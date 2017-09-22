Українські паралімпійці вийшли у фінал ЧС з футболу, обігравши Росію

У Бразилії в Сан-Паулу відбувся півфінальний матч чемпіонату світу з футболу серед паралімпійців. Українці обіграли росіян і вийшли у фінал змагань.

Як повідомляє “112 Україна”, команда жовто-синіх, складена з гравців із наслідками дитячого церебрального паралічу, здолала принципового суперника в серії післяматчевих пенальті – 4:2.

Варто відзначити, що з самого початку поєдинку українські спортсмени вели впевнену гру і практично відразу ж забили два голи. На 3-й хвилині помилка воротаря супротивників на виході завершилася забитим м’ячем, а на 14 хвилині українець завдав точного удару в нижній кут воріт росіян.

Однак у другому таймі протягом п’яти хвилин наші гравці втратили свою перевагу. Росіяни зуміли зрівняти цифри на табло і також два рази влучили в наші ворота. Другий гол українці пропустили перед фінальним свистком. Так як додатковий час не приніс змін у рахунку, доля путівок у вирішальний матч турніру, який приймає аргентинський Сан-Луїс, вирішувалася в серії 11-метрових. Українці змогли забити чотири голи, росіяни тільки два. Це стало можливим завдяки двом блискучим сейвам нашого воротаря Костянтина Семашко. Кінцевий рахунок на табло – 6:4 на користь “синьо-жовтих”.

У фіналі ЧС-2017 українські паралімпійці, які очолюють світовий рейтинг, зустрінуться з командою Ірану, яка в півфіналі переграла Англію з рахунком 3:1. Гра відбудеться в суботу, 23 вересня, о 23:00 за київським часом.

Автор: Марина Білоножка