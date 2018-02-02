Ukrainian Fashion Week — 6 способів потрапити у світ української моди

Ukrainian Fashion week (UFW), або Український тиждень моди — найгучніша подія в індустрії вітчизняної моди. В рамках заходу відбуваються різноманітні креативні проекти, покази нових колекцій одягу, соціальні акції, лекції іменитих кутюр’є, fashion-менеджерів, маркетологів та піарників. Протягом тижня двічі на рік (восени та навесні) дизайнери, баєри, стилісти, їхні клієнти, блогери та люди, що цікавляться модними тенденціями, поринають у fashion з головою. UFW став Меккою для заядлих модників і популярним культурним заходом для українців. Але й досі у людей виникає питання: «Як же потрапити на Тиждень моди?»

Визнач мету

Перш за все, слід визначити, які заходи цікавлять тебе найбільше. Якщо ти хочеш дізнатися нові тренди в одязі, твоя ціль — покази. На освітніх лекціях UFW ти зможеш насититися новими знаннями, тому якщо твоя професія чи освіта пов’язана з індустрією моди — сконцентруйся на них. Людям творчості буде цікаво спостерігати за fashion-перформансами чи взяти участь у соціальних акціях, покази одягу також не слід оминати увагою. Якщо ж тебе приваблює Тиждень моди просто як світська подія і ти хочеш долучитися до бомонду — підійде будь-який з перерахованих варіантів.

Обери локацію

Не варто думати, що всі заходи Тижня моди відбуваються лише у Мистецькому Арсеналі, це було б занадто нудно. Відомі дизайнери представляють свої колекції на головному подіумі в Арсеналі. Покази молодих дизайнерів частіше відбуваються у конгресно-виставковому центрі «Парковий». Деякі українські кутюр’є намагаються презентувати свій одяг у місцях, які б підкреслювали настрій колекцій. Останній UFW охопив 24 різні локації, найцікавіші з них: квіткова оранжерея, Київський палеонтологічний музей, Національний центр Олександра Довженка та Національний художній музей України.

Варіантів потрапити на Український тиждень моди немало. Приміром, можна придбати квиток на усі заходи UFW, проте ціна такого квитка зависока, тому не кожен може дозволити собі таке задоволення. Існують й інші варіанти, які не зашкодять вашому гаманцеві, варто лише розібратися та обрати найбільш оптимальний для себе.

1. Отримати запрошення від дизайнерів

Напевно, найпростіший і максимально дієвий спосіб — це одягатися у дизайнерів, що представлятимуть свої колекції в рамках UFW, або співпрацювати з українськими брендами і отримати запрошення на показ безпосередньо від них. Такий варіант підійде тим, хто цікавиться саме новими колекціями і не планує відвідувати інших заходів.

2. Акредитуватися як журналіст чи блогер

Якщо ти працюєш у медіа або ведеш свій блог, канал на YouTube чи сторінку в Instagram, з багатотисячною аудиторією, — спробуй акредитуватися. Це прекрасний спосіб протягом усього тижня мати змогу відвідувати будь-які заходи. Але тобі обов’язково потрібно буде зробити публікацію про Тиждень моди. Українська fashion-блогер, персональний шопер та стиліст Маргарита Мурадова пояснює, що організатори Тижня моди вважають аудиторію ЗМІ потенційними покупцями, тому їх не цікавлять малотиражні видання.

3. Зареєструватися на лекцію

Потрапити на освітні лекції Ukrainian Fashion Week може кожен охочий. Для цього потрібно слідкувати за оновленнями на офіційному сайті і заздалегідь зареєструватися. Реєстрація на лекції, як правило, безкоштовна, та кількість місць, зазвичай, обмежена, тому зволікати не варто.

4. Стати фотографом для б логера

Якщо ти добре володієш мистецтвом фотозйомки, можеш запропонувати взаємовигідну співпрацю українським блогерам, які акредитовані на UFW. Маргарита Мурадова, fashion-блогер та стиліст, переконана, що під час Тижня моди, блогерам просто необхідний фотограф. «Їм потрібно публікувати власні образи, рекламувати одяг, а власноруч зробити це якісно просто неможливо», — пояснює стиліст. Фотографам потрібно лише надати приклади своїх робіт і старанно виконувати доручення. Більше того, за словами Маргарити, цей варіант може дозволити навіть потрапити на backstage — туди, де моделі та дизайнери готуються до показів.

5. Розіграш запрошень

Запрошення на покази можна виграти. Важливо розуміти, що розіграші можуть бути як чесними, так і не зовсім. Щоб не стати обманутим, потрібно зайти на офіційний сайт UFW і переглянути список партнерів заходу. Серед них є косметичні бренди, періодичні видання, виробники побутової техніки тощо. Слідкуй за сторінками цих організацій у соціальних мережах і під час Ukrainian Fashion Week там обов’язково з’являться публікації про розіграш запрошень на покази. Зазвичай у таких конкурсах, потрібно не лише зробити репост запису, але й виконати завдання, наприклад, опублікувати фото на певну тематику. Це значно зменшує наплив учасників. Також звертай увагу на кількість можливих переможців, адже від цього залежать шанси отримати запрошення.

Стати волонтером UFW

Побачити захід зсередити та попрацювати на UFW можна долучившись до рядів волонтерів. На Тижні моди завжди не вистачає людей, тому шанси потрапити у волонтерську групу дуже високі. Знову ж таки, у соціальних мережах можна знайти спільноти, що займаються набором асистентів на backstage, покази чи для роботи біля стендів партнерів. Тобі доведеться виконувати конкретні завдання, але у вільний час ти також зможеш відвідувати будь-які заходи UFW.

Анастасія Розум