У державної медицини здоров’я не випросиш?

Здоров’я — це не все, але все без здоров’я — ніщо. Такою була позиція Сократа. Чи поділяють її медики та скільки насправді коштує наше здоров’я?

Проблема якості медицини — болюча тема не тільки для України, та все ж у рейтингу рівня здоров’я нації наша держава пасе задніх. Для прикладу розгляньмо дві реальні ситуації, одна з яких сталася в Україні, а інша — в Ірландії.

Ситуація №1. Україна. П’яний водій збиває пішохода, одинадцятирічного хлопчика. Дитину терміново везуть до лікарні, вона у тяжкому стані. Лікарі відмовляються будь-що робити, вимагаючи спочатку привезти гроші, вказуючи певну суму. Поки кошти не привезли, дитині так і не надали допомогу. Лікар пояснив ситуацію так: «Ліки занадто дорогі для нашої лікарні і їх треба оплатити».

Ситуація №2. Ірландія. У пана Миколи, заробітчанина з України, хворе серце. Йому раптово стає зле просто на вулиці. Не знаючи англійської, чоловік починає кликати на допомогу. За лічені секунди з’являються медики і рятують його. Вся необхідна техніка та медикаменти у них з собою. «Тут у багатьох магазинах стоять дефібрилятори, і, якщо трапляється нещасний випадок, слід просто розбити скло і взяти його. У нашій країні навряд таке зроблять», — розповідає пан Микола.

Суспільству постійно доводиться боротися із новими викликами, пов’язаними з погіршенням стану здоров’я: різке старіння населення, швидке поширення епідемій у зв’язку з високою мобільністю громадян, нестача ліків, відсутність вакцин, висока вартість лікування. Особливо болючою є проблема якості медичного обслуговування.

В Естонії люди скаржаться, що їм відмовляють у допомозі, пояснюючи це тим, що гроші в лікарняній касі закінчились. «В Таллінській дитячій лікарні з 1 січня ввели новий порядок, відповідно до якого, батьки чи опікуни, які вирішили залишитися разом з дитиною в лікарні, повинні платити за спальне місце. Раніше батьки могли залишатися в лікарні безкоштовно» — повідомляє видання «Столица». Схожа проблема і в Ізраїлі. «Ізраїлські лікарняні каси перетворилися на апарат для вибивання грошей у громадян. Ізраїльська система охорони здоров’я давно перестала бути безкоштовною» (газета «Глобс»).

В Україні ситуація не краща. Кількість людей, розчарованих якістю та вартістю української медицини, постійно зростає. На сьогодні лише один українець із ста готовий висловити повне задоволення роботою людей у білих халатах. Експерти вважають, що падіння рівня довіри до сфери охорони здоров’я посилюється через підвищення рівня корупції серед лікарів.

У рейтингу загального стану здоров’я нації – The World’s Healthiest Countries 2012, складеному агентством Bloomberg, — Україна посідає 99-те місце з 145 країн. Для порівняння: Естонія – на 57-му, Грузія – на 77-му, а Узбекистан — на 85-му місці. У державних лікарнях не вистачає не тільки грошей на лікування пацієнтів, а й місць для них.

Річ не лише у нестачі коштів. Проблеми медицини тісно пов’язані із проблемами екології: забруднення довкілля, шкідливі викиди у атмосферу, радіація, зміни клімату негативно впливають на здоров’я людей та сприяють появі нових захворювань. Болючим для медицини є і кадрове питання. У світі дефіцит медичних кадрів досягнув 4,3 млн фахівців, у тому числі 2,4 млн лікарів. В охороні здоров’я важливу роль відіграє якість надання послуг. На якість медичної допомоги впливають доступність, результативність, своє­часність, постійне вдосконалення та поліпшення послуг.

Так, через недостатню якість медичного обслуговування у США щорічно гине 44–98 тис. пацієнтів, у Європі до судів щороку надходить 10 тис. скарг, 52% з яких становлять скарги на лікарські помилки, від яких страждає щонайменше 15 млн осіб на рік. У країнах ЄС кожен 10-й випадок лікування завдає шкоди пацієнтам.

У відповідь на нові виклики та загрози країни Європейського регіону ВООЗ розробили та прийняли Основи європейської політики «Здоров’я-2020» як стратегічну платформу, засновану на цінностях, орієнтовану на конкретні дії з можливістю адаптації до реалій кожної країни. У новій європейській політиці викладено сучасні стратегії та шляхи вирішення проблем охорони здоров’я. Основні цінності нової європейської політики: визнання права кожної людини на здоров’я, солідарність, справедливість, стійкість, загальна доступність, якість, право на участь у прийнятті рішень, захист людської гідності, автономність, відсутність дискримінації, прозорість, підзвітність. У заяві Ради ЄС щодо загальних цінностей і принципів систем охорони здоров’я задекларовано такі: повне охоп­лення населення медичним обслуговуванням, солідарність у фінансуванні, рівність доступу, висока якість медичного обслуговування.

Україна також робить кроки до покращення медицини. 30 січня 2017 року набув чинності Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення». Це означає, що відтепер українці зможуть самі обирати собі лікаря, а зарплатня медиків залежатиме від кількості прийнятих пацієнтів. Відповідно до нової реформи, держава бере на себе усі витрати за надану первинну та невідкладну допомогу, а також за лікування пацієнтів у критичному стані. Крім того, існує список безкоштовних ліків та медичних послуг.

Юлія Закусило