Ви маєте додати це до свого раціону

Венді Безіліан розповіла про три найважливіші речовини, які необхідно регулярно вживати.

Навіть якщо ви постійно слідкуєте за тим, що їсте, скоріше за все, ви не споживаєте достатньо життєво необхідних мінералів та вітамінів, які потребує ваш організм. Венді Безіліан, авторка “Eat Сlean. Staу Lean”, розповіла про найважливіші речовини, які забезпечать ваше тіло необхідною енергією та захистом.

По-перше, до раціону потрібно ввести більше вітаміну В, адже він відповідає за підтримку здоров’я серця та пришвидшує роботу мозку. Цей вітамін можна отримати, споживаючи яйця, сири, рибу, йогурти. По-друге, організм не може повноцінно функціонувати без вітаміну D, відповідального за міцність кісток та імунної системи. Його можна знайти в яєчних жовтках, сардинах, апельсиновому фреші, пластівцях. По-третє, необхідно споживати магній для того, щоб зменшити напруженість м’язів, перенавантаження на них, а також забезпечити собі гарний сон та спокій. Отримати магній можна, увівши до раціону горішки, овочі, коричневий рис тощо.

Автор: Анастасія Токар