Уже незабаром: четверта промислова революція

У розвинених країнах роботизовані заводи — норма. У Сполучених Штатах Америки кожен третій будинок обладнаний розумними технологіями. Індустрія 4.0, як називають прийдешню промислову революцію, змінює і буденне життя людей, і промисловість загалом.

Революція в буденності

Ранок. Вас будить розумний годинник, ви прокидаєтесь, а дім оживає. Вода у ванній кімнаті починає нагріватись до комфортної для вас температури, а разом із нею кавоварка вже готує улюблений напій. Ви одягаєте футболку, яка добре сидить на вас, а датчики на ній уже визначають показники здоров’я. Повідомлення на смартфоні сповіщає: «стан тіла в нормі, і ви готові до робочого дня». Поки вийдете з дому, машина в гаражі заведеться, а двері повільно відчиняться. Приблизно так виглядатиме ранок звичайної людини 2025 року.

Інтернет речей — одна з причин таких змін

Інтернет речей — один із трендів сьогодення. У світі кількість пристроїв, під’єднаних до мережі, збільшується майже щомісяця. За словами Анатолія Вереса, фахівця в галузі технологій, до 2020 року кількість пристроїв, під’єднаних до Всесвітньої мережі сягатиме 4-5 млрд. Саме Інтернет речей є одним із рушіїв четвертої промислової революції. Технологія впливає не лише на буденне життя людей, а й на промисловість. За кілька років буде звичною практикою, коли машина на автопілоті привезе вас на завод, яким керуєте. А на ньому — жодної людини. Коли під’їдете, отримаєте сповіщення на телефон про те, що одна з машин вийшла з ладу. А вбудована система моніторингу за станом техніки вже знатиме, як цю проблему вирішити.

Індустрія 4.0 у промисловості

Потужне виробництво на базі роботизованих систем і є Індустрією 4.0. Приклади революційних заводів уже можна побачити у світі. У розвиток нових технологій у промисловості Німеччина готова інвестувати щороку понад 4 млрд євро. Сполучені Штати також підтримують інноваційні підприємства. Усерйоз взялися за розвиток безпілотних автівок. Деякі американські компанії заявили про готовність створення окремих цехів і фабрик, де працюватимуть лише роботи. Євген Матвійчук, директор коворкінгу Hub 4.0 вважає: «Четверта промислова революція — це зниження частки людської праці в процесах виробництва. Тому треба менше працювати руками, а більше — головою».

Приклади інноваційних підприємств нині відшукати нескладно. Замінивши людей на складах роботами, американська компанія Amazon зменшила операційні витрати на 20 %. Крім того, машини дозволили компанії підвищити результати діяльності. На доставку, яку людина виконувала за годину, роботи витрачають близько 15 хвилин.

Не лише штучний інтелект стає в пригоді сучасним підприємствам. Компанії звертають увагу на пристрої, які можуть підвищити якість кінцевого продукту, при цьому зменшивши витрати. Серед таких — 3D-принтери. Технологія створення фізичного об’єкту з цифрової тривимірної моделі нині в тренді. З її допомогою можна створити будь-що: від деталей до повноцінного продукту. Данил Приходько, керівник напрямку 3D-технологій в українській компанії «Іматек-Еско», сказав: «Жодне виробництво, жоден дизайнер, який займається розробкою, не обійдеться без 3D-друку. Залежно від обсягу завдань хтось буде купувати великий, хтось — маленький 3D-принтер, хтось буде замовляти послуги на стороні».

До використання технології тривимірного друку приходять компанії із будь-яких галузей. Загалом у Європі промислове використання таких машин набуває дедалі більшого поширення.

Як четверта промислова революція торкнеться професій?

До кінця 2020 року в розвинутих країнах кількість робочих місць зменшиться на 5 мільйонів. Такі результати опитування 350 топ- менеджерів найбільших компаній світу було зазначено в доповіді «The Future of Jobs» Всесвітнього економічного форуму 2016 року.

Загалом понад 7 мільйонів професій, актуальних сьогодні, зникнуть за менш ніж 10 років. Третина з них — адміністративні та офісні посади. Королівський банк Шотландії уже заявив про наміри звільнити 550 працівників. Замість них планують встановити роботів-консультантів для комунікації з вкладниками, які інвестують невеликі суми. Тайванська компанія Foxconn, яка виготовляє електронні компоненти, планує замінити роботами понад 6 тисяч працівників своїх заводів. За словами Олексія Резніченка, директора школи робототехніки, скоро зникне багато професій, пов’язаних із ручною працею, зокрема з обробкою різних матеріалів. Також скоро не будуть наймати людей у кол-центри. Нині багато компаній тестують роботів для проведення продажів у інтернет-магазинах. Штучний інтелект дозволяє автоматизувати процес від моменту оформлення замовлення до доставки в руки клієнту. Комп’ютерна програма може замінити продавця: поставить усі необхідні запитання покупцю, передасть дані на склад, а безпілотний робот-дрон доставить товар до клієнта.

Що потрібно робити?

Кожна країна має бути готовою до революційних змін і будувати економіку, яка б відповідала часу. У період четвертої промислової революції компанії зі застарілими підходами, швидше за все, зникнуть. Їх поглинуть більш інноваційні. Як сказала генеральний директор «Майкрософт Україна» Надія Васильєва, в України є рік-два для того, щоб істотно змінитися, і ми повинні скористатися цією ситуацією (наближенням четвертої промислової революції), тому що наступного разу така ситуація відбудеться років за 60, а може і 100.

Анастасія Кулібаба