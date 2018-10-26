В обіймах Терпсихори, або Привабливість сучасного танцю

Не всім людям дісталася можливість керувати своїм тілом. Це пов’язано з психологічними блоками, які виникли ще в дитинстві. Саме вони заважають насолоджуватися танцями. Непластичність і невпевненість людини проявляється у вигляді блокування м’язів шиї, рук, спини. Задля уникнення цього слід почати займатися танцями. У наші дні існує безліч танцювальних гуртків, фітнес-клубів, хореографічних студій, які залучають дітей і молодь. Навчитися можна всім можливим стилям, яких існує надзвичайно багато.

Дуже часто люди хочуть танцювати, мріють про це, але не можуть визначитися з конкретним напрямком. Вони не розуміють, що для них краще: класичний танець, сучасний чи народний. Але нині прослідковується тенденція молоді до саморозвитку саме за допомогою сучасних танців. У чому ж їх привабливість та особливості, чим вони відрізняються від інших напрямів, зокрема класичного?

Тамара Олевська, керівник полтавського хореографічного колективу «Пірует», зазначає:

«У класичному танці потрібні певні фізичні дані, які є далеко не в кожної людини. Їх можна розвинути, але для цього необхідні старанні щоденні тренування. Це дуже важка праця, яка далеко не кожному під силу. Є встановлені канони, які потрібно виконувати ідеально, інакше це буде виглядати непрофесійно. Я не можу сказати, що сучасна хореографія легша й доступніша, ніж класичні танці. Тут також потрібна величезна завзятість та витримка. Різниця полягає в тому, що в сучасній хореографії існує велика кількість стилів і напрямків, тому танцівник має можливість обрати для себе найбільш зручний стиль, у якому він зможе максимально розкритися. Сучасна хореографія більш вільна. Вона дозволяє імпровізувати й виражати свої емоції і почуття через пластику тіла. Говорити, що класичний танець гірший, ніж сучасний, неправильно, оскільки основою всіх напрямків є саме класична хореографія. Без неї танцівник ніколи не буде універсальним».

Зважаючи на те, що сучасні танці є надзвичайно багатоплановим явищем, варто розглянути найпопулярніші напрямки цього виду мистецтва.

Клубні танці

На сьогоднішній день клубні танці – це саме те, що є ультрамодним, рухливим і сучасним. Це своєрідний мікс-стиль – бурхливе поєднання безлічі танцювальних видів і напрямків. Клубний танець є одним із найголовніших засобів самовираження. До цього напрямку входять елементи хіп-хопу, стрип-пластики, фанку, диско, R’n’B, стріт-джазу, а також go-go. Головне в клубних танцях – задоволення від музики, свободи, самовираження та рухів. Танцівники привносять власні емоції, постійно імпровізують. Клубний танець навчає відчувати музику, чути ритм, а також чудово танцювати й отримувати задоволення від рухів. Окрім того, завдяки ним можна підтягнути фігуру й позбавитися від зайвої ваги, а також поліпшити форму ніг, ходу, поставу і пластику. Клубні танці призначені саме для тих, хто хоче стильно і красиво танцювати в ритм із музикою та бути в центрі уваги на всіх дискотеках і вечірках.

Джазовий танець

Джазовий танець включає в себе великий діапазон танцювальних стилів. Одним із таких стилів є сучасний джазовий танець, або джаз-модерн. Раніше під джазовим танцем часто мали на увазі чечітку. Згодом популярні форми джазу стали містити в собі Jitterbug, Бугі-Вугі, Лінді хоп, The Cakewalk, BlackBottom, Charleston.

Джаз-модерн часто можна побачити в театрах, музичних кліпах і танцювальних конкурсах. Танцівники зазвичай носять шкіряні джазовки, у яких вони рухаються правильно, виконуючи повороти. Перед виступом танцівники роблять розминку для розтяжки та розігрівання м’язів. Також виконують загальнозміцнювальні додаткові вправи для підтримки форми.

Джаз-модерн найчастіше відчуває вплив інших танцювальних стилів, але в той же час і сам на них впливає. До таких танців належать хіп-хоп, ліричний танець, акробатичний танець, балет. Як правило, танцівники джазу включають в навчальну програму джазового танцю балетні тренування.

Брeйк-данc

Брейк-данс – це динамічний, приголомшливий сучасний стиль, який приваблює яскравими акробатичними трюками і запаморочливими обертаннями. Раніше це був єдиний танець, у якому танцювальні рухи поєднувалися з елементами обертання й падіння на землю. На сьогоднішній день придумано величезну кількість рухів і прийомів. Основні прийоми брейк-дансу поділяють на два види: верхній і нижній брейк. Брейк-данс популярний уже кілька десятків років завдяки своїй екстремальності. Це танець без кордонів, яким може займатися кожен.

Стрип-пластика

Стрип-пластика – це танець, що підкорює серця. Він сповнений чуттєвості, пластики, гнучкості. Стрип-пластика є великою роботою над жіночністю, пластичністю, грацією і музикальністю жінки. У танці поєднуються фізкультура і психологічний тренінг. Для багатьох дівчат – це чудова можливість полюбити своє тіло, стати більш розкутою. За допомогою цього виду танцю можна розкрити весь внутрішній потенціал любові й пристрасті, артистизм і чуттєвість жінок. Окрім цього, стрип-пластика є чудовим способом позбавлення від стресу, розвитку гнучкості й поліпшення фігури. Люди, що займаються цим мистецтвом, мають приголомшливе тіло, пружну шкіру, рельєфні м’язи. У стрип-пластику включено еротичні елементи, що дарує можливість насолодитися природною красою людської фігури. Займаючись стрип-пластикою, можна полюбити себе й перетворитися зовні і внутрішньо.

Крамп

Крамп – це сучасний танець, який дарує можливість виплеснути всі свої емоції. Це вуличний, уривчастий та імпульсивний танець, дуже ритмічний, швидкий і агресивний. Він дозволяє позбутися від накопичених негативних емоцій. Унікальність цього танцю полягає в характері рухів: танцівники швидко рухаються, часто стрибають, танцюють уривчасто. Слід зазначити, що рухи крампу повністю залежать від характеру танцівника, його сприйняття світу.

Хіп-хоп

Нині хіп-хоп є надзвичайно популярним танцем. Це досить цікавий і багатогранний напрямок. Хіп-хоп містить у собі манери й рухи різних вуличних стилів (поппінг, локінг, брейк). Хіп-хоп популярний завдяки своїй універсальності й різноманіттю напрямків. У ньому можна зімпровізувати будь-які рухи, які підходять під музику, притаманну цьому руху. Головне завдання танцю – це здатність чути й відчувати музику. У хіп-хопі рухаються під біт, прихований за мільйоном різних звуків. Це баси й ритмічна основа музики. Дуже важливою є одяг та його форма. Зазвичай танцівники одягають бейсболки з прямими козирками, толстовки, мішкуваті штани, широкі футболки, кросівки. Зачіски роблять короткі або ж африканські косички. Танцюючи хіп-хоп, людина відчуває себе по-новому: вільно й вагомо.

LA Style

Останнім часом цим сучасним стилем дуже цікавиться енергійна молодь. Виконання танцю ґрунтується на чіткості виконання рухів і пластичності. Під легкий R’n'B або поп-музику рухи хіп-хопу змінюються джазовими, за рахунок чого й народжується неймовірно красивий танець. LA Style ідеально підходить для людей, які хочуть навчитися пластично й ритмічно рухатися, відчувати себе вільно й комфортно і бути впевненими на танцювальному майданчику.

Go-Go

Go-Go – це напрямок, який не належить до конкретного стилю. Це декілька різних стилів, які поєднуються в одному напрямку. Go-Go танцюють на вечірках, у нічних клубах тощо. Це вміння сексуально й привабливо рухатися під музику, відчувати її, насолоджуватися і весь час імпровізувати. Танцівниці своєю енергетикою заводять публіку на дискотеках, вони є візитними картками кожної вечірки. За рахунок ритму рухів досягається збудливий характер виконавця. Якщо ритм сповільнений, то акцент роблять на пластичності, витонченості красивого тіла, гнучкості, спокусливих рухах. У швидкому ритмі відображається пристрасть, яскравість. Go-Gо – це немов діалог із глядачем, який ведеться за допомогою чуттєвих рухів тілом. Заняття Go-Go підвищують танцювальні навички, розвивають пластику та гнучкість тіла. Щоденні тренування допоможуть тримати тіло в чудовій формі. Go-Go допомагає знайти свій особливий, неповторний стиль.

R’n'B

Стиль R’n'B – це популярний модний клубний танець. Він виконується під музику ритм-енд-блюз, а також під поєднання напрямків хіп-хопу та фанку. Характерна риса танцю – це поєднання м’яких, спокійних рухів із жорсткими та чіткими точками фіксації. У жіночому варіанті танець R’n'B включає в себе елементи стрип-пластики, незвичайні рухи стегнами, а також рухи, що імітують стукіт серця грудною кліткою. Поєднання пластичних і гнучких рухів із жорсткими фіксажами й точками є основною рисою R’n'B. Саме тому танець вельми сексуальний, цікавий та ритмчіний. Зараз навчитися танцювати в стилі R’n'B можна у професійних студіях і танцювальних школах. Навчившись цьому танцю, можна бути повністю впевненим у своїй сексуальності та розкутості на танцмайданчиках.

Тектонік

Цей молодий танцювальний стиль з’явився у Франції в 2000 році. Відомий, як Electro Dance, Milky Way, Tck, Vertigo. Тектонік – це мікс, що містить у собі елементи хіп-хопу, джампстайл, локінга, техно, поппінга. Велику популярність танець набув завдяки поширенню Інтернетом. У цього напрямку є кілька стилів: Tecktonik, Vertig, Electrostyle, Tecktonik-mix, Jumpstyle, Hardstyle, MilkyWay. Для багатьох людей тектонік є стилем життя, дієвим засобом ідентифікації себе у групі та суспільстві. Тепер у цьому напрямку перетинається безліч культур, але тектонік, як і раніше, залишається новим та оригінальним танцем.

Хаус

Як правило, на всіх новомодних вечірках зараз танцюють хаус. Він вирізняється своєю особливою манерою виконання, яка полягає у легкому поєднання поважності та гламуру. Танець динамічний, ритмічний, нагадує кроки латини, а також чечітку й сальсу. У хаусі дуже важливі плавні рухи голови й тіла. Танець своєрідний тим, що корпус відстає від ніг, ніби наздоганяючи їх. Цей вид хореографії передбачає досить велике навантаження, тому для того, щоб танцювати хаус, потрібно бути в гарній фізичній формі й мати високий рівень витримки. Цей танець розрахований саме для тих, хто любить музику хаус. Завдяки йому можна навчитися танцювати і в той же час привести свої м’язи, організм і фігуру в тонус.

Отже, танець – це не лише рух під музику, танець – це інструмент, який допомагає досягти успіху в будь-якому виді діяльності, а також прекрасний метод роботи над собою. Нині молодь приваблюють сучасні танці завдяки тому, що займаючись ними, люди розвивають якості, які відповідають за взаємодію тіла й духу. Існує ще безліч різних сучасних видів танцю. У будь-якому разі серед такого різноманіття завжди можна обрати те, що найбільше припадає до душі, та насолоджуватися мистецтвом тіла.

Оксана Сивоглаз