 5 до 7 років, продовжують жити в цьому статусі замість того, щоб одружитися. Для чоловіків головною причиною не вступати у шлюб є те, що вони «просто живуть з жінкою, і їм подобаються ті переваги, які дає таке спільне проживання».

Переваги цивільного шлюбу

1. Вільне плавання

Союзи, не обтяжені штампом у паспорті, не обтяжені і соціальними стереотипами з приводу сімейного життя. Цивільний шлюб максимально відкритий для експериментів і творчості. Він дає відчуття свободи і відсутності «кайданів», яких так бояться чоловіки.

2. Тренування перед серйозними стосунками

Безцінний досвід спільного життя з мінімальними фінансовими витратами — явний плюс цивільного шлюбу. Молоді люди, студенти, які не мають стабільної роботи, мають можливість краще придивитися одне до одного, орендувавши на певний час кімнату або квартиру для спільного життя.

3. Ще один шанс

Цивільний шлюб — другий шанс для розлучених. Люди, які вже пройшли невдалий офіційний шлюб, отримують можливість перевірити свої стосунки з новим партнером без зайвих ризиків і поспіху.

Кожному слід індивідуально обирати, чи підходить цивільний шлюб для його стосунків. Головне — щоб цей вибір приніс щастя та добробут у вашу родину.

Анастасія Білинська