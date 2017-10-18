В Італії відкриється гастрономічний парк розваг

Найбільший в світі тематичний парк розваг, присвячений їжі, з’явиться в Італії

Як повідомляє “Сьогодні”, у Болоньї 15 листопада відкриється гастрономічний парк FICO – Fabbrica Italiana Contadina (дослівно – “італійська селянська фабрика”). На 10 гектарах розташуються представники 40 фермерських господарств та підприємств, понад 40 місць для дегустації їжі, бари, ринки і магазини.

Крім того, кілька гектарів парку відведено під поля, пасовища та кошари. Тут буде представлено близько 200 сортів культурних рослин і понад 200 голів домашніх тварин. FICO стане найбільшим тематичним парком, присвяченим їжі, не тільки в Італії, але і у всьому світі.

За словами організаторів парку, відвідувачі “італійської селянської фабрики” зможуть поєднати приємне з корисним: розважитися і дізнатися багато нового про місцеву кухню. Всім бажаючим нададуть можливість простежити за виробництвом продуктів з риби, м’яса, а також побачити, як виготовляють сир, масло, пиво і солодощі. Для гостей парку кожен день буде проходити близько 30 заходів і 50 тематичних уроків в спеціальних класах і навчальних приміщеннях. На території FICO передбачені спортивні та дитячі зони, модульний конгрес-центр, театр і кінотеатр.

Вхід в парк буде вільним. Дістатися сюди можна буде на спеціальних гібридних автобусах, які відходять від Центрального вокзалу кожні півгодини. Вартість проїзду туди і назад складе 7 євро.

Марина Білоножка