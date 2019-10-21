Уїк-енд в самому серці Баварії

Здавалось би, що насититися баварською культурою за один уїк-енд майже неможливо, але у самому серці Баварії це стає реальним. Більшість туристів приїжджає до Мюнхену лише на Октоберфест, і роблять велику помилку, адже це не лише місто пива. Тут вам і музей BMW, і серфінгісти майже в центрі, і морозиво зі смаком сосисок, і музеї різних епох з іменитими митцями, і прекрасна архітектура.

Міський транспорт Мюнхену досить дорогий, проте дуже зручний. Так від аеропорту до центру можна дібратися на s-bahn за 11€. При покупці квитка потрібно буде розібратися з тарифами, адже його вартість залежатиме від зони міста. Якщо не дуже хочеться їздити на метро, можна обрати і таксі. Про таксі необхідно знати дві речі: воно далеко не дешеве, проте й повезе Вас не део ланос. Більшість авто-таксі це мерседеси s-класу, е-класу чи c- класу і як не дивно — BMW. Усі вони однакового бежевого кольору.

Спершу варто їхати в самий епіцентр Мюнхену — Маріїнплатц. Тут знаходиться найпопулярніше місце для селфі — неоготична Нова Ратуша; тут й найстаріша церква Святого Петра, і фонтан, що за легендою дарує фінансове благополуччя, і рай для дівчат — дві вулиці шопінгу: Максиміліан і Кауфінгер штрасе.

В Мюнхені у вас буде можливість сповна насолодитися мистецтвом. Недалеко від станції u-Bahn „theresienstaße“ розташовані Стара, Нова Пінакотекі і Пінакотека Сучасного мистецтва. Це одні з найбільших галерей Європи, у яких поціновувачі прекрасного можуть на власні очі побачити «соняшники» Ван Гога, а також роботи Мунка, Моне, Уорхола.

Мюнхен на весь світ відомий не лише пивом, а іншими такими улюбленими серед чоловіків речами як автомобілі BMW та футбольний клуб «Баварія».

Музей BMW буде цікавим не лише прихильникам цього авто, отож відвідати варто. Тут розкажуть історію концерну, покатають на атракціонах, покажуть найстаріші моделі автівок, та й найсучасніші проекти електрокарів. Крім bmw, також представлені Rolls-Royce, Mini Cooper.

Відвідати музей «Баварії» — обов’язок футбольного фаната. Без будь-яких сумнівів це —найбільший клубний музей Німеччини. Виставка площею 3000 квадратних метрів на Алліанц-арені прикрашена трофеями, картинами, але включає в собі нові стандарти для живої презентації. 112 річну історію клубу пізнати інтерактивно можливо саме тут.

Коли захочеться трохи відпочити від прекрасної архітектури міста — прямуйте в Англійський сад. Це зелений парк, що простягається на 5 кілометрів вздовж річки Ізара. Тут Ви зможете не лише поснідати як британська королева, а й при бажані зайнятися серфінгом. Не дивуйтесь, на деяких частинах ріки влаштували штучні хвилі, що дозволяють серфінгістам практикуватися в будь-яку пору року.

На останок про найсмачніше: баварську кухню і пиво. Усі пивні ресторани з першого погляду можуть вас здивувати: спільні столи, довгі дерев’яні лави та пиво, яке вимірюють не в літрах а в масах.

Якщо бажаєте не просто поїсти, а й доторкнутися до чогось історичного — Hofbräuhaus ідеально підходить для цієї місії. Ще у 1607 році він працював пивоварня для герцогів, а в 1897 почав функціонувати як ресторан. Відвідали в свій час його Моцарт, Ленін з дружиною, А Гітлер саме тут проголошував програму нацистської партії.

Також відомим пивними трактирами є Августінер (Augustiner), Левенброй (Löwenbräu), Пауланер (Paulaner), Хакер-Пшор (Hacker-Pschorr).

Карнаух Кароліна