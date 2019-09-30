У Чикаго відкриється найбільший у світі Starbucks

Рекордна за площею кав’ярня Starbucks відкриється у Чикаго цієї осені. Про це повідомляє
Площа нового Starbucks становитиме майже 4 тисячі квадратних метрів, тим часом як попередній рекордсмен – однойменний токійський заклад – займає близько 3 тисяч квадратних метрів.
Чиказький заклад стане не просто кав’ярнею, а однією з декількох розкиданих по всьому світу резервацій Starbucks. Її планують насамперед як туристичну пам’ятку. Загалом же кав’ярня позиціює себе як «третє місце» між домом і роботою: тобто концепція закладу передбачає як повсякденне відвідування, так і відпочинок.
Крім традиційного для всесвітньої мережі Starbucks меню, у чиказькій резервації презентують і нові позиції. Детальної інформації ще немає, але повідомляють, що страви й напої будуть і ексклюзивно-чиказькі, і навіть експериментальні.
Starbucks існує з 1971 року і цієї миті працює в 78 країнах, будучи визнаною найбільшою мережею кав’ярень у світі. Прогнозують, що незабаром культовий заклад з’явиться і в Україні. Як раніше повідомив
Мапа Starbucks –