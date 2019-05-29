У ритмі танцю

Багато людей шукають можливість проводити час активно та з користю, намагаються спробувати різні види спорту. Але іноді вони не замислюються над тим, що поряд з нами існує універсальне хобі, яке допомогає тримати себе у формі і змушує забувати про страх до танцполів на певних заходах. Тож, мова йде про бальні танці.

Що таке бальні танці і з чим їх їдять?

Звісно, зараз, коли Ви чуєте фразу «бальні танці», одразу розумієте, що мова йде про парний танок, який виконують під спеціальну музику в залежності від програми. Однак, так було не завжди. Узагалі, танці відігравали важливу роль у багатьох культурах упродовж історії людства. А саме бальні танці раніше завжди були пов’язані з соціальними подіями, балами, благодійними вечорами і т.д. За допомогою них молоді люди шукали собі другу половинку і сподівалися, що танок допоможе зрозуміти, де ж є майбутній чоловік чи майбутня дружина. Ще більш цікаво те, що для пар, які не отримували згоду на шлюб від батьків, бальні танці були єдиним шансом провести час разом, дивлячись одне одному в очі. Треба сказати, що у середньовіччі різниця між бальними танцями і народними була повністю відсутня. Чому? Бо все зводилося до груп людей, які рухалися по колу або певними лініями через те, що у центрі завжди було щось, що заважало їм. Згодом, коли димоход та камін вже розташовувалися десь позаду кімнати, люди нарешті стали танцювати парами.

Бальні танці, як окремий вид, стали існувати в епоху Відродження завдяки королівським традиціям. Франція у той час якраз була місцем, де з’являлися нові стилі, і у 17 столітті менует був невід’ємною частиною всіх заходів. 20 століття дало нове життя бальним танцям — виникає танго, який об’єднав елементи сольного танцю в Іспанії і аргентинського танцю «залицянь». Фокстрот, румба, пасодобль, самба, ча-ча, джайв та свінг також з’явилися у цей час, бо змінились музичні вподобання і відбулися деякі зміни у культурі. Розвиток телебачення і трансляція змагань з бальних танців нарешті роблять цей вид спорту надзвичайно популярним, яким, власне, він і залишається зараз.

Що потрібно для того, щоб почати займатися бальними танцями?

Відповідь дуже проста — бажання, час, сили і можливість витрачати гроші на певні спортивні потреби. Якщо Ви маєте бажання опанувати цей вид спорту, знаходьте в інтернеті зручне місце, вивчайте ціни та час і скоріше дзвоніть, щоб замовити пробне заняття. Воно потрібно не тільки для оцінювання тренерів, а й для знайомства з партнером. Повірте, у цьому виді спорту можна не знайти ідеального партнера навіть протягом декількох місяців, а без вдалого партнера успіху не буде.

Також перед заняттям вам слід купити спеціальний одяг. Наприклад, для дівчат — спеціальні туфлі, довга чорна спідниця для європейської програми, коротка спідниця для латиноамериканської програми і гетри. Для хлопців — спеціальне взуття, чорні штани (для бальних танців) та біла рубашка. Крім танців ви будете стикатися з фізичними тренуваннями, щоб ваше тіло було спроможне переносити навантаження.

Бальні танці як спосіб позбавитися сором’язливості

Так, не дивуйтеся. Бальні танці дійсно можуть позбавити Вас сором’язливості. Все це через те, що тут панує дух партнерства. Партнер і Ви — це єдине ціле, це постійна комунікація і потреба чути одне одного. Якщо ви з партнером не знайшли спільної мови, то на успіх у цьому виді спорту краще не сподівайтеся. Проте, постійна парна робота поступово переконає Вас, що Ви не боїтеся йти назустріч новим викликам, знайомствам, людям. Знайдіть однодумця, з яким Ви будете підкорювати нові вершини. Плюс до цього, неймовірні костюми і зачіски змусять Вас подивитися на себе зовсім з іншого боку, але про це трохи пізніше.

Скільки доведеться витрачати на заняття бальними танцями?

Якщо таке питання Вас здивувало, то дарма. Насправді, це дуже витратний вид спорту. Костюми, макіяж, поїздки в інші міста і навіть країни, різний інвентар і т.п. У бальних танцях є різні категорії, в залежності від рівню категорії збільшуються витрати абсолютно на все. Якщо це досить висока категорія, то там просто не можна виступати у простій сукні. Обов’язково мають бути камінці, коштовності і таке інше. Цього не уникнути. Такі тут правила. Це стосується не тільки одягу. Тож, якщо Ви хочете професійно займатися цим, то будьте готові до подібного.

Розподіл за категоріями

За ступенем підготовленості танцівники розподіляються за класами. Клас у бальних спортивних танцях — це певний рівень фізичного розвитку, психологічної, технічної та музично-естетичної готовності танцівника, що забезпечує йому здатність використовувати у своїх композиціях фігури вищого рівня складності. Класи мають такі латинські позначення: “E”, “D”, “C”, “B”, “A”, “S” і “М”. Для участі в конкурсних змаганнях спочатку спортсменам присвоюється один з класів на нижчому щаблі майстерності: H [Hobby], який вони в подальшому можуть змінити на більш високий, відзначившись на змаганнях і заробивши певну кількість балів. У нижчих класах існують обмеження щодо танцювальних фігур і складності композицій. Чим вище клас в бальних танцях, тим більше рухів виконують на змаганнях і тим складнішими технічно і емоційно стають танцювальні композиції.

Слід зауважити, що віковий діапазон у цьому виді спорту досить широкий, тут немає кордонів. Це дозволяє долучитися до танців майже на будь-якому життєвому етапі. Тому за віком пари поділяються на п’ять категорій: діти, юніори, молодь, дорослі танцівники і сеньйори. Категорія діти, юніори та сеньйори мають також внутрішню градацію. Належність пари до тієї чи іншої вікової групи визначається за віком старшого в парі.

Поєднуйте приємне з корисним

Є багато причин, які точно змусять Вас почати займатися танцями, але саме бальні танці поєднують як спортивну складову, так і естетичну. Ви закохаєтеся у них як тільки побачите різноманіття фантастичних костюмів, запальні мелодії, оригінальні рухи…

«Танець — це твій пульс, биття твого серця, твоє дихання. Це ритм твого життя. Це вираз в часі і русі, в щасті та радості, смутку і заздрості.»

Владлена Шишмілова