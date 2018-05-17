Вічне сяйво чистого волосся

Мрія будь-якої жінки – бути привабливою. Але більше, ніж виглядати звабливо в очах чоловіка, жінка хоче так виглядати у своїх власних очах. Це спонукає на відчайдушні вчинки: жорстокі дієти, болісні процедури і всілякі сеанси краси. Але навіть найстрункіша та причепурена жінка не зачарує чоловіка без гарного доглянутого волосся.

«Ходить як русалка», – говорили на Русі про дівчат з неохайними, нечесаними волоссям. І нехай у багатьох із нас русалка асоціюється з чимось прекрасним, все ж засобів для догляду за волоссям у неї не було. А доглядати за ним потрібно щодня. Адже волосся кожен день зазнає різних впливів: атмосферних і механічних, зовнішніх і внутрішніх. На їх стан впливають перепади температури, фарбування, регулярне використання плойок і навіть часте миття.

Волосся – це багатство дівчини. Але найчастіше розкішні пишні шевелюри зовсім не дарунок природи, а результат правильного догляду як у салонах, так і в домашніх умовах. На жаль, волосся без проблем зустрічається рідко, а ще кожен сезон воно потребує особливого ​​піклування.

Попереду літо! Не секрет, що саме в цю пору року наше волосся піддається нелегким випробуванням. У цей час воно стає ламким від впливу на нього високих температур, а після літньої спеки йому не вистачає вологи. І слідом за уікендами жінки побиваються над посіченими кінчиками і кількістю волосся, що залишилося на зубцях гребінця. Адже найчастіше ми просто не замислюємося над тим, що нашому волоссю корисно, а що не рекомендується.

Перш, ніж вибирати, який догляд за волоссям був би ефективним саме для вас, необхідно правильно визначити свій тип волосся. Ймовірно, ви неодноразово помічали на баночках з шампунем написи на кшталт «для волосся, схильного до жирності», «для всіх типів волосся», «для сухого і ламкого волосся» і тому подібне. Звісно, зустрічаються і написи «для фарбованого волосся», «проти випадання», «проти лупи» і вони теж частково визначають тип волосся, але про це згодом. Так от, існують наступні основні типи волосся: нормальний, сухий, жирний і змішаний (комбінований).

Волосся нормального типу зустрічаються украй рідко. Хоча у кожного типу є свої переваги і недоліки, власників нормального типу волосся можна справді назвати щасливчиками. Таке волосся має природний блиск, а також виглядає здоровим і міцним.

Жирний тип волосся можна назвати найменш привабливим з усіх типів. Погодьтеся, неприємно не тільки відчувати, а й споглядати, як безладно звисають масні пасма. Головним недоліком жирного типу волосся є потреба мити голову практично щодня. Жирність волосся, як і жирність шкіри в цілому, залежить від активності сальних залоз. Як правило, на інтенсивність їх роботи впливає раціон харчування.

Сухий тип волосся чутливо реагує практично на будь-який фактор. Такі пасма виглядають тьмяними і ламкими, а кінчики січуться. Досить часто їх супроводжує лупа. Сухості волосся сприяють усілякі завивки, часте використання фену і плойок. Однак волосся може бути сухим і від природи, адже його тип безпосередньо залежить від стану шкіри голови.

Що стосується волосся змішаного типу: турбота про нього здасться найбільш трудомістким процесом, адже комбінований тип волосся об’єднує в собі і сухий, і жирний тип. Очевидно, що догляд за різними типами волосся неоднаковий, тому змішаний тип вимагає найбільше витраченого часу і делікатного догляду. Найчастіше змішаний тип зустрічається у власниць довгого волосся і характеризується наявністю сухих кінчиків і жирних коренів.

На сучасному ринку краси існує величезна кількість різноманітних шампунів, бальзамів і масок, які повинні чи не магічним чином привести волосся до ладу. Розкинувшись на величезній полиці, баночки різноманітної форми і змісту пропонують і позбавити вас від лупи, і додати природного блиску, і пришвидшити темп росту волосся. Але не кожен розуміє, що істотно підвищити цей темп неможливо, адже це закладено в нас гормонально і генетично. А природний блиск безпосередньо залежить від нашого харчування.

Засоби миття роблять волосся удавано більш привабливим, але поліпшити його структуру вони не можуть. Волосся, як і весь організм, вимагає особливого «раціону харчування». Воно потребує вітамінів, які знаходяться не всередині баночок із шампунем, а у крупах, овочах і фруктах. Нестача вітамінів нерідко призводить до того, що волосся стає слабким, неживим, що в свою чергу зумовлює випадання. Але, тим не менш, правильний щоденний комплексний догляд – основна складова краси нашого волосся.

«У наш час найпоширенішими проблемами є «січеність» і сухість волосся. Вони з’являються і стають більш очевидними через неправильне користування феном, при використанні високих температур без необхідного термозахисту. Крім того, на стан волосся зсередини впливає брак вітамінів. Єдиний можливий варіант реабілітації – дотримання кількох простих пунктів. По-перше, необхідно стежити за своїм харчуванням. Раціон не повинен складатися з великої кількості смаженого. По-друге, потрібно вчасно підстригати кінчики волосся. По-третє, використовувати потрібно той гребінець, що не вириває волосся. І наостанок, необхідно користуватися професійною косметикою для волосся. Адже волосся, як і шкіра обличчя, вимагає постійного догляду і живлення. І для того, щоб забезпечити його захистом, потрібно пам’ятати, що єдиним шампунем, який підходить для вашого типу волосся, тут не обійтися. Бальзами, маски і, найголовніше, термозахист повинні завжди бути у вас вдома», — розповідає стиліст-перукар Наталя Рязанцева.

Що ж таке правильний догляд за волоссям?

Щоб мати здорове і гарне волосся, необов’язково просиджувати години в салонах краси – досить правильно за ним доглядати. Але простим миттям процес догляду не обмежується. Хоча, варто відзначити, із всього спектру процедур миття є головним компонентом. Важливу роль у процесі миття голови відіграє температура води. Вона повинна бути трохи вище температури тіла і не викликати почуття дискомфорту.

Іншою важливою темою, яка випливає з попередньої, є твердість води. Твердою (жорсткою) називається вода з великою кількістю солей кальцію і магнію. Жорстка вода під час вмивання сушить шкіру, тому використовувати її не рекомендується. Звичайна проточна вода досить тверда, проте вибирати особливо не доводиться. Але найкраще за все мити голову хоча б водою кип’яченою.

Також зверніть увагу на засоби для догляду за волоссям. На полиці у ванній поруч із шампунем повинні стояти бальзам (кондиціонер) і маска. Остання, до речі, не обов’язково повинна потрапляти до вас з прилавка магазину. В Інтернеті є безліч рецептів масок, які можна зробити власноруч в домашніх умовах: з яйця, меду або кефіру. Популярне зараз і домашнє «ламінування» волосся.

Дотримуючись цих простих, але корисних порад, можна вберегти своє волосся від руйнівного впливу, зберегти їх природну красу. Адже гарне волосся – це і чудовий зовнішній вигляд, і впевненість у собі. Належний догляд за волоссям, звичайно, непроста справа і вимагає чимало витраченого часу, але результат того вартий.

Тетяна Великород