«У мене був комплекс відмінниці…»

Талановита молодь навколо нас. Зараз, напевно, у кожного є знайомий, що у свої двадцять з гаком встиг втілити в життя щось надзвичайно цікаве – таке, про що варто розповідати. Напевно, за це я й люблю свій університет, КНУ імені Тараса Шевченка знаменитий своїми непосидючими та спраглими до знань студентами.

Минулого тижня я познайомилась із прекрасною дівчиною, студенткою 6-го курсу Економічного факультету Дар’єю Цибулею. Це життєрадісна привітна дівчина, яка, незважаючи на годинне спізнення, змусить вас себе полюбити. І є за що. Вона – живе підтвердження того, що вам усе під силу і на все знайдеться час: і працювати за спеціальністю, і танцювати сальсу, і писати матеріали про факультет, і брати участь у міжнародних конкурсах.

Дар`є, розкажи, будь ласка, ти завжди була активісткою?

Напевно, що так. Зі школи думала про журналістську справу, а, обравши економічний фах, вирішила не покидати цікавого ремесла. На першому курсі я писала матеріали про заходи, що відбуваються у нас на факультеті. Згодом, організовувала літературні вечори, де зачитувались вірші наших студентів та викладачів. За моєї ініціативи було видано збірку віршів Економічного факультету. Головне – не сидіти на місці, не втрачати шанс пізнавати нове. І що цікаво, слід себе розвивати у різних площинах, адже ніколи не знаєш, що стане у нагоді.

Я знаю, що на початку 2014 року ти, разом із командою, виграла національний конкурс маркетингових стратегій «Brandstorm», організований компанією «L’Oreal». Розкажи, чому ти обрала саме цей конкурс?

Щороку у нас на факультеті проводиться конкурс «Brandstorm». Це вже третій. Минулого року я теж хотіла брати участь, але якось прокрастинувала (відкладаня на потім, на завтра, на майбутнє неприємних рішень та справ, робота хаотично, без плану, або лише за натхнення чи невідкладності – авт.) і вчасно не зареєструвалася. Цього року мене запросила моя подруга з Інституту міжнародних відносин (ІМВ – авт.) і запропонувала місце в команді. Я одразу й погодилась. Таким чином, у нас вийшла збірна команда: дві дівчини з ІМВ і я з Економічного факультету.

На скільки легкою видалася перемога?

Самі завдання не були досить важкими, вони передбачали поетапне виконання. Перший відбір ми проходили серед студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Другий – всеукраїнський: ми змагалися з командами із Київського політехнічного інституту, Київського національного економічного університету та Києво-Могилянської академії. Після національної перемоги ми вирушили до Парижу, щоб взяти участь у міжнародному фіналі. Чи допомогли тобі 5 років навчання на економічному факультеті виграти національний відбір? Напевно, так. Було багато завдань, для виконання яких необхідно було знати певний матеріал. Були завдання з маркетингу. Ми придумували стратегію виходу на український та світовий ринки нового косметичного засобу для чоловіків у межах ТМ «L’Oreal». Наше завдання полягало в пошуку нового продукту для їх бренду «Kiehl’s». Саме з цією метою компанія «L’Oreal» долучила студентів із усього світу. Ми визначали маркетингову стратегію, PR-стратегію, досліджували ринок чоловічої продукції в Україні і в світі (local and global markets).

Дар`є, у тебе є гарний досвід роботи у команді. Розкажи, будь ласка, як правильно підбирати колектив?

Передусім, хочу сказати, що краще в команді бути з друзями. Адже вони і підтримають, і дадуть поштовх до дій. Ми телефонували одне одному й змушували братися до роботи. На мою думку, троє – це ідеальна кількість людей в команді: хтось відповідає за креатив, хтось – за аналітику, хтось – за презентацію. І, як на мене, це вдале поєднання найголовніших складових виступу. Я брала участь у конкурсі «Brandstorm» на 5-му курсі і вважаю, що це ідеальний час для участі в подібних заходах. Оскільки на 4-му і 6-му курсах студенти вже навантажені бакалаврськими та магістерськими роботами, а з 1-го по 3-ій у них ще недостатньо знань та впевненості у своїх силах. Хоча все-таки, головне – це бажання. Віри в себе мало. Можна вірити в себе, але нічого з себе не являти. Для виграшу треба усього в міру.

Що ти можеш порадити тим, хто хоче, але не наважується взяти участь у конкурсі?

У мене колись був комплекс відмінниці. Він не давав змоги робити будь-що, що не буде ідеальним. Ось таких комплексів треба позбуватись, адже для всього треба практика. Ви будете вдосконалюватися під час роботи. Я досить часто помічаю, що коли у тебе є багато завдань, то легше не лінуватися. Наповнюйте свій день різноманітними справами. Також дуже важливо не відкладати плани на потім: якщо захотіли зареєструватися на певному конкурсі – не думайте про завдання, просто йдіть та реєструйтеся. Обов’язково визначте свої пріоритети, бо інколи під час підготовки до презентацій доводиться багато чим жертвувати. Ще хочу звернути вашу увагу на те, що нашим бабусям, дідусям та батькам зараз важко повірити, що завдяки своїм знанням можна добитися чогось вартісного, як-от ми поїхали в Париж, наприклад. А яке натхнення для саморозвитку отримаєте після таких перемог!

Дар`є, а в яких конкурсах ти б ще хотіла взяти участь?

Зараз я стала помічати безліч цікавих конкурсів і в більшості з них із задоволенням взяла б участь. Але з вільним часом вже не все так просто: робота, магістерський доробок… Усе слід виконувати вчасно. Тому раджу всім не гаяти часу, а витрачати його на самовдосконалення, принаймні, поки є така можливість.

Олена Сильчук