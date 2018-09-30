Відчуй себе жителем «Великого яблука»

Скільки б разів ви не приїжджали до Нью-Йорку, він буде завжди вас дивувати та показувати речі, які ви досі не бачили. Це сукупність різних культур, націй, думок і неймовірно цікавих людей. «Місто контрастів», «Велике яблуко», «Новий Амстердам» – все це назви одного і того ж самого міста.

У Нью-Йорку, як і в інших великих містах, є речі, які дають відчути життя цього місця, стати з ним єдиним цілим. Жителі «Великого яблука» кажуть, що справжні ньюйорківці це ті, чиї предки прибули на острів Елліс до того, як навіть була подарована «зелена Леді» – статуя Свободи. Але насправді це все умовності. Навіть, якщо ви прибули до міста не надовго, ви маєте шанс стати його частиною. І ось речі які ви обов’язково маєте зробити.

Купити шматок піци за долар о четвертій ранку

Ви навіть не уявляєте наскільки може бути смачним саме цей шматочок піци саме о четвертій ранку. Стояти на майже порожній вулиці, після безсонної ночі праці або веселощів, тримаючи в руках паперову тарілку з ароматним шматочком. Світ в цей момент здається таким спокійним і прекрасним. До того ж, не намагайтесь брати його обома руками! Справжні ньюйорківці їдять піцу з особливою технікою – «скласти та запхати» до рота.

Почати асоціювати літо з запахом сміття

Саме так. В Києві літом вітають запахи каштану, квітів і скошеної трави. А в Нью-Йорку – сміття. Спочатку тебе нудить від цього смороду, але від нього не сховаєшся. Проходить трохи часу і ти звикаєш до нього, як до частини міста.

Прогулятись Бруклінським мостом на світанку

Взагалі, Нью-Йорк удосвіта – це щось дивовижне. Але щоб відчути, що ти знаходишся у найпрекраснішому місті в світі, треба зустріти світанок, стоячи на споруді, що з’єднує Бруклін і Мангеттен. Зустріти сонце, яке підіймається над нижньою частиною міста, поки всі сплять – одна зі справ, які ви мусите зробити.

Скуштувати хот-дог

Безперечно, саме у Нью-Йорку найсмачніші хот-доги у світі. Вони переслідують тебе на кожному кроці та навіть якщо ти їх не любиш, ти все одно купиш і захочеш ще.

Але буде краще якщо ви придбаєте їх не в фургончику на вулиці, а в спеціальних кафе. Ось, наприклад, в кафе Crif Dogs в районі East Village готують домашні копчені ковбаски. Їх засмажують до моменту, коли скоринка починає лопатись і ви можете додати будь-які топпінги, навіть вершковий сир, авокадо або квашену капусту.

Обійти весь Центральний Парк

(Або, якщо ви дуже ліниві – взяти човен)

Так, наче це просто парк, але насправді це шанс побачити як відпочивають інші люди, проаналізувати їх, подихати свіжим повітрям. Парк просто величезний і щоб все обійти вам знадобиться не одна година. Також варто потрапити на фестиваль чи концерт в Центральному Парку. Опинитися на такому заході ви можете абсолютно випадково. Ви гуляєте собі, йдете та ось – вже в натовпі, гучно грає музика й ви зливаєтесь з усіма в потоці радості й щастя.

Скупатися в океані на одному з безкоштовних пляжів

Це безкоштовно. Це океан. Багато людей, з якими можна познайомитись, пограти в щось. Це просто треба зробити.

Пройти Бродвей від початку до кінця у вихідний день

Зазвичай у вихідні дні там влаштовуються різноманітні ярмарки, де ви зможете скуштувати щось смачненьке та накупити собі різноманітних дрібничок, які прикрашатимуть твій дім.

Крім того, там можна знайти багато аксесуарів для телефонів, які будуть дешевші, ніж в магазинах, саморобні прикраси та сувеніри.

Поплакати на східцях будинку

Ми багато разів бачили у голлівудських фільмах, як актори сидять на сходинках якогось будинку і плачуть від горя. Насправді, у Нью-Йорку це цілком звичайна справа. Прогулюючись увечері, обов’язково побачиш людину, яка буде так сидіти і плакати. Якщо ви не маєте причини пролити трохи сліз, ви можете просто заспокоїти іншого – у Нью-Йорку це теж цілком нормально.

Постійно розмовляти з незнайомцями на вулиці

Багато наших співвітчизників, приїжджаючи до цього міста, трохи лякаються, коли всі навколо починають питати, як в них справи. Для ньюйоркців це нормально – вони постійно спілкуються про свої проблеми з касирами, питають як справи в незнайомця, поки п’ють ранкову каву, або підходять на вулиці до дівчини й кажуть, що її помада їй дуже личить. Це називається у них «small talk» або «маленька розмова».

Відвідати ресторан The Rainbow Room

Справжній мешканець Нью-Йорку знає, що будь-яку подію легше пережити з коктейлем у руках. Тому ньюйорківці, коли хочуть насолодитися гарним краєвидом з великої висоти, не йдуть до Empire State Building, а підіймаються на 65 поверх відомого у Нью-Йорку GE Building.

Адже краще витратити тих же 20$ на коктейль і спокійно сидіти біля вікна, спокійно насолоджуючись краєвидом, аніж за ці ж гроші штовхатися у будівлі навпроти.

І на останок, порада від нашого співвітчизника, який живе у Нью-Йорку вже 7 років, Михайла Мацегоріна:

«Звичайно, Нью-Йорк – величне і гарне місто. Тут є і де добре відпочити та розважитись. Але варто пам’ятати, що в місті живе дуже багато людей і не завжди всі вони бажають вам лише добра. Шахраї трапляються на кожному кроці і тому, ви маєте бути дуже обережними, щоб не потрапити у халепу і не розчаруватися у цьому місті. Не допомагайте безхатченкам, вони і так добре живуть, не перераховуйте гроші у людних місцях і тримайте міцно речі, сидячі біля виходу з вагона метро.

Ось так. Ще б я вам порадив скуштувати піцу в Champion Pizza в італійському кварталі, проте не купувати місцеве пиво – воно буде для вас дивне на смак».

Валерія Осадча