Відкрито магістерську програму «Туристична журналістика»

Мрієте про журналістику та мандри? Вам – до КНУ імені Тараса Шевченка!

Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка оголосив про відкриття магістерської програми «Туристична журналістика» й запрошує на навчання бакалаврів і спеціалістів усіх напрямів підготовки.

Туристична журналістика – це особливий напрям медіагалузі, який ґрунтується на створенні специфічного ринкоорієнтованого інформаційно-розважального та пізнавального контенту про подорожі.

Програма покликана готувати висококваліфікованих фахівців для галузі туристичної журналістики.

– Інформація про програму: http://www.journ.knu.ua/abit/turistichna-zhurnalistika/

– Необхідні документи: http://www.journ.knu.ua/abit/dokumenti-dlya-vstupu/

– Додаткова інформація: http://www.journ.knu.ua/abit/

– Регламент проведення додаткового фахового вступного випробування для вступників, що беруть участь у конкурсі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра (магістра, спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю: http://www.journ.knu.ua/abit/2018/04/26/reglament-provedennya-dodatkovogo-faxovogo-vstupnogo-viprobuvannya/

Владислав Михайленко