Вбивча краса

Останнім часом у всьому світі величезної популярності набуває все, що пов’язано з поліпшенням якості життя – здорове харчування, підтримання фізичної форми, застосування натуральних матеріалів замість синтетичної продукції хімічних виробництв, а разом з цим популярною стає натуральна косметика.

Реклама натуральної косметики сьогодні – явище масове і звичне. Але чи можна повністю довіряти виробникам косметики, які переконують нас, що їхня продукція вироблена з натуральних компонентів? У будь-якому випадку, крім рослинних інгредієнтів, там, швидше за все, містяться й хімічні речовини. Тому, побачивши на упаковці косметичного засобу напис «Виготовлено з натуральних компонентів», не варто переконувати себе, що засіб повністю безпечний. Серед хімічних речовин, які застосовуються під час виготовлення косметики, більшість є токсичними. В основному до таких речовин слід відносити похідні нафти. Як не дивно, вони теж вважаються натуральними компонентами. Тому, купуючи косметику, яку ідентифікують як натуральну, краще все ж ознайомитися з її складом.

З чого робиться косметика?

Губна помада (така необхідна річ у кожній косметичці) багатьох світових виробників містить тверді парафіни, які вважаються похідним продуктом переробки нафти. Потрапляючи до рота, парафіни можуть відкластися на зубах разом із залишками їжі й утворити сприятливе середовище для розмноження бактерій. В результаті це призводить до пошкодження емалі й до карієсу, який може розвинутися всього через кілька місяців користування такою помадою.

До складу багатьох очищувальних засобів, шампунів, гелів для душу, а також зубних паст, входить SLS (сульфат натрію, лаурил сульфат). Його отримують з кокосових горіхів. Ця речовина вважається дуже токсичною, вона має здатність відкладатися у внутрішніх органах. Використання таких речовин може призвести до подразнення шкіри або навіть катаракти, оскільки сульфат натрію може змінювати структуру білкових клітин очей.

Пропілен гліколь, який на деякий час робить шкіру гладкою, витісняє рідину з організму і знищує необхідні для шкіри компоненти. Ця речовина подразнює шкіру й викликає алергію. Потрапляючи до організму, вона може сприяти виникненню вугрів і розвитку захворювань нирок і печінки.

Ланолін – речовина, яку застосовують для видалення відмерлих клітин шкіри (гелі та скраби для вмивання). Ланолін добувають при обробці овечої вовни, і він впливає на шкіру людини не найкращим чином, адже в ньому присутні чужорідні білки. Наслідком застосування ланоліну може стати підвищена чутливість шкіри або висипи алергічного характеру. Незважаючи на те, що при виготовленні косметики, ланолін вважається безпечним, він може вступити в реакцію з канцерогенними речовинами, а це загрожує розвитком ракових захворювань.

Маски для обличчя на основі глини, до складу яких входить каолін та бентоніт, можуть засмічувати пори і пересушувати шкіру, провокуючи її передчасне старіння.

При використанні косметичного тальку закупорювання пор також неминуче. Але крім цього, тальки мають канцерогенні властивості. З особливою обережністю слід використовувати косметику у вигляді порошків, адже під час нанесення їх на шкіру частинки, так чи інакше, потрапляють і в дихальні шляхи.

До складу кремів для пружності шкіри входить косметичний колаген – білок, який видобувається з лапок птахів або шкіри великої рогатої худоби. Існує думка, що колаген тваринного походження може заповнити запаси натурального колагену, якого в людини з роками стає все менше. Через його нестачу шкіра рано втрачає пружність, на ній з’являються зморшки. Але колаген, отриманий від тварин, відрізняється від людського за своїм біохімічним складом. До того ж, він не проникає крізь оболонки клітин шкіри і лише закупорює пори, не даючи шкірі дихати. Колаген рослинного походження дещо відрізняється від тваринного колагену, але молекули цієї речовини досить малі, щоб проникнути в клітини шкіри і посприяти утворенню нашого власного колагену.

З чого робиться натуральна косметика?

Виготовлення натуральної косметики потребує дотримання суворих вимог. Однак єдиного стандарту немає і відсоток вмісту натуральних продуктів в ній може коливатись від 85% до 95%. При цьому виробники повинні дотримуватися наступних правил:

- Сировина для виробництва натуральної косметики має бути вирощена в екологічно чистих районах, на спеціальних плантаціях, з дотриманням режиму вирощування кожного з рослин.

- У складі натуральної косметики не допускається присутність компонентів тваринного походження (жирів, масел).

- В якості сировини забороняється використання генномодифіковані рослини. Найчастіше натуральна косметика створюється з сої, що є цінним джерелом кальцію, заліза, цинку, вітамінів А і Е, які сприяють утриманню вологи і захисту від сонячного впливу. Широко використовується бджолиний мед, що живить шкіру і стимулює оновлення клітин, а також злакові культури, які живлять шкіру вітамінами.

У складі натуральної косметики не повинно бути барвників та ароматизаторів, тобто речовин, що додають якийсь певний колір і аромат. При цьому допускається використання емульгаторів (рослинні масла, віск, полісахариди, ланолін, лецитин), які перешкоджають розшарування косметичних засобів.

Консерванти для натурально косметики

Для збільшення терміну зберігання натуральної косметики застосовуються різні безпечні консерванти. Консерванти можуть бути як натуральними, так і штучними – аналогічними натуральним. Консерванти виконують функцію антибактеріального препарату, що не дає патогенним бактеріям розмножуватися в косметичному засобі і значно збільшують термін зберігання. В якості консервантів найчастіше використовується бензойна, аскорбінова, саліцилова кислоти та їх солі, а також їх синтетичні аналоги. І ті й інші однаково безпечні, при цьому синтетичні консерванти значно знижують вартість косметичного засобу і збільшують термін його зберігання в порівнянні із засобом, в якому використовується натуральний консервант.

Як вибрати натуральну косметику в магазині?

У косметичних відділах можна зустріти велику кількість різних засобів, створених на основі натуральних компонентів. Щоб не помилитися у виборі, обов’язково уважно прочитайте все, що написано на упаковці. До складу не повинні входити хімічні барвники, ароматизатори та компоненти тваринного походження.

Більшість фірм, які виробляють натуральну косметику, упаковують свій товар у непомітну упаковку, яка може бути піддана вторинній переробці. Це вважається хорошим тоном.

Колір косметичного засобу повинен бути білий (світлий) або безбарвний (за рідкісним винятком, якщо засіб створено на основі натурального речовини яка має свій відтінок). Консистенція через відсутність синтетичних загусників може бути неоднорідна, допускається незначне розшаровування. Аромат у натурального косметичного засобу зазвичай або відсутній або присутній характерний «аптечний» запах.

Косметолог Ляпко Наталія Миколаївна розповіла про те, де шукати альтернативу хімічній косметиці, як доглядати за собою використовуючи натуральні продукти:

Засіб для зняття макіяжу з очей

Шкіра повік дуже ніжна. Тому засоби для очищення теж потрібні ніжні. Візьміть косметичне масло макадамії або мигдальне. Ці масла дуже легкі і корисні для шкіри. Нанесіть трохи олії на повіки і злегка вологим ватним диском зніміть залишки макіяжу. Масла не викликають алергічної реакції, мають пом’якшувальний і зволожуючий ефект, добре розчиняють забруднення і косметику.

Маска для обличчя

Рецептів масок для обличчя з натуральних продуктів безліч. Виберіть ту, яка підходить вашому типу шкіри та віку, наприклад, ліфтинг-маска з яєчного білка. Потрібно трохи збити білок, додати до нього кілька крапель ефірного масла (розмарин, кедр, пачулі), і пів чайної ложки натурального яблучного оцту або лимонного соку. Нанести на обличчя на 20 хвилин. Регулярне застосування такої маски допоможе в омолодженні шкіри і в боротьбі зі зморшками. Після маски можна нанести на обличчя масло горіха макадамії в чистому вигляді. Воно легко засвоюється і дуже корисне для шкіри.

Скраб для обличчя і тіла

Для глибокого очищення шкіри добре підійде вівсяна крупа. Подрібніть в блендері вівсяну крупу. Пластівці швидкого приготування не підійдуть, потрібна саме крупа, яка зазвичай продається на вагу. Мелену крупу змочуєте водою і користуєтеся як скрабом. Таку процедуру корисно робити щодня.

Якщо потрібен більш сильний ефект скрабу, залийте мелену каву невеликою кількістю води, додайте трохи косметичного масла і використовуйте як скраб для обличчя і тіла. Дуже добре такий скраб стимулює мікроциркуляцію крові, робить шкіру гладкою, тонізує. Але користуватися кавою занадто часто не варто – шкіра від неї темніє.

Ранковий тонік для обличчя та шиї

Замість тоніка приготуйте лід з мінеральної води. Корисно також заварити для льоду зелений чай, петрушку, кору дуба. Вранці треба вмитися гарячою водою і відразу протерти кубиком льоду обличчя, очі і шию. Шкіра підтягується, пори звужуються.

Зволожуючий лосьйон для тіла

Щоб зволожити шкіру після душу, можна обійтися без молочка для тіла. Беремо мінеральну воду, додаємо кілька крапель ефірного масла кедра або сосни, краплю олії пачулі, чайну ложку косметичної олії (оливкова, авокадо, жожоба), добре збовтуємо і наносимо на тіло за допомогою дрібного розпилювача. Пропорції масла і води можна регулювати на свій розсуд і не забувати періодично струшувати флакон під час застосування. Ефект – зволоження і аромотерапія одночасно.

Кондиціонер для волосся

Прекрасний кондиціонер для волосся – звичайна вода з лимоном. Видавіть сік з половини лимона на склянку води і помийте нею волосся. По-перше, вода від лимона стає ‘”м’якою” кислота розчиняє непотрібний волоссю вапняк, який присутній у воді, а по-друге, волосся від такої процедури стане блискучішим.

Звичайно, часто небезпеку для вашої шкіри можуть становити навіть натуральні речовини, які вступають у хімічні реакції з нашою шкірою. Якщо ви регулярно користуєтеся косметикою, не варто забувати про це. Запитайте себе «Чи варто використовувати косметику щодня або все ж при слушній нагоді краще дозволити шкірі відпочити?». Якщо ви хоч інколи будете давати своїй шкірі відпочинок від косметики, вона віддячить вам своїм здоров’ям і красою.

Ольга Настояща