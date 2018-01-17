Туристична Мекка України: Чим приваблює туристів Львів?

Місто Лева з кожним роком приймає все більше гостей та змушує повертатись сюди неодноразово. Тут можна не лише побачити, як містяни дотримуються українських традицій, а й відчути різнобарвний колорит цього краю. Про те, як краще поринути в атмосферу старовинного міста та які особливості воно має – далі у матеріалі.

Архітектурний Львів

Однією з візитівок міста є Оперний театр. Львів’яни вже давно звикли до цього дивовижного храму, проте туристів він щодня манить своєю красою.

Львів поєднує у собі таємницю старовинних вуличок, архітектурні скарби та сучасні новобудови. Тут перетинаються традиційний український та австрійський Львів, латинський, єврейський та вірменський квартали.

Більшість архітектурних перлин знаходяться в компактній центральній частині міста і, щоб побачити їх усіх, вам знадобиться не більше трьох годин.

За межами прекрасного

Львівщина багата своєю історією, численними архітектурними пам’ятками і природними об’єктами. Вона має багато оздоровчих та гірськолижних курортів, які кожного року приваблюють тисячі гостей.

Замки Львівщини – невід’ємна складова у маршруті кожного туриста. Більшість із них вже стали осередками міжнародних фестивалів та з’їздів байкерів. Сюди приїжджають, аби відсвяткувати весілля або ж прогулятись, щоб краще поринути в історію Галичини. На території замків художники шукають натхнення, а режисери знімають фільми.

Львів традиційний

Побувати у Львові на свята – це чудова можливість поринути у культуру галичан.

Львів’яни з усією серйозністю та відповідальністю готуються до свят. Адже шанобливе ставлення до них виховується ще змалечку. Для більшості місцевих родина – на першому місці. Вони ходять щонеділі до церкви всією сім’єю. Галичани завжди були релігійними, берегли та шанували давні українські традиції.

Мені пощастило побачити святковий Львів на власні очі. Я потрапила сюди в день Яблуневого Спаса.

Звідусюди лунають святкові дзвони. Люди пішки йдуть до церкви, прихопивши з собою кошик із сезонними фруктами, медом, колоссям жита й пшениці.

За традицією необхідно вдягти білий одяг – це колір даного свята. Усі львів’яни в красивих вишиванках та з гарним настроєм.

Ще однією чудовою традицією міста Лева є проведення різноманітних фестивалів, такі як “Різдво у Львові”, “Фестиваль Писанок”, “Свято шоколаду”, “Свято сиру і вина”, “Alfa Jazz Fest” та багато інших.

Про те, коли краще їхати до Львова, я запитала у менеджера з туризму Ірини Жулькової.

“Львів залишається туристичним протягом усього року. Звісно, найбільшу кількість гостей місто збирає влітку і навесні через сприятливу погоду. Однак, якщо хочеться побачити місто менш туристичним, наближеним до його буденного вигляду, автентичним, то, думаю, варто поїхати восени та взимку. Тоді є можливість наштовхуватись не на натовп туристів, а лише на невеличкі екскурсійні групки.

Звісно, важливо враховувати культурну програму, яку пропонує Львів. Серед загальноукраїнський подій – варто відвідати “Форум видавців”. Серед локальних – наприклад, “Свято шоколаду” чи фестиваль органної музики”, – радить Ірина.

Мрія гурмана

У Львові існує власний кавовий світ. Тут поруч живуть десятки кав’ярень. Приїхати до міста Лева й не зазирнути на філіжанку кави або не прихопити її з собою – це справжнісінький злочин. Свіжі пляцки, вироби з шоколаду – ідеальне львівське доповнення.

Якщо ж “хліба” вам замало, за “видовищами” обов’язково зайдіть у “Дім легенд”, “Криївку”, ресторан “Масони”, “Гасову Лямпу”, поторгуйтесь з офіціантами у колоритному єврейському закладі “Под Золотой Розой”, відправте листівку близькій людині у “Пошті на Друкарській”.

Львів європейський

Місцеві жителі бережуть та цінують свої традиції, культуру та звичаї. Проте не забувають йти в ногу з часом. Так, наприклад, на Площі Ринок, біля міської ради, розташовано декілька велосипедів, які кожен охочий може взяти на прокат на певний час. Потрібно лише зареєструватись на місці через термінал та оплатити послугу. До того ж ви можете взяти велосипед на одній станції та залишити на іншій. Це не лише зручно, а й екологічно.

Окрім цього, щодня по місту їздять сучасні трамваї українського виробництва “Електрон”.

Ще однієї особливістю “розумного міста” є оснащення автобусів, тролейбусів та маршруток GPS-системами. Інформація про пересування громадського транспорту разом з іншою оперативною інформацією надходить у Центр керування дорожнім рухом. За допомогою нього відбувається управління всіма світлофорами міста.

У Львові також розглядають можливість переходу на найбільш сучасну систему освітлення. Вона надасть можливість керувати кожним світильником окремо, а сигнал передаватиметься за допомогою Wi-Fi.

У планах львівської мерії та активістів є реалізація багатьох цікавих, корисних та потрібних проектів. Залишаться вони на папері чи будуть втілені у життя – залежить лише від нас.

Львів – багатогранне та неповторне місто, якому вдалось зберегти свою культуру, самобутність та пронести їх крізь роки. Тут кожен знайде для себе затишний дворик, який допоможе поринути в атмосферу старовинного міста.

Аліна Козак