У Львові обрали лауреатів премії ім.Степана Бандери

9 жовтня стало відомо, що цьогорічними лауреатами премії імені Степана Бандери стали Ігор Калинець (у номінації «Громадська діяльність»), Ігор Загребельний («Політична діяльність») та Михайло Романюк («Науково-навчальна національна державотворча діяльність»).

Відповідне рішення ухвалило конкурсне журі з присудження премії вчора, 9 жовтня, – повідомили у прес-службі Львівської обласної ради. Відтак лауреати отримають грошову винагороду з обласного бюджету в сумі 20 000 грн. кожен.

Андрій Білоус, перший заступник голови Львівської обласної ради, запропонував урочисто нагородити переможців під час академії до Дня захисника України, яка відбудеться у суботу, 14 жовтня.

Ігор Калинець – поет і прозаїк, один із представників шістдесятницької генерації і дисидентського руху в Україні. За участь у дисидентському русі у 1972 році Ігоря Калинця було засуджено на 6 років ув’язнення суворого режиму й 3 роки заслання. Покарання відбував у Пермських концтаборах разом із Іваном Світличним, Василем Стусом, Миколою Горбалем, Степаном Сапеляком та іншими. Відмовився від Ордену Ярослава Мудрого IV ступеня на знак протесту проти зросійщення.

Ігор Загребельний - філософ, публіцист, дослідник ідеологічної спадщини українського націоналізму. Є автором низки наукових і публіцистичних робіт консервативно-націоналістичного спрямування. Дійсний член Науково-ідеологічного центру ім. Д. Донцова.

Михайло Романюк - історик, дослідник ОУН та УПА, старший науковий співробітник Інституту українознавства ім. Івана Крип’якевича НАК України, кандидат історичних наук. Співзасновник і науковий співробітник Центру досліджень визвольного руху (2002–2007), директор Центру незалежних історичних студій (з 2010).

Мирослава Маркова