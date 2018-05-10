Вагітна в 40: народити чи вбити

«Життя після сорока тільки починається», — запевняла Катерина з фільму «Москва сльозам не вірить». Якщо ви взяли собі ці слова за життєве кредо, якщо ви не натягнули на себе паранджу, якщо ви не заховали своє життя за сімома замками, як Кощій Безсмертний свою смерть, тоді ви звернулися за адресою. Адже мета цієї статті — вирішити важливе питання: дарувати світу нове життя, коли вам уже за сорок, чи ні. Перш за все, цей вибір слід зробити чоловіку і жінці. Але ситуації в житті бувають різні, розгляньмо кілька з них на прикладах.

Гуляй, шалена імператрице

Є сім’ї, у яких чоловік працює моряком далекого плавання чи їздить на заробіток до іншого міста або країни. Він, звісно, не є ідеальним чоловіком (може чути і говорити), але жінка чекає на нього з нетерпінням. Це проявляється в обіймах, у поглядах, у поцілунках, а коли стемніє, чоловік переконується в цьому остаточно. Так випадково виходить, що за кілька тижнів жінка починає солоні огірки поливати повидлом і запивати цей делікатес лимонадом, а милий уже знову поїхав кудись. Тепер подружжю треба зробити важкий вибір. З першого погляду може здатися, що є лише один можливий варіант — залишити дитину, але тут є кілька небезпечних моментів. По-перше, вагітність після сорока важко переносити, по-друге, існує велика ймовірність викидня або народження дитини з вадами здоров’я. І, по-третє, коли дитині буде близько двадцяти років, мамі буде вже десь шістдесят. Тому є інший варіант: можна зробити аборт і не псувати життя ні собі, ні людям, ні майбутній дитині. Але як після такого жити далі?

Ми знайшли жінку, яка опинилась у схожій ситуації. Пані Світлана завагітніла в сорок два роки, коли в неї вже були дві дитини. Вадим, її чоловік, їздив тоді на заробіток до Москви. Коли дізнався про вагітність, спершу в нього відняло мову (він на півкроку наблизився до ідеалу). Потім подружжя почало обговорювати, що робити далі. Вадим зробив, як справжній чоловік: гримнув кулаком по столу і сказав, що остаточне рішення за дружиною. Світлана вирішила подарувати життя ембріону. «Я подивилась у дзеркало і побачила там ошатну жінку, в яку б точно закохався Бальзак, потім зазирнула в паспорт, а там сорок два. І я подумала, що в шістдесят я буду виглядати не так уже й погано, якщо постараюсь. А дитина — це, як на мене, найголовніша причина тримати себе у формі. І нехай хоч одна людина спробує назвати мене бабусею — очі повидираю!»

Зараз їхньому найменшому сину Тарасику два роки, він нормально росте і розвивається для свого віку. Пан Вадим знайшов роботу у їхньому місті. Він часом жартує, що це ще не остання дитина, в такі моменти пані Світлана здригається, ніби її окропом ошпарили. Але і вона не втрачає почуття гумору. Не раз вона хвалиться, що до вагітності була товстішою, ніж зараз, адже коли Тарас почав ходити, у мами почала вимальовуватися талія Людмили Гурченко.

Буває й така ситуація. Пара закоханих живе в цивільному шлюбі, у кожного з них уже є дитина і невдалий штамп у паспорті, тому вони не поспішають ставити наступний. У сорок років жінка завагітніла. Знову перед сім’єю постає вибір: з одного боку, в них з’являється щось спільне, з іншого, їхні стосунки починають обкладатися обов’язками і згодом можуть не витримати такого напруження, як і минулого разу. Ще одна невизначеність: як сприймуть діти таку новину.

Цю історію нам розповіли Вікторія та Володимир із Вінниччини. Коли вони зійшлись, у них обох уже були сини: у неї — чотирнадцятирічний, у нього — десятирічний. Вікторія завагітніла в 41, за шість років після зустрічі з Володимиром. «Спочатку злякалась, що він мене кине, коли дізнається, але за місяць зізналась-таки. Ми тиждень не могли дивитися в очі один одному, я вже думала, що наші стосунки скоро закінчаться. Але одного вечора Вова прийшов із квітами та обручкою. Я тоді ледь шоколадкою не вдавилася, але гідно відповіла, що подумаю. Як бачите, — показує обручку, — додумалась-таки». Зараз жінка на восьмому місяці, каже, що почувається так само, як і під час першої вагітності. Щоправда, її чоловік іноді скаржиться: «Вікуся може посеред ночі послати мене до МакДональдзу по гамбургер, і її не цікавить, що їй не можна. У ці хвилини в неї проривається такий голос, що Ніна Матвієнко просто позаздрити може». Отож вагітність після сорока не настільки важка для жінок, як для їхніх чоловіків.

Зіркові приклади

Багатьом людям потрібен приклад знаменитостей, зірок з обкладинки. Тому, щоб не здаватися голослівними, і ми наведемо кілька прикладів відомих жінок, які народили після 40. Звісно, аби не уподібнюватись до жовтої преси, ми не розповідатимемо, хто від кого завагітнів або хто кого зрадив. Залишимо ці скелети для темної шафи бульварних видань, а в нас залишаються тільки факти.

Відома акторка Ніколь Кідман довгий час казала, що не хоче дітей, бо боїться зіпсувати фігуру. Але в 41 рік жінка знайшла чоловіка, якому готова була подарувати дитину. У цьому віці вона народила першу дівчинку. Відома співачка Мадонна теж не надто спішила народжувати. Донечку вона народила в 38 років, а сина в 42, можливо, саме в цьому секрет її молодості.

Рудоволоса красуня Марсія Кросс, що зіграла Брі у «Відчайдушних домогосподарках», народила в 44 роки двох дівчаток-близнят. Володарка «Оскара» Геллі Беррі вперше народила від третього чоловіка. У віці 42 років акторка подарувала світові дівчинку, а згодом, коли їй було 47, на світ з’явився і хлопчик.

Але навіть у зірок не все так сонячно і казково. Російська акторка Евеліна Бльоданс народила в 43 роки хлопчика. Ще під час вагітності лікарі виявили в нього синдром Дауна і почали відмовляти подружжя від дитини. Але батьки твердо наполягли на своєму і ні на мить про це не пошкодували. Евеліна постійно займається з сином, тому в розвитку він не надто відстає від своїх ровесників. Жінка активно агітує проти абортів майбутніх мам, дітям яких поставили такий діагноз. Тож будь-яка ситуація, як і медаль, має дві сторони. На яку дивитиметесь ви, лише ваш вибір. Та чи не приємніше споглядати чисту і блискучу поверхню?

Що скаже медицина?

Шанси завагітніти після сорока набагато менші, ніж у молодшому віці. Наприклад, за активних спроб завагітніти протягом року шанси в жінок після тридцяти становлять 75 %, а після сорока — 40-50 %. Така різниця пов’язана з процесом відмирання яйцеклітин. У період статевого дозрівання в організмі жінки приблизно 300 тисяч яйцеклітин. Щороку близько 13 тисяч втрачається, тому до 37 років у жіночому організмі їх залишається до 25 тисяч. І з кожним роком, на жаль, шанси завагітніти дедалі менші, тому коли вже так пощастило, то сприйміть це як дар.

Також можливі ускладнення під час вагітності. Адже жінки в такому віці більш схильні до підвищення тиску чи проблем з плацентою. У них частіше трапляються тромбоутворення, міоми матки, хвороби нирок. Але той факт, що вагітні жінки після сорока знаходяться в «зоні ризику», не повинен вводити їх в оману. Він лише вказує на можливі небезпеки, а не приписує тяжку вагітність, страшні пологи і нездорову дитину кожній. Лікар-гінеколог Анжела Мельник заспокоює: «У Європі народження дітей після 35 — звична практика, а в нас це починає обкладатися такими стереотипами і міфами, що іноді й лікарі за голову хапаються. Якщо жінка боїться народити дитину з синдромом Дауна (після сорока це трапляється приблизно в одному з 30 випадків), вона може зробити тести пренатальної (допологової) діагностики, як амніоцентез та дослідження зразків ворсин хоріону. Вони дозволяють виявити в дитини патології, пов’язані з розладами хромосом. На мою думку, жінка повинна народжувати тоді, коли вважає за потрібне».

Щоб уникнути ускладнень у цей період, варто підготуватися до нього заздалегідь. Приблизно за рік до запланованої вагітності жінка повинна забути про всі шкідливі звички. Краще їх узагалі не мати, але якщо вже так вийшло, то киньте. Є невеличкий виняток: лікарі кажуть, що один келих червоного вина на день може бути корисним для судин. До речі, краще позбутися зайвої ваги, бо вона шкодить майбутнім мамам як у двадцять, так і в сорок. Варто почати збалансовано харчуватися і підкріпляти здоров’я вітамінами.

Якщо виникли проблеми із зачаттям, жінці треба звернутися до гінеколога, а чоловікові — до уролога. Якщо жінка стежить за собою, веде здоровий спосіб життя, не має хронічних захворювань, то вагітність протікатиме без ускладнень. Жінкам після сорока в 40 % випадків проводять кесарів розтин. Його не потрібно боятися, адже це трохи складніша операція, ніж на апендицит, після якої залишається невеличкий косметичний шрам. Звісно, існують певні ризики, але лікарі намагаються подолати їх протягом останніх років. Наприклад, замість загального наркозу, після якого в дітей спостерігають підвищену сонливість і млявість, зараз практикують спинний. Після нього мама легше відходить і може з перших секунд побачити своє чадо. Але якщо немає показань для кесарева розтину, то краще подолати страх і народжувати природнім шляхом.

Отже, любі жіночки, якщо ви вирішили подарувати світові нове життя, то цифра в паспорті стає неважливою. До речі, американські вчені зробили висновок, що жінки після 35 народжують дітей, у яких хороша психологічна адаптація і краще психічне здоров’я. Можливо, ви подаруєте світові нового генія, а Україні — нову надію.

Ольга Цецевич