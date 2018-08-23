Ти – творець свого успішного майбутнього

Успіх в житті не залежить від оцінок у дипломі чи атестаті. Він залежить від ентузіазму, ініціативи, наполегливості, харизми, вміння генерувати й просувати хороші ідеї та здібності вміло маневрувати в павутині соціальних і ділових відносин з людьми.
Школа як модель життя
У суспільстві існує цікавий стереотип: двієчники керують відмінниками. Вони більш успішні в дорослому житті, вони багатші, вони відоміші. Правда це чи міф? Випадковість чи реальна модель життя? Давайте розбиратися.
Школа за одинадцять років навчання створює штучну модель, яка відсутня в реальності. Формування певних ролей, інтересів та винагород за ту чи іншу форму поведінки не є актуальними в повсякденному житті. Навпаки – вони мають зворотний ефект.
«Що потрібно, аби в школі отримати п’ятірку і тебе любили? Якщо загалом казати: бути слухняною дитиною, учити все (зазубрювати) та повторювати за вчителем. Згадаймо двієчників. Ця категорія більш креативна й оригінальна. Не зробив домашнє завдання – якось викрутився, щось придумав і отримав свою незаслужену трійку», – міркує успішний підприємець Анатолій Барков.
За словами фахівців, діти, описані в першому випадку, по закінченню школи не готові до самостійного життя й починають стикатися з першими проблемами вже в університеті. У вищих навчальних закладах викладачі цінують самобутність думки, а не вміння зазубрювати книги; оригінальність, самостійність мислення; зрештою, ентузіазм та ініціативність.
Навички двієчників більш «прокачані» для реального життя. Це та категорія людей, які любить створювати свої правила й ідеї. «Двієчники – це завжди бунтарі-практики! Вони не бояться робити помилок, оскільки з кожним новим промахом стають все розумніші й хитріші», – слушно зауважує експерт.
Безсумнівно, що й відмінники досягають успіхів, але для цього їм потрібно перебороти якісь внутрішні слабкості. Натомість двієчникам у реальному житті набагато легше.
Багатьох дітей батьки з першого класу запрограмовують, що головне – це оцінки. Ти маєш гарно вчитися, аби потім вступити до вищого навчального закладу та після його закінчення знайти хорошу роботу й бути успішним. Але де тут логіка? Як хороші оцінки можуть бути необхідною й достатньою умовою успіху в житті? Можливо, так було п’ятдесят років тому, але не зараз. Сьогодні все по-інакшому.
«Якщо ви хочете досягти успіху в сучасному світі, слід зайнятися отриманням навичок, корисних в реальному житті, і працювати над виробленням таких якостей та вмінь, які дозволять вам значно випередити дипломованих відмінників», – пише Майкл Еллсберг у своїй книзі «Мільйонер без диплома».
Слушно він зауважує: «Успіх, щастя, новаторство, досягнення та лідерство залежать від цілого діапазону людських умінь, більшості з яких не вчать ні в школі, ні у вищому навчальному закладі».
Іншими словами, все залежить від нас самих: від сукупності складових нашого характеру, ентузіазму, наполегливості та харизми. Людина – творець свого успішного майбутнього. Але для цього треба багато працювати над собою.
Складники успішного майбутнього
- Бути гарним комунікатором. Це полягає в умінні оперувати правильними словами, підтримувати розмову, знаходити підхід до будь-якої людини. Також дуже важливо навчитися слухати та чути свого співрозмовника. Іноді цінна інформація може «пролетіти» в звичайній розмові, тому треба тренувати в собі таку навичку.
- Гарні манери. Ввічливість відіграє велику роль в житті. Ретельно обдумуйте свої дії, а також їхні наслідки. Люди помічають ці дрібниці і вішають на вас ярлик, який ви заслуговуєте.
- Мережа контактів. Чим більше знаєш людей, тим краще, тим більше буде можливостей в майбутньому. Завжди варто знайомитися з новими людьми.
- Подорожувати. Це завжди нові знайомства, перспективи, емоції, які змінюють життя на краще.
- Бути позитивним. Випромінюйте позитивну енергію. Покажіть всім, що ви впевнені й контролюєте свою долю.
- Ніколи не соромитися. Особливо якщо це стосується ваших інтересів.
- Гарно вдягатися. Зовнішність – перше, що бачать, і перше, що буде обговорюватися. Не потрібно це забувати.
- Бути глобальним. Успішна людина знає, що відбувається в навколишньому світі та може завжди підтримати розмову про світові події або проаналізувати те чи інше явище.
- Розвиватися як особистість. Для цього людина має поповнювати свої знання та вдосконалювати фізичну підготовку. Треба якомога більше займатися читанням книг і відвідуванням різних тренінгів.
І все ж вирішальним фактором того, щоб стати успішною людиною, залишається ваше ставлення до обраної справи. Якщо, як кажуть, «душа не лежить», то й віддачі від своєї роботи теж не чекайте. Якщо ж обраний напрям діяльності приносить не тільки зростання благополуччя, а й моральне задоволення – це запорука успішного розвитку!
Успіх – близько
З чого починається успіх? Звідки він приходить та як прискорити цей процес?
Перші кроки до успіху закладені в нашій голові. Усе починається з нас, з нашого мислення. Недаремно кажуть, що наше життя є те, про що ми думаємо. Але тут важливо спрямувати свої думки у правильному напрямку, бо ними ми створюємо ту реальність, яка нас оточує.
Будь-яка людина може досягти всього, чого вона хоче. Тут важливо націлити наші моральні сили, інстинкти, амбіції в певне русло й діяти для отримання бажаного результату. Концентрація на меті допоможе наблизити ваш успіх в тій чи іншій справі.
Оптимальним часом для реалізації своїх планів успішності є період студентства. Саме тоді людина визначається зі своїм майбутнім, обирає певний шлях життя та стає особистістю. Тут варто собі сказати: «Дій!» Ніхто замість вас не наблизить вас до вашої мрії. Все в ваших руках. Будьте амбітні! Амбіції – це те, що змушує вас рухатися вперед, навіть якщо на шляху перешкоди й невдачі. Саме амбіції допомагають встати й іти далі.
Щодня запитуйте себе: «Що я сьогодні зробив, аби стати краще, аби наблизитися до своєї мрії?» , «Чи знаю я, що буду робити завтра для реалізації своїх планів?» Якщо ви можете дати позитивні відповіді, то успіх – близько.
Не шкодуйте грошей на навчання. Спочатку гроші в знання, потім знання в гроші. Це і є модель будь-якого розвитку. Ваші знання – ваш капітал.
Якщо життя дає вам хоч маленький шанс – тримайте його за хвіст та використовуйте на всі сто.
Ельвір Сагірман