Українська музика “по-європейськи”

Музичний світ — складний та безжальний. Щоб стати гідним музикантом потрібно подолати чимало перешкод та труднощів: знайти гурт, продюсерів та врешті слухачів.

У всіх європейських країнах світу, до речі слово «європейський», стало синонімом до фрази «правильний, такий як має бути». Майже всі країни Європи мають нагороди для музикантів, бо там поважають мистецтво та вважають це неабиякою працею. Це я вам, як музикант говорю, без премії поки що, але музикант. Щоб створити дійсно якісну музику треба, окрім таланту, мати багато терпіння та часу. Отож, я вам дуже коротко розповім про те, як стати музикантом, а потім ми повернемося до українських нагород, якщо звичайно їх так можна назвати.

Перший етап

Щоб стати музикантом потрібно оволодіти одним із інструментів, бажано з дитинства, але багато хто починає з юнацьких років. Уявімо, що ви вже вмієте грати на інструменті. Далі складніший щабель — імпровізація той період, коли музику ви вже складаєте самостійно. Звичайно, що не кожен із цим впорається, бо треба не тільки дуже добре знати свій інструмент, практикуватися по 4-5 годин на день, а й слухати багато музики, щоб розвивати свій слух та смак. Припустімо, ви навчилися створювати композиції. Спершу вашу “імпровізацію” слухати буде не можливо. Але із часом, ви зрозумієте, що можна назвати музикою, а що ні. На цьому шлях до визнання не закінчується.

Другий етап

Вам потрібно знайти людину, яка грає на іншому музичному інструменті та допоможе вашому музичному матеріалу звучати ще краще або, як це називають серед музикантів, мати “повноцінне звучання ”. Інакше кажучи, ви створюєте гурт. Це дуже важкий та тривалий процес: ви маєте обрати стиль, фронтмена (головного), напрям, у якому гратимете, час репетицій, подолати творчі конфлікти, довго тренуватися та знайти на все це задоволення гроші. Тому дуже часто доводиться шукати додаткову роботу.

Гаразд, ви знайшли роботу, музикантів та створили нову музику, але таланту, витраченого часу та грошей замало.

Третій етап

На цьому етапі часто трапляється так, що з вашого гурту йде один із учасників, наприклад, барабанщик, бо його музичні смаки змінились. Така ситуація знайома багатьом музикантам і навіть дуже відомі гурти визнають, що вона часто негативно впливає на їхній розвиток. Зрозуміло, що з приходом нового учасника, усе потрібно починати спочатку. І сподівайтеся, що не піде гітарист, бо ваш гурт тоді точно зазнає поразки, а ваше варте визнання творіння так і не почують.

Якщо все ж таки знайдете людей, які не мають наміру йти з гурту, то можна вас привітати — четвертий етап відкрив для вас двері.

Четвертий етап

Час завойовувати серця аудиторії. Для цього потрібно виступати, а без демо-запису це складно. Знову потрібні гроші. Записати потрібно, зазвичай, кілька пісень і краще робити це в хорошій студії. А що далі? Добре коли вашу музику не тільки слухають, а й дивляться. Я маю на увазі кліпи. Часто роликів у YouTube не вистачає, а ротація на телеканалах та радіо — досить дорога. Навіть якщо ваша музика дуже талановита, без грошей рухатися далі — дуже складно.

Наголошую на тому, що в Україні взагалі немає музичних скаутів (це такі дядечки, які спускаються на соціальне дно та шукають серед цього “дна”, музикантів або майбутніх селебріті). На цьому фініш. Про ще одних Queen , Louis Armstrong, U2 чи Beatles може ніхто й не дізнатися. Такі хлопці та дівчата — творчі люди, які живуть своєю справою та роблять усе можливе, щоб досягти успіху. Але, на жаль із них, можна робити “кладовище живих музикантів”. Особисто мені боляче дивитися на таке, тому й пишу, що в Україні майже немає якісної музики, у нас дуже низький рівень культури. Що таке джаз, блюз, фольклор чи дійсно якісний рок наші канали не знають, так само, як не знаємо ми й не знатиме майбутнє покоління. У нашій країні музика — не спосіб культурно розвивати націю. Такі реалії музичного бізнесу.

Як я вже писала на початку, в Україні люблять, щоб усе було по-європейськи, тому музичні канали та премії в нас теж є. Наприклад, М1, один із найпопулярніших музичних каналів, який проводить премії в форматі “American Music Awards”. Але, питання в іншому: Чому на музичному каналі не музика, а одні оголені тіла та грає, вибачте мені на слові, якась дурня? Вас діти дивляться! На ваш канал орієнтуються! На інших каналах ситуація незмінна, але дякую, що хоч нагороди такій «музиці» не робите.

Ось такі дві різні сторони шоу-бізнесу. Молоде покоління орієнтується на європейську музику, мріє отримувати гідні нагороди, але, на жаль, бути просто талановитим у нас недостатньо. Не музика потрібна музичним каналам та продюсерам, а проекти, на яких можна заробляти гроші. До речі, хочу сказати, що, працюючи з талановитими людьми, теж можна отримувати прибуток. Мені боляче за майбутнє покоління, яке виховують на такій “музиці”. Як українці, як музиканту, мені неприємно, що в моїй країні все заплямоване та корумповане. Навіть світ музики — лише проект, спосіб заробітку, а не світ мистецтва.



Радміла Зайналова

