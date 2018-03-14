Відпустка за полярним колом

Більшість людей сприймають полярне коло як далеку межу, за якою знаходяться вічні сніги, лютують морози та дмуть вітри. Але й такі місця можуть приємно здивувати навіть найбільш вибагливих туристів.

Щоб відчути полярне коло, треба їхати до Салехарда

Чому саме в це місто? Бо воно єдине розташоване на широті північного полярного кола. Місцеві вже звикли до такої суворої, на перший погляд, погоди. Вони кажуть: «Нам набагато легше переносити таку зиму. Уся справа у вологості повітря. На півночі рівень вологи набагато менший і коли виходиш з дому, а термометр показує мінус 40, дітей все одно відправляєш до школи.»

Чим Салехард вас здивує?

Особливість географічного положення така, що місто розташоване на 66 паралелі північної півкулі, прямо на полярному колі нашої планети. Взимку в Салехарді панує полярна ніч, тому можна спостерігати дивовижне північне сяйво. Головна подія весни — яскраве етнографічне свято корінних народів, таких як ханти, ненці, селькупи, зиряни — День оленяра. Влітку тут полярний день, тундра рясніє ягодами та грибами, а восени проводиться ярмарок і фестиваль льодової скульптури «Полярна рапсодія».

Неподалік від Салехарда розкинулися суворі хребти Полярного Уралу, де можна зайнятися гірськолижним спортом, здійснити сходження до льодовиків і водоспадів. Попри те, що у міста давня історія, і воно вже кілька десятків років є окружною столицею, не так давно його архітектура являла собою досить сумне видовище: місто практично повністю було забудовано одноповерховими дерев’яними бараками. Лише з 2000-х років на їхньому місці почали зводити сучасні яскраві будівлі.

Найцікавіші пам’ятки

Стела «Полярне коло»

Стела «66 паралель» — це, без перебільшення, візитна картка Салехарда. Вона зустрічає вас на в’їзді до міста інагадує ворота в столицю округу. Фото біля неї буде доказом того, що ви дійсно побували на 66 паралелі та перетнули полярне коло.

Природно-етнографічний комплекс в селищі Горнокнязевськ

Комплекс являє собою музей побуту корінних жителів тундри просто неба. Тут є можливість забронювати чум, провести там час із традиційним чаєм, скуштувати юшку та свіжу строганину з муксуна.



Скульптура «Мамонт»

Скульптура встановлена на березі річки Об біля поромної переправи в 2004 році та є певним символом Салехарда, адже саме її при переправі через Об помічають першою. Рештки мамонтів часто зустрічаються на Ямалі. Остання знахідка, яка дуже добре збереглася — мамонтеня Люба.



Стела «Романтикам 70-х»

Цей пам’ятник присвячений молоді 70-х років XX сторіччя, яка приїхала підкорювати північні регіони. Попри те, що в Салехарді ніколи не було родовищ нафти та газу, у 2001 році в столиці Ямалу встановили цю стелу, що символізує романтичну епоху освоєння Півночі. Зовнішнім виглядом скульптура нагадує бурову вишку з газовим факелом.

Безмежна гірська країна

Також Салехард може стати відправним або завершальним пунктом неймовірної подорожі на Полярний Урал. Всього 50 кілометрів відділяють Салехард від селищ, розкинутих біля підніжжя гори Райиз, за якою починається ціла гірська країна. Втомившись від нескінченних пляжів, туристи воліють самостійно подорожувати прекрасними куточками нашої планети, часто надаючи перевагу віддаленим районам, незайманим куточкам дикої природи. Територія Полярного Уралу чудово підходить для такого відпочинку. У цих краях є величезна кількість найчистіших річок, річечок і блакитних озер, багатих рибою. Високі, важкодоступні вершини підносяться над безмежною тайгою, що приховує під кронами своїх дерев не тільки численних мешканців, але й неймовірну кількість ягід і грибів, якими так славиться сибірська тайга. До недавніх пір цей район був практично незвіданий для самостійних туристичних груп, але в останні роки він отримав досить широку популярність завдяки своїй первозданній красі.

Які сувеніри можна привезти з Салехарда?

Кращими сувенірами та подарунками з Салехарда стануть: муксун і щекурью гарячого і холодного копчення, в’ялена корюшка і ряпушка; рибні консерви з легендарної північній білої риби; ковбаса і чіпси з оленятини; сувенірні вироби ямальських майстрів — різьблені фігурки з кістки, плетіння з бісеру, магніти та багато іншого, а також бурки. В окружному будинку ремесел, де проводяться виставки робіт ямальських майстрів, є лавка з унікальними сувенірами: різьбленими фігурками з кістки, ляльками та виробами з кераміки, бісеру і бронзи. Є також можливість зробити індивідуальне замовлення.

Від розповідей про життя за полярним колом так і віє холодом, але цей холод не такий страшний як може здатись. Навіть така сурова місцевість має багато цікавого та привабливого. Головне – не жити стереотипами, а перевіряти все на власному досвіді.

Ігор Сьомко