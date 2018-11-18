Титанік II, або Нова подорож у 2022

Якщо Ви стежите за довгостроковим китайським проектом Титанік II, то для Вас є свіжі новини. Цей туристичний проект продовжується.

Австралійський бізнесмен і політик Клайв Палмер оголосив у вересні, що робота на кораблі була відновлена. А фінансові непорозуміння з китайським урядом, які спричинили припинення проекту в 2015 році, вирішено.

Проект розпочали у 2012 році. На той час корабель мав бути практично ідентичний оригінальному класу люкс, який затонув у квітні 1912 року після зіткнення з айсбергом, здійснюючи свій перший рейс. Відмінність полягає лише в тому, що «Титанік II» буде дещо ширшим, зі звареним сучасним корпусом і більшою кількістю рятувальних човнів.

«Новий «Титанік», матиме сучасні засоби евакуації, супутниковий зв’язок, цифрові навігаційні та радарні системи, а також усе те, що повинен мати корабель XXI століття», – повідомив Джеймс Макдональд, генеральний директор з маркетингу компанії «Палмер» Blue Star Line.

Перший рейс новий корабель мав здійснити з Цзянсу в Східному Китаї до Дубаї в Об’єднаних Арабських Еміратах. Нагадаємо, що оригінальний «Титанік» 1912 року планував відплисти через Атлантичний океан з Саутгемптона (Англія) до Нью-Йорка.

Клайв Палмер нещодавно заявив, що Титанік II ходитиме оригінальним маршрутом, перевозячи пасажирів з Саутгемптона до Нью-Йорка, а також здійснюватиме кругосвітні подорожі, зачаровуючи людей у кожному порту, який відвідає.

Дев’ятипалубний корабель матиме 835 кают для розміщення 2435 пасажирів. Також буде можливість придбати квитки першого, другого та третього класів, як це було колись. Корабель буде оснащений так само, як оригінальний «Титанік» – у тому числі великими розкішними сходами, які всі ми пам’ятаємо із фільму Джеймса Кемерона.

Перший рейс, який відбудеться в 2022 році, пройде маршрутом Дубаї – Нью-Йорк.

Еллен Чайкун