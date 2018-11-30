Тунель майбутнього від Ілона Маска

Ілон Маск, засновник компанії Space X, підходить дедалі ближче до завершення свого проекту «Loop» – тунельної транзитної системи під Лос-Анджелесом, яка вирішить проблему постійних заторів у місті.

Маск вперше оголосив про намір побудувати тунель до офісу своєї компанії в Лос-Анджелесі ще в 2016 році.

Нещодавно мільярдер повідомив у Twitter, що проект підземного тунелю «майже закінчено» і він буде повністю завершений 10-го грудня 2018 року, а його відкриття транслюватиметься в режимі реального часу.

Тунель, який будує компанія Ілона Маска, матиме автономні платформи, які рухатимуться електричними рейками й перевозитимуть автомобілі з пасажирами зі швидкістю 200–240 кілометрів за годину.

У день відкриття проїзд тунелем буде безкоштовний.

Продуктивність Ілона Маска просто вражає. Він вміє виконувати великий обсяг роботи за дуже короткий час.

Його компанія зараз також працює над іншими проектами, зокрема над підземною транспортною системою «Dugout Loop», яка буде перевозити людей зі Східного Голівуду до стадіону Dodger.

Також Маск планує розвивати транспортну систему, відому як “Hyperloop” – надшвидкісний вакуумний потяг, що дозволить подорожувати зі швидкістю 1207 кілометрів за годину. Такі тунелі планують побудувати для швидкісного транзиту через густонаселені регіони, що дозволить подорожувати з Нью-Йорка до Вашингтона, менш ніж за 30 хвилин.

Анна Загородня