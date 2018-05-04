Відкрито магістерську програму «Туристична журналістика»

Мрієте про журналістику та мандри? Вам – до КНУ імені Тараса Шевченка!
Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка оголосив про відкриття магістерської програми «Туристична журналістика» й запрошує на навчання бакалаврів і спеціалістів усіх напрямів підготовки.
Туристична журналістика – це особливий напрям медіагалузі, який ґрунтується на створенні специфічного ринкоорієнтованого інформаційно-розважального та пізнавального контенту про подорожі.
Програма покликана готувати висококваліфікованих фахівців для галузі туристичної журналістики.
– Інформація про програму:
– Необхідні документи:
– Додаткова інформація:
– Регламент проведення додаткового фахового вступного випробування для вступників, що беруть участь у конкурсі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра (магістра, спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю:
Владислав Михайленко