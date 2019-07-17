Турбумося про Землю: 10 лайфаків для більш “зеленого” життя

За останні роки українців стали більш цікавити зміни клімату та негативний вплив людини на природу. І поки наше суспільство тільки починає дискусії з цього питання, іноземні громадські організації та лідери думок вже розвили цілі філософії екологічного способу життя. Зокрема, мінімалізм, рух “0 відходів” та “нульовий вплив”. Усі ці напрями спрямовують максимум зусиль своїх прихильників на зменшення впливу людства на планету Земля. Ми також хочемо запропонувати 10 порад для того, щоб зробити вашу домівку більш екологічно дружньою.

1. Передивіться свої звички споживання

Один з найскладніших кроків до більш екологічного способу життя – це подивитися на себе з іншого боку. Маркетинг та суспільна думка часто нав’язують нам безглузді ідеї. Взагалі екологія погано поєднується з капіталізмом. Останній побудований на принципі постійного споживання, а екологія — на розумному споживані. Для початку корисно переглянути свої витрати. Як часто ви купляєте одяг чи замовляєте доставку їжі додому? Усі ці проблеми можна вирішити завдяки правильному плануванню вільного часу та фінансів. Однак шкідливі звички можуть стосуватися не тільки великих фінансових рішень, а й буденних дрібниць. Зокрема, довгі та гарячі ванни. Якщо у вашій домівці перейдуть на приймання душу — це збереже і планету, і ваш гаманець.

2. Сортуйте сміття

Звичайно це найпоширеніша порада з усіх, однак українці досі до цього не привчились. Нещодавно в Україні ввели екологічне законодавство, але декілька місяців його дії показали жодного результату. Українські сміттєві баки досі стоять наповнені брудною вторсировиною, яку максимум можна використати для спалення. Насправді його просто захоронюють у землі для подальшого розкладання, що займе сотні років. Тому тут велику участь беруть громадські організації, що проводять інформаційні компанії для школярів та студентів, збирають та сортують вторсировину та відвозять на заводи, де виробники її приймають.

3. Позбудьтеся усього одноразового

Вже цього року Британія оголосила, що протягом наступних декількох років відмовиться від пластикових трубочок, паличок для вух та вологих серветок. До такого масштабного рішення навіть приєдналась королівська родина — своїм наказом Єлизавета ll заборонила використання одноразової тари на всіх заходах, що відвідує. Незважаючи на те, що одноразову тару можливо переробити, але залишки їжі та жиру робить цей процес у рази складнішим. Тож приділіть цій проблемі трохи часу та пошукайте еко-альтернативи. Наприклад, перестаньте купувати одноразові серветки та перейдіть на носовички, щоденну порцію кави можна купляти не у паперові горнятка (які насправді не переробляють), а багаторазовий термокухоль.

4. Не бійтесь секонд-хенду

В українському суспільстві побутує думка, що секонд-хенд чи “комісіонки” – це місце для безхатченків та бабусь з мізерною державною пенсією. Насправді так звані Thrift-шопи розповсюджені в усіх країнах світу. Американський репер Macklemore навіть написав про таку крамницю пісню, яка стала піснею #1 2013 року за версією Billboard. За своєю природою секонд хенд — спосіб зібрати гроші на благочинність. Люди жертвують одяг, який потім викупає велика мережа секонд-хендів: гроші йдуть на благочинність, а одяг очищують та перепродають.

Секонди не тільки збережуть ваш гаманець, а й планету. На кожний новий предмет одягу витрачається десятки літрів води. Покупцям варто також знати, що великі бренди так званої швидкої моди експлуатують жителів країн третього світу у вигляді дешевої робочої сили. Тож кожна кофтинка з H&M, Zara або Topshop не тільки проживе максимум сезон, так ще й нашкодить екології та завдасть страждань людям у бідних країнах.

5. Забудьте про поліетиленові пакети

Знову банальна порада, але одна з найважливіших. Поліетиленові пакети стали для нас такою буденністю, що покупці просто не розуміють як ще можна переносити продукти. Взагалі існує безліч екологічних альтернатив: сіточки, контейнери, багаторазові мішечки та пластикові пакети. Наразі навіть в Україні працюють компанії, що виготовляють та продають багаторазові пакети з плащівки.

Щонайменше — необхідно привчити себе здавати пакети на переробку. Попередження: вони повинні бути чистими, без залишків їжі та без цінника. Тому, наприклад, для купівлі м’яса чи сиру варто використовувати контейнер.

6. Вчіться читати етикетки

Етикетка надає всю необхідну інформацію покупцю. Саме тому нею не варто нехтувати, а уважно вчитуватись. Наприклад, на етикетці можуть вказати вид пластику, з якого зроблена тара. Ви вже знатимете, чи можна віддати баночку від сметани чи йогурту на переробку. Ще один трюк — не бійтеся терміну придатності. Більшість виробників бажають підстрахуватися і спеціальну вказують дату на декілька днів раніше необхідної.

7. Зверніть увагу на “розумні” технології

Сучасні технології облегшують нам життя, а також роблять його більш екологічно дружним. Звичайно, усі чули про магію енергозбрегігаючих жарівок чи сонячних батарей. Однак існує безліч корисних технологій. Зменшити використання електроенергії вам допоможуть просунуті вимикачі світла, які працюють завдяки датчикам руху. Така ж технологія працює і на кранах для води: адже щоб почистити зуби не обов’язкового спускати декілька літрів води. Також гарним прикладом є акумулятори, змусять вас забути про батарейки.

8. Робіть інвестиції у майбутнє

Окрім зміни звичок, екоспосіб життя потребує й певних фінансових витрат. Але, обіцяю, вони з часом у рази себе окуплять. По-перше, варто вибрати собі набір пластикових контейнерів або просто судочків. Вони знадобляться під час шопінгу, пікніків та для обідів на роботі. По-друге, щоб зменшити використання одноразовими пластиковими пляшками та стаканчиками, купіть собі термокухель або термос. Вони вірно служитимуть як улітку для зберігання прохолодного лимонаду, так і узимку для гарячої кави чи чаю. Логіка “інвестування у майбутнє” передбачає купівлю речей, які може й трохи дорожчі за середню ціну, але можуть прослужити на декілька років довше. Тому, обираючи портфель, сумку чи гаманець, спочатку рекомендуємо дивитися на якість речі, а потім на цінник.

9. Не соромтесь обмінюватися речами з друзями чи віддавати на благочинність

Інколи вам здається, що вже ніхто не може скористуватися певною річчю, тож тримати її нема сенсу. Але для одного це може бути сміття, а для іншого — скарб. Перша порада у такому випадку — спитайте друзів, чи вони захочуть забрати цю річ. Потім зробіть оголошення у соцмережі, зокрема Facebook або Twitter, з фотографію речі та попросіть знайомих зробити репост. Таким чином аудиторія повідомлення збільшиться в рази. Якщо ж ви не отримали жодної відповіді – виставте річ на спеціалізованому сайті – OLX, Shafa.ua або групи “Віддам, прийму, подарую” у тому ж Facebook.

10. Творіть власноруч.

З появою масового виробництва, у людства відпала потреба виготовляти речі своїми руками. Однак науковці зазначають, що рукоділля розвиває моторику, покращує м’язову пам’ять та сприяє гармонійній роботі мозку. Ви можете почати з малого — браслетів або вишивки картин. Одні слугуватимуть як унікальний аксесуар, а інші прикрасять вашу домівку. Попитайте у своїх батьків чи дідусів-бабусь поради, що ви можете самостійно зробити, адже процес “домашнього” виробництва був широко популярний у Радянському Союзі. Можливо, у них залишився шматок тканини, з якої можна пошити хваталочки чи фартух, або навіть нову блузу. Таким чином ви застосуєте вже наявну тканину та не будете використовувати нові ресурси.

Ольга Тарасенко