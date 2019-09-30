У Чикаго відкриється найбільший у світі Starbucks

Рекордна за площею кав’ярня Starbucks відкриється у Чикаго цієї осені. Про це повідомляє CNN Business . Заклад розташовуватиметься в районі Magnificent Mile. Відкриття відбудеться 15 листопада.

Площа нового Starbucks становитиме майже 4 тисячі квадратних метрів, тим часом як попередній рекордсмен – однойменний токійський заклад – займає близько 3 тисяч квадратних метрів.

Чиказький заклад стане не просто кав’ярнею, а однією з декількох розкиданих по всьому світу резервацій Starbucks. Її планують насамперед як туристичну пам’ятку. Загалом же кав’ярня позиціює себе як «третє місце» між домом і роботою: тобто концепція закладу передбачає як повсякденне відвідування, так і відпочинок.

Крім традиційного для всесвітньої мережі Starbucks меню, у чиказькій резервації презентують і нові позиції. Детальної інформації ще немає, але повідомляють, що страви й напої будуть і ексклюзивно-чиказькі, і навіть експериментальні.

Starbucks існує з 1971 року і цієї миті працює в 78 країнах, будучи визнаною найбільшою мережею кав’ярень у світі. Прогнозують, що незабаром культовий заклад з’явиться і в Україні. Як раніше повідомив Obozrevatel , завойовувати наш ринок фірма почне з аеропортів. Кава бренду Starbucks вже продається у дьюті-фрі Pavo, а також в інтернет-магазині. Утім, також висловлювали думку, що виходити на український ринок легендарний бренд поки що не поспішає, оскільки звична ціна на його продукцію для нашого споживача дещо кусається.