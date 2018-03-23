Від геліографу до Instagram: мобільна фотографія для початківців

Соціальні мережі вже давно не тільки засіб комунікації та соціалізації, а й потужний інструмент, який допомагає нам сприймати світ та себе у цьому світі. Не останню роль у цьому відіграє фотографія.

Історія

У 1820 році Жозеф Нісефор Ньєпс створив цікавий спосіб збереження зображення «падаючого світла». Пристрій нарекли «геліографом». Саме з цього моменту і починається довгий шлях становлення, а також захоплива історія звичної для нас фотографії. 180 років потому, перенесемося до Японії в 1 листопада 2000 року. Інженери компанії Sharp перевернули мобільну індустрію, вперше поєднавши цифрову фотокамеру та мобільний телефон. Пристрій нарекли Sharp J-SH04, а на його корпусі красувалася вбудована 0,1 Мп камера. Якість знімків, звичайно ж, залишала бажати кращого, але варто визнати, що це дійсно відкрило нову еру розвитку технологій. Еру, коли з’явився перший смартфон з вбудованою камерою — легендарна Nokia 7650.

І ось вже в 2017 році вихід нового смартфона вже не дивина. Неймовірно! Не минуло й тринадцяти років, а якість камери зросла до 13 Мп. Звичайно, раніше порівнювати професійний фотоапарат зі смартфонами було справою невдячною. Зараз же телефони з такими характеристиками можуть позмагатися з деякими «дзеркалками», адже все залежить від умов зйомки. Із ксеноновим спалахом, наприклад, можна зробити портрет у темряві, а з чудовою технологією оверсемплінгу — знизити кількість шуму на фотографії.

Сьогодення

Несподівано діячі мистецтва починають водити хороводи навколо мобільної фотографії. З’явилися професіонали, що створюють свої роботи, винятково за допомогою мобільного телефону. Більш того, деякі редакції спеціально вимагають від працівників робити репортажі камерою смартфона. Треба нарешті визнати, що нам важливий момент, асоціації та ідея, ніж якість фотознімку. І це справді вигідно, бо телефон завжди під рукою, адже ніколи не знаєш, де він знадобиться. До речі, помічено, що багато технічних обмежень намагаються обійти досить оригінальним чином. Найпростіший варіант —створення чорно-білих фотознімків. Також можна пограти з фото-фільтрами, щоб уникнути спотворення контрасту і передачі кольору. Професіонали намагаються створювати кольорові знімки, але тут потрібно знати основи композиції, набити руку й точно знати, що хочеш отримати від кадру. Новачка-любителя врятують численні додатки. Ти тільки задумайся, зараз немає потреби в фотостудії й володінні Photoshop, у смартфонах є все для того, щоб художньо відредагувати фото.

Після того, як ти зробив свою фотокартку та відкоригував її, залишається небагато — викласти її до мережі, де твої друзі та знайомі оцінюватимуть або навіть критикуватимуть твоє творіння. Існує чимало соцмереж, створених суто для фотографій. Великих текстів там писати не треба. Просто робиш фото зі свого життя та викладаєш його в інтернет.

Insta-манія

Не в останню чергу популярність до такого виду образотворчого мистецтва прийшла через створення додатку до смартфонів. Можу посперечатися, що ти знаєш якого. 6 жовтня 2010 року в AppStore з’явився додаток під назвою Instagram. Спочатку розробляючи додаток як гру, творці зрозуміли, що там багато усього зайвого, тому стати популярними на ринку конкурентів буде складно. І тоді вони «викинули» весь функціонал, крім роботи з фото. Додаток спрацював. Уже в вересні розробники додали фільтри, поворот зображення й хештеги, після чого продовжили покращувати та допрацьовувати своє дітище. У 2012 році кількість користувачів різко пішла в гору після розробки програми для Android.

Уже до грудня 2010 Instagram мав мільйон зареєстрованих користувачів. У червні 2011 року — п’ять мільйонів. До вересня це число подвоїлося, а до березня 2012 року кількість користувачів вже сягала майже 30 мільйонів. До кінця лютого 2013 Instagram оголосив про 100 мільйонів активних користувачів. У серпні 2012 року кожну секунду в Instagram ставили 575 лайків і додавали 81 коментар. На Instagram користувачі витрачали в середньому 257 хвилин на місяць, а це на півтори години більше, ніж на Twitter. Погодьтеся, це успіх. Не довго думаючи, розробники продали своє дітище Facebook за 1 млрд долларів.

Насправді, Instagram давно перестав бути просто сервісом для зберігання фотографій. Це повноцінна соцмережа, де люди спілкуються в коментарях, фолловерять один одного й захоплюються творчістю інших. Багато хто використовує його для реклами.

5 порад для початківця

Якщо ти хочеш фотографувати та маєш сучасний смартфон, то твій шлях до успіху може бути стрімким, за умови дотримання простих правил. Отже, починайте занотовувати. Мобільна фотографія специфічна. Успіх будь-якого знімка залежить не тільки від точно обраного моменту, а й від повного володіння інструментом, у нашому випадку — смартфоном.

Порада №1. Налаштуй

Перш за все, потрібно виставити правильні налаштування вбудованої фотокамери, для цього обов’язково прочитай інструкцію. Стандартні параметри як правило, орієнтовані на отримання зображення середньої якості. Встановіть максимальний розмір фотографій, але при цьому перевірте, чи влаштовує швидкість, з якою камера записує отриманий кадр.

Встановіть рівень компресії (ступінь стиснення JPEG-зображення) на мінімум. Це дозволить уникнути стиснення, однак неминуче збільшить розмір кінцевого файлу. Потім встановіть потрібний стан освітлення, інакше кажучи — баланс білого.

Порада №2. Спалах

Без необхідності краще не використовувати вбудований спалах мобільного телефону. Внаслідок своєї малопотужності, він ефективний тільки на невеликій відстані та додає непотрібні відблиски й «засвічує» частину зображення. Щоб фотографія не була темною, намагайтеся знімати при достатньому освітленні. За нестачі світла, по можливості, увімкніть усе доступне освітлення, використовуйте світло з вікна, підходьте ближче до об’єкта. Експериментуйте, змінюйте кут нахилу смартфону. І головне, не забувайте виставляти потрібні режими зйомки (день чи ніч, природне або штучне світло, приміщення або вулиця).

Порада №3. Комп’ютерні програми на допомогу

У деяких моделей телефонів передбачена можливість регулювання яскравості і контрастності. Щоправда, ця функція забезпечується роботою електроніки і, відповідно, не сприяє підвищенню рівня деталізації знімку. Тому буде набагато краще, якщо ви обробите отриманий знімок в графічному редакторі на комп’ютері (наприклад, додасте різкості). Графічний редактор також чудово впорається із корекцією кольору. І не варто дивуватися, якщо фотографія на екрані ПК (і вже тим більше, віддрукована) буде відрізнятися від того знімка, який ви бачили на екрані телефону.

Порада №4. «Zoom»

Зверніть увагу, що деякі телефони за використання функції «zoom» насправді не наближають картинку, як це спочатку видно на екрані, а всього лише «обрізають» зображення.

Порада №5. Не поспішайте

Не чекайте від своєї роботи миттєвого результату. Треба багато фотографувати, можливо навіть усе підряд, щоб згодом стало виходити щось більш-менш пристойне. Навіть яблуко одна людина може сфотографувати цікаво й талановито, а інша жахливо. Тому лише неординарні ідеї та постійна практика можуть наблизити вас до канонів «топової» мобільної фотографії.

Зараз можна з упевненістю сказати, що мобільна фотографія не помре. Для неї знайшлося місце в нашому житті. Насправді, хороша камера в мобільному дозволяє зробити багато чого: і зняти сюжет тишком-нишком, і виручити, коли «дзеркалка» лежить вдома, а ти проходиш повз те, що не сфотографувати — просто гріх. І я більш ніж упевнена, що в майбутньому все буде ще досконаліше. І можливо постобробка на комп’ютері стане непотрібною. Але це в майбутньому, а зараз насолоджуймося мобільною фотографією, яка вона є: швидка, яскрава та перспективна.

Євгенія Залеська

