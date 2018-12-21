Український handmade — хобі чи бізнес?

Останнім часом усе частіше українські вироби поступово перетворюються на популярні бренди. З’являються нові українські дизайнери одягу та інтер’єру. Часто задля популяризації та поширення своєї продукції вони беруть участь у різноманітних фестивалях. За останній рік їх відбулося чимало: UA Made Fest, Всі. Свої Дім та декор, благодійні Барахолки, наприклад, Кураж Базар та багато інших.

Чому handmade?

Із кожним днем ціни на товари ростуть. Вже не можна купити за ті ж гроші те, що можна було купити, скажімо, рік тому. Handmade — це вигідна альтернатива для того, хто хоче оновити гардероб, при цьому заощаджуючи гроші. Також handmade-речі створюються переважно в одному екземплярі, тож навряд чи Ви побачите на вулиці таке саме пальто як на Вас. Якщо Ви любите українське (їжу, музику, культуру, традиції тощо), вірите, що українські дизайнери можуть стати поряд із такими ж дизайнерами-початківцями з інших країн, то handmade — для вас!

Чому НЕ handmade?

Далеко не кожен український дизайнер-початківець має власний шоу-рум. У більшості випадків подивитися вироби можна на спеціально організованих фестивалях або в інтернеті. До того ж, не відомо чи буде серед товарів саме Ваш розмір чи доведеться замовляти індивідуальний пошив.

Вироби handmade — це не лише модний одяг. Аксесуари для інтер’єру та створення домашнього затишку: текстиль, меблі, посуд, декоративна коcметика — також здобувають чималу популярність. Я мала змогу допомогти Надії Шевчук — співзасновниці інтернет-магазину handmade-товарів, а також поспілкуватися з нею щодо популярного українського бізнесу.

«Спочатку я просто любила шити та в’язати вдома, створювати одяг для своїх родичів та друзів. Деякий час було досить складно: довелося перетворити квартиру на майстерню та продавати вироби. Я дуже люблю затишок удома, мені подобається облаштовувати кімнати на свій смак. Я довгий час мріяла про власний будинок, у якому в мене буде невеличка майстерня. Моя мрія здійснилася! Крім того, я почала створювати різноманітні елементи інтер’єру: разом із донькою довгий час опановували техніку декупаж (фр. découper — вирізати) — техніка декорування предметів, вирізаними клаптиками паперу чи тканини та кракелюр (фр. сraquele — потрісканий) — декорування предметів шаром барвистого лаку, що тріскається. У мене вже є чимало робіт: вази, скарбнички для прикрас, посуд, текстильні вироби. Із часом хобі почало перетворюватися на бізнес, потрібні були гроші. Я не брала участі у фестивалях, оскільки на це потрібно було витратити чимало часу (самостійно облаштувати своє місце,привезти необхідні товари та бути на фестивалі день або два), натомість вирішила створити сторінку в соцмережі та опублікувати фотографії своїх виробів на сайті, який має чималий попит на міжнародній арені. Моя дочка винаймала фотостудію, щоб зробити фото для сайту. Наш успіх коштував 8 годин напруженої праці в студії, але це того варте! Наразі всі фото розміщено на сайті Etsy, достатньо ввести у пошуку “CosyHomeFromUkraine».

Як створити успішний handmade-бізнес?

1. Соцмережі

Перш за все створіть сторінку в соцмережах, де будете розміщувати необхідну інформацію та фотографії своїх виробів. Не забувайте, що кількість переглядів сторінки та попит на товар залежать від якості фото та тексту. Краще приділити більше уваги підготовці, ніж зробити неякісно ( “аби було”).

2. Фотографія

Можна орендувати спеціальне фотообладнання, створивши вдома або в офісі тимчасову міні-студію( такий варіант оптимальніший, якщо Ви будете постійно фотографувати вироби). Якщо Вам потрібно провести зйомку одноразово, то найліпше орендувати фотостудію. Усі свої побажання Ви повинні обговорити з фотографом, який спеціалізується на предметній (рекламній) зйомці.

3. Фестивалі

Ви також можете брати участь у фестивалях. Досить часто подібні заходи проводять на території арт-заводу “Платформа”. Необхідну інформацію про реєстрацію робочого місця можна знайти на сайті або в соцмережах.

4. Магазин

Це значно складніше, ніж опублікувати фото товарів в інтернеті. До того ж, магазин варто обирати, якщо Ви орієнтуєтеся переважно на українців, бо відсоток іноземних відвідувачів буде незначним.

5. Handmade-сайти

Популяризація продукції в інтернеті. Etsy — найпопулярніший, але не єдиний, де можна розмістити власну продукцію.

Etsy

Аудиторія: переважно США та Європа.

Мова : англійська. На сайті є можливість публікувати посилання на свої блоги, соцмережі. Продавці можуть об’єднуватися в спільноти .

Умови: продавець сплачує 20 центів на 4 місяці за кожен товар в магазині. З кожного продажу — 3,5% від вартості товару. На початку кожного місяця Ви отримуєте рахунок на електронну скриньку, який маєте сплатити до 15 числа. Кількість товарів у магазині не обмежена.

Отримання оплати: найзручніший для покупців спосіб — система PаyPal.

Доставка: напростіший спосіб доставки за кордон — Укрпошта. Термін 10-20 днів, вартість залежить від ваги.

Dawanda

Аудиторія : Німеччина, частково Європа.

Мова: назву товару краще писати німецькою, опис і спілкування з покупцем можна вести англійською.

Умови: не треба платити за розміщення товару, але комісія з продажу 10%. Кількість товарів не обмежена.

Отримання оплати: однаково з Etsy

Доставка: Укрпошта.

Скриня

Аудиторія: здебільшого Україна

Мова: українська, російська, є внутрішній блог, заборонені будь-які зовнішні посилання та дублювання матеріалу.

Умови: можна придбати абонемент або безкоштовно розмістити товар за 10% від продажу.

Отримання оплати: потрібно особисто домовитись з покупцем, найзручніше на картку Приватбанку.

Доставка: Укрпошта, Нова пошта.

Це наймасштабніші та найпопулярніші сайти. Існує звичайно й безліч інших. Ще один альтернативний варіант— створити власний канал на Youtube, це дасть можливість побачити та краще зрозуміти продукцію. Людям краще побачити на власні очі, ніж прочитати чи почути. Утім, усе залежить від вас!

Макода Юлія