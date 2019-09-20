Туризм в 2019 році — смерть «all inclusive»?

Мілленіали — люди, які зустріли нове тисячоліття в молодому віці, тепер офіційно є найбільшим поколінням в історії, зайнявши місце покоління бумерів (люди 1943-1965 років народження). Будучи наймолодшим поколінням з наявним доходом, вони отримали статус лідерів у сфері туризму та стали важливою аудиторією ринку подорожей. Бажання покоління міленіум визначають основні тренди нового року. Вони не соромляться отримувати те, чого хочуть.

Індивідуальний туризм

Вважається, що до 2020 року представники покоління міленіум або так зване покоління Y будуть подорожувати на 47% більше, ніж у 2013 році. Туризм зазнає суттєвих змін: від індустрії послуг, що пропонує вам переліт, житло та їжу до пропозицій отримати досвід. Час, коли метою відпочинку було повернення в офіс із засмаглою шкірою, вже закінчився. Сьогодні подорожі — це дослідження нових територій, а не звичні туристичні напрямки з пропозиціями «все включено».

Це кидає виклик туристичним агенціям, які пропонують пакети «під ключ». Родина, яка була задоволена цим 10 років тому, тепер хоче поїхати у подорож на гірських велосипедах чи спостерігати за китами в Домінікані.

Навіть забезпечені люди все більше грошей витрачають на отримання досвіду під час подорожі, ніж на придбання матеріальних речей – ювелірних виробів або годинників.

Це ще один доказ того, що сучасні люди цінують спогади більше, ніж деякі фізичні володіння.

Та чи відповідають пропозиції попиту сучасного суспільства? Індустрія туризму поступово розширює свої функції. Великі готелі закордоном, наприклад, все частіше забезпечують доступ для своїх спортзалів місцевим мешканцям. Мета зрозуміла — створення простору, де туристи та місцеве населення перетинаються.

Навіть попри це, сьогодні все більше людей відмовляються від послуг планування туризму та вирушають у самостійно організовані подорожі. Так званий індивідуальний туризм набирає обертів. Серед його переваг — відчуття автентичності як найважливішого компоненту відпочинку. На власному досвіді подорожуючі намагаються зануритися в місцеву культуру. Якщо раніше туристичні агенції створювали ілюзію «райського» відпочинку в країнах, як Мадагаскар, Індонезія, Бангладеш та Філіпіни, далеку від місцевої реальності, то тепер приховання правди може коштувати їм клієнтської бази. Сучасні мандрівники прагнуть інтеграції у внутрішнє життя країни та розуміння специфіки життя місцевого населення. Подорожі набувають нового змісту. Мрії про непрохідні джунглі, пізнання етнічних меншин стають реальністю. Тому такі напрямки, як М’янма, Монголія та Ефіопія набувають все більшої популярності. Пізнання невідомих регіонів — ще одна туристична тенденція на найближчі роки, яка сприяє вирішенню проблеми міст, перенасичених туристами, такі як Барселона, Амстердам, Париж, Мілан.

Відповідальний туризм

2017 рік був визначений Міжнародним роком сталого туризму ООН. Це стало унікальною можливістю для збільшення туристичного внеску до трьох основних напрямків розвитку країн – економіки, соціального сектору та екології. Також це підвищило рівень обізнаності про справжній стан справ в тій чи іншій галузі.

Завдяки цьому, сучасні туристи більше зацікавлені в екологічному, економічному та соціальному впливі, який вони розповсюджують на місце відвідування. Велике поширення набуває практика еко туризму. Більш того, влада країн та міст, що страждають від перенасиченості приїжджих, вводить політику обмеження, намагаючись відштовхнути нескінченний потік туристів. Через перенасиченість туристами зростають ціни на нерухомість, невдоволеність місцевого населення, постійні затори на дорогах. Наприклад, Тайланд періодично закриває острів Тачай через переповненість, а Барселона представила новий план розвитку, спрямований на припинення потоку туризму до 2020 року.

Але це не означає, що відвідування популярних напрямків тепер неможливе. Можна подорожувати, завдаючи мінімальної шкоди. Для цього треба ретельно обирати час для подорожі — не піковий сезон. Бронювання готелю у місті є найетичнішим місцем для проживання. Таким чином, більша частина ваших грошей повертається до спільноти та ви не позбавляєте місцевих мешканців місця проживання на відміну від користування сервісом оренди квартир. Також замість вибору міського популярного туризму, можна вкласти гроші в альтернативний агротуризм та таким чином підтримати розвиток сел та менш популярних напрямків.

Духовний туризм

Незважаючи на те, що близько 1 мільярда людей світу вважають себе атеїстами, попит на духовний туризм зростає. Все більше людей подорожують до таких священних місць, як пустеля Негев у Палестині або Ганг у Індії.

Духовна мандрівка дає можливість пізнати пам’ятки в більш розміряний та захоплюючий спосіб, а також поєднати культуру, духовність та пригоди у свій унікальний досвід. Особливий попит на ці напрямки спостерігається в період релігійних свят.

Активний відпочинок

Африканське сафарі, плавання з китайськими акулами в Мексиці чи Австралії, походи в Швейцарські Альпи — все це лише частина безлічі варіантів відпочинку з пригодами. Тренд на відмову від пасивної відпустки не лише не втрачає актуальності, але й дає все більше можливостей на втілення мрій.

Любителі екстриму втрачають голову від краєвидів під час стрибку з банджи на греблі Верцаска у Швейцарії або спуску по мотузці в печеру, повну фосфоресцентних черв’яків в печерах Руакірі в Новій Зеландії. Але обираючи такий вид відпочинку, навіть досвідчені мандрівники радять не нехтувати оформленням медичного страхування.

Північна та Південна Америка — це найпопулярніші регіони активного відпочинку. Для порівняння, Близький Схід та Північна Африка, які постраждали від політичної нестабільності, є регіонами, до яких інтерес клієнтів значно знижений.

Цікаво, що серед замовників такого виду відпочинку більше жінок, особливо в Африці, де 57% клієнтів є жінками. Майже половина (45%) клієнтів старша 50 років.

Фуд-туризм

Коли справа доходить до подорожі, то все часто зводиться до їжі, чи не так? Де поїсти, що поїсти та навіть як. Продовольчий туризм став популярною тенденцією серед мандрівників по всьому світу.

Але тепер досвід їжі не обмежується лише обідом в якомусь закладі. Фуд-туризм включає в себе кулінарні курси, фермерські та гастрономічні тури, а також відвідування класичних продовольчих ринків. Цей досвід тісно пов’язаний з культурою місця розташування. Багато мандрівників вважають це одним із найкращих способів дізнатися історію про місце їх подорожі. Навчитися готувати оригінальну паелью в самісінькій Іспанії, хіба це не кращий досвід?

Інста-тури

Сьогодні нікого не здивувати потребою людей у фіксації моментів під час подорожей. Більшість суспільства користується смартфонами, які роблять фотокартки блискучої якості та додатками, які дозволяють ділитися ними з друзями та слідкувати за цікавими профілями тревел-блогерів. Саме блогери започаткували новий тренд у сфері туризму – так звані інста-тури. Подорожувати і фотографувати — так коротко описують суть інста-експедицій під час яких люди діляться досвідом вдалого кадру та секретами гарної обробки фото. При організації таких турів обираються місця з відповідними фотофонами (місцями, де вийде вдале фото), наприклад, Прованс, з його лавандовими ландшафтами, або Марокко з древніми палацами. Під час туру закладається час не лише на відвідування тієї чи іншої пам’ятки, але й на те, щоб поексперементувати з ракурсами та композицією кадру.

Анастасія Шепєлєва