Ти – творець свого успішного майбутнього

Успіх в житті не залежить від оцінок у дипломі чи атестаті. Він залежить від ентузіазму, ініціативи, наполегливості, харизми, вміння генерувати й просувати хороші ідеї та здібності вміло маневрувати в павутині соціальних і ділових відносин з людьми.

Школа як модель життя

У суспільстві існує цікавий стереотип: двієчники керують відмінниками. Вони більш успішні в дорослому житті, вони багатші, вони відоміші. Правда це чи міф? Випадковість чи реальна модель життя? Давайте розбиратися.

Школа за одинадцять років навчання створює штучну модель, яка відсутня в реальності. Формування певних ролей, інтересів та винагород за ту чи іншу форму поведінки не є актуальними в повсякденному житті. Навпаки – вони мають зворотний ефект.

«Що потрібно, аби в школі отримати п’ятірку і тебе любили? Якщо загалом казати: бути слухняною дитиною, учити все (зазубрювати) та повторювати за вчителем. Згадаймо двієчників. Ця категорія більш креативна й оригінальна. Не зробив домашнє завдання – якось викрутився, щось придумав і отримав свою незаслужену трійку», – міркує успішний підприємець Анатолій Барков.

За словами фахівців, діти, описані в першому випадку, по закінченню школи не готові до самостійного життя й починають стикатися з першими проблемами вже в університеті. У вищих навчальних закладах викладачі цінують самобутність думки, а не вміння зазубрювати книги; оригінальність, самостійність мислення; зрештою, ентузіазм та ініціативність.

Навички двієчників більш «прокачані» для реального життя. Це та категорія людей, які любить створювати свої правила й ідеї. «Двієчники – це завжди бунтарі-практики! Вони не бояться робити помилок, оскільки з кожним новим промахом стають все розумніші й хитріші», – слушно зауважує експерт.

Безсумнівно, що й відмінники досягають успіхів, але для цього їм потрібно перебороти якісь внутрішні слабкості. Натомість двієчникам у реальному житті набагато легше.

Багатьох дітей батьки з першого класу запрограмовують, що головне – це оцінки. Ти маєш гарно вчитися, аби потім вступити до вищого навчального закладу та після його закінчення знайти хорошу роботу й бути успішним. Але де тут логіка? Як хороші оцінки можуть бути необхідною й достатньою умовою успіху в житті? Можливо, так було п’ятдесят років тому, але не зараз. Сьогодні все по-інакшому.

«Якщо ви хочете досягти успіху в сучасному світі, слід зайнятися отриманням навичок, корисних в реальному житті, і працювати над виробленням таких якостей та вмінь, які дозволять вам значно випередити дипломованих відмінників», – пише Майкл Еллсберг у своїй книзі «Мільйонер без диплома».

Слушно він зауважує: «Успіх, щастя, новаторство, досягнення та лідерство залежать від цілого діапазону людських умінь, більшості з яких не вчать ні в школі, ні у вищому навчальному закладі».

Іншими словами, все залежить від нас самих: від сукупності складових нашого характеру, ентузіазму, наполегливості та харизми. Людина – творець свого успішного майбутнього. Але для цього треба багато працювати над собою.

Складники успішного майбутнього

Бути гарним комунікатором. Це полягає в умінні оперувати правильними словами, підтримувати розмову, знаходити підхід до будь-якої людини. Також дуже важливо навчитися слухати та чути свого співрозмовника. Іноді цінна інформація може «пролетіти» в звичайній розмові, тому треба тренувати в собі таку навичку.

Гарні манери. Ввічливість відіграє велику роль в житті. Ретельно обдумуйте свої дії, а також їхні наслідки. Люди помічають ці дрібниці і вішають на вас ярлик, який ви заслуговуєте.

Мережа контактів. Чим більше знаєш людей, тим краще, тим більше буде можливостей в майбутньому. Завжди варто знайомитися з новими людьми.

Подорожувати. Це завжди нові знайомства, перспективи, емоції, які змінюють життя на краще.

Бути позитивним. Випромінюйте позитивну енергію. Покажіть всім, що ви впевнені й контролюєте свою долю.

Ніколи не соромитися. Особливо якщо це стосується ваших інтересів.

Гарно вдягатися. Зовнішність – перше, що бачать, і перше, що буде обговорюватися. Не потрібно це забувати.

Бути глобальним. Успішна людина знає, що відбувається в навколишньому світі та може завжди підтримати розмову про світові події або проаналізувати те чи інше явище.

Розвиватися як особистість. Для цього людина має поповнювати свої знання та вдосконалювати фізичну підготовку. Треба якомога більше займатися читанням книг і відвідуванням різних тренінгів.

І все ж вирішальним фактором того, щоб стати успішною людиною, залишається ваше ставлення до обраної справи. Якщо, як кажуть, «душа не лежить», то й віддачі від своєї роботи теж не чекайте. Якщо ж обраний напрям діяльності приносить не тільки зростання благополуччя, а й моральне задоволення – це запорука успішного розвитку!

Успіх – близько

З чого починається успіх? Звідки він приходить та як прискорити цей процес?

Перші кроки до успіху закладені в нашій голові. Усе починається з нас, з нашого мислення. Недаремно кажуть, що наше життя є те, про що ми думаємо. Але тут важливо спрямувати свої думки у правильному напрямку, бо ними ми створюємо ту реальність, яка нас оточує.

Будь-яка людина може досягти всього, чого вона хоче. Тут важливо націлити наші моральні сили, інстинкти, амбіції в певне русло й діяти для отримання бажаного результату. Концентрація на меті допоможе наблизити ваш успіх в тій чи іншій справі.

Оптимальним часом для реалізації своїх планів успішності є період студентства. Саме тоді людина визначається зі своїм майбутнім, обирає певний шлях життя та стає особистістю. Тут варто собі сказати: «Дій!» Ніхто замість вас не наблизить вас до вашої мрії. Все в ваших руках. Будьте амбітні! Амбіції – це те, що змушує вас рухатися вперед, навіть якщо на шляху перешкоди й невдачі. Саме амбіції допомагають встати й іти далі.

Щодня запитуйте себе: «Що я сьогодні зробив, аби стати краще, аби наблизитися до своєї мрії?» , «Чи знаю я, що буду робити завтра для реалізації своїх планів?» Якщо ви можете дати позитивні відповіді, то успіх – близько.

Не шкодуйте грошей на навчання. Спочатку гроші в знання, потім знання в гроші. Це і є модель будь-якого розвитку. Ваші знання – ваш капітал.

Якщо життя дає вам хоч маленький шанс – тримайте його за хвіст та використовуйте на всі сто.

Ельвір Сагірман