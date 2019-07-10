«Вагітні» міфи

Як часто майбутнім мамам забороняють вести їх звичний спосіб життя! Доводиться обмежувати себе у харчуванні і спорті. Ми зібрали найрозповсюдженіші міфи, що стосуються вагітності і з’ясували, чи завжди доречно обмежувати себе.

Міф №1 — їсти за двох

Найпоширеніший і вже давно спростований вченими міф. Часто таким способом маніпулюють родичі, мовляв їж скільки хочеться, адже вас двоє. Так, насіння раціонального у цьому справді є, але це не означає, що потрібно їсти скільки завгодно.

Для кожної людини, в залежності від її зросту, ваги та індивідуальних потреб організму, можна розрахувати БЖУ (кількість білків, жирів і вуглеводів). У кожного норма усіх цих елементів різна, але, якщо Ви майбутня мама, то БЖУ потрібні не тільки Вам, а й малечі. Також не слід забувати про вітаміни та мікроелементи, яких також потребує малюк. Тому переїдати абсолютно не потрібно. Просто проконсультуйтеся із лікарем і складіть план харчування, максимально корисний і для мами, і для немовляти. Також потрібно пам’ятати, що надмірне переїдання не тільки не є корисним, а і навпаки — може зашкодити малюку, адже це навантаження на організм мами.

Міф №2 – не можна фарбувати волосся та нігті

Недоглянуті, вимучені, з облущеною шкірою і відрослим корінням, адже «стрижешся — забираєш життєву енергію у дитини», «фарбуєш волосся чи нігті — це ж хімія», «креми і олійки для тіла всмоктуються через шкіру і усі хімікати потрапляють в організм плоду». Перше, про що варто сказати, це те, що шкідливо для мами, шкідливо і для дитини. Ваш організм і справді є одним цілим під час вагітності. Не дарма алергію можна отримати «у спадок». Однак це зовсім не означає, що не потрібно доглядати за собою. Креми для обличчя, шампуні, маски — майже всі виробники косметичних засобів на упаковці позначають, чи є товар безпечним для вагітних. Та і концентрація речовин, що можуть через шкіру потрапити у кров настільки маленька, що її навіть не можна буде виявити у організмі.

Це ж саме стосується і лаків для нігтів та фарб для волосся. Головне добре провітрювати приміщення під час процедур краси, адже більшість фарб мають дуже різкий хімічний аромат і, на відміну від шкірних покривів, наші дихальні шляхи з легкістю принесуть отруйні речовини до організму. Як би там не було, але краще користуватися натуральними фарбами для волосся та косметикою.

Що до стрижок, то тут уже справа суто вашої забобонності, адже жодних наукових підтверджень такі застереження не мають. Це ж саме стосується і шиття чи в’язання.

Міф №3 — ніякого спорту

Відомий телевізійний лікар Євген Комаровський говорить про те, що вагітним жінкам не просто бажано, а необхідно підтримувати свій звичний ритм і спосіб життя. Цьому є наукове обґрунтування. Будь-які зміни в житті людини — це в першу чергу стрес. Вагітність, особливо перша, попри всю природність цього стану, також зміна, а отже стрес. Коли жінка свідомо відмовляється від звичних для її організму фізичних навантажень, вона тільки посилює цей стрес.

Звичайно, усе повинно мати межі розумного. Фізичні навантаження, як і харчування, доведеться дещо унормувати. Скажімо, якщо Ви присідаєте з 50 кг на плечах, то варто переглянути такі силові навантаження і зменшити їх, повна відмова від спорту принесе вам більше шкоди, ніж користі. Однак, якщо Ви під час вагітності вирішили зайнятися спортом, але раніше ніколи цього не робили, то із цією ідею краще зачекати хоча б до пологів.

Міф №4 – жодних нервів чи переживань

Якби жіночий організм був настільки чутливим до надмірних переживань, то людство б зовсім вимерло ще тисячі років тому. Вагітність — це не хвороба, і ананаси о 3 ранку — це не необхідність, а звичайна забаганка. Через те, що жінки часто користуються цим особливим станом, побутує багато абсолютно необґрунтованих міфів.

Надмірні переживання спричинюють стрес. Це абсолютна правда, але стрес шкодить не лише вагітним жінкам, а й усім! Якщо Ви не маєте емоційної стійкості, то вам потрібно уникати переживань не тільки під час вагітності, а завжди. Огородити себе від усіх переживань просто неможливо, краще навчитися опановувати їх.

Міф №5 – після пологів жінці потрібна сувора дієта

Найпоширеніший і найабсурдніший міф на пострадянському просторі. Та більше, цей міф не має жодного наукового підґрунтя. Нутріціолог та дієтолог Еліна Чеботарьова проводила власні дослідження із цього питання. Вона моніторила, як харчуються жінки у пологових будинках у різних країнах Європи, Сполучених Штатах Америки та деяких країнах латинської Америки.

Шоком для неї став той факт, що у жодній із цих країн жінкам не пропонували дієт та не обмежували їх в улюблених стравах уже в перші години після народження малюка. А у США вже через три години після пологів жінці запропонували стейк із жирної риби на грилі та овочі, аргументуючи таку ситну їжу тим, що дівчина витратила багато ресурсів організму. Натомість у Києві у пологовому молодій мамі запропонували кашу без солі та масла.

Узагалі жодних випадків шкідливого впливу від меду, горіхів, полуниці, риби та інших продуктів, які споживає мама, яка годує грудьми, на дитину не зафіксовано у жодній країні світу.

Головне пам’ятати про те, що немовляті потрібна у першу чергу любов і здорова, спокійна, щаслива мама.

Ілона Ківва