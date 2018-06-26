Він і вона, або Як примирити протилежності

Чоловіки та жінки настільки різні, що часом здається, ніби вони з різних планет. Справа не лише у фізіології, а й у сприйнятті світу. Іноді такі розбіжності призводять до серйозних конфліктів. Як їх уникнути, розкажемо у цьому матеріалі.

Він

Чоловіки цінують силу, діловитість та обожнюють змагатися. Їхня улюблена гра — хто досягне найбільших висот. Саме успіх та самоствердження дозволяє чоловікам почуватися чоловіками. Про впливовість та компетентність чоловіка свідчить навіть його одяг. Поліцейські, солдати, бізнесмени, вчені — усі вони носять форму або діловий костюм, які вказують на їхній статус у суспільстві.

Чоловіки не читають журналів із психології та не прагнуть зрозуміти себе. Їхні захоплення більш матеріальні: полювання, риболовля, автомобільні гонки. Вони цікавляться новинами, погодою, спортом і часто відкидають лірику.

Поки жінки мріють про кохання, у чоловічих думках потужні автомобілі, комп’ютери, що працюють з неправдоподібною швидкістю, новітні винаходи і передові технології. Увага чоловіків зосереджена на тому, що допоможе їм реалізуватися у житті.

Досягти своєї мети для чоловіка означає довести себе світові. Вони пишаються тим, що роблять усе самі, бо самостійність — один із символів влади.

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У представниць прекрасної статі цінності трохи інші. Любов, спілкування, краса для них понад усе. Жінки витрачають безліч часу на турботу, підтримку і допомогу. Для них дуже важливо підтримувати гарні взаємини зі світом. Вони реалізують себе у стосунках з іншими, у можливості ділитися власними думками і переживаннями.

Пріоритет цих цінностей помітний в усьому. Якщо чоловіки переймаються тим, щоб автостради були якіснішими, а будівлі — вищими, то жінка — про те, щоб у родині були любов і гармонія. Щирість для них важливіша за роботу на новітні технології.

Для кожної жінки важливо висловлювати свої почуття. Причому ці почуття, як і настрій, дуже мінливі. Саме тому можна побачити, як представниці прекрасної статі переодягаються чи змінюють зачіску декілька разів на день.

У жінок сильно розвинена інтуїція. Здається, вони тисячоліттями розвивали у собі здатність відчувати бажання і потреби інших, тож жінки готові запропонувати допомогу та підтримку перш ніж про це попросять.

Головна сфера інтересів жінок — це розвиток особистості, духовність, все, що сприяє збереженню вже існуючого життя і виникненню нового. Жінки покликані, так би мовити, заліковувати рани та поліпшувати усе живе. Оскільки прекрасна частина населення не так завзято націлена на те, щоб довести усьому світу свою компетентність, то запропонувати чи попросити про допомогу для неї не є ані виявом слабкості, ані приниженням.

Психолог Ольга Карановська акцентує увагу на найпоширеніших проблемах, з якими зіштовхуються чоловіки та жінки, і радить, як досягти гармонії у стосунках.

Поради для неї

1. Не надокучайте своїми порадами

Психолог Ольга розповіла про випадок, який пояснює, чому жінці краще утримуватися від порад: «Світлана і Олег вирушили на вечірку. За кермом сидів чоловік. Після того, як вони хвилин двадцять їздили одним кварталом, Світлана зрозуміла, що Олег заблукав, і врешті-решт порадила йому звернутися до когось за допомогою. Олег одразу замовк і насупився. Пара із запізненням, але все ж приїхала на вечірку, упродовж якої напруження між ними не зникло. Світлана просто не розуміла, що у цей момент відчував її чоловік».

Жінка, даючи пораду, хотіла цим сказати: «Я люблю тебе, не хочу, щоб ти засмучувався, і тому пропоную тобі свою допомогу». А ось як для чоловіка звучала ця порада: «Я не вірю, що ти сам зможеш знайти правильний шлях. Ти безпорадне та безглузде створіння».

Найбільша проблема полягає у тому, що жінка прагне змінити поведінку чоловіка, який припустився помилки, починає радити і засуджувати замість того, аби дати йому можливість виправити ситуацію самотужки.

2. Досить натяків

«Якщо ви хочете, аби чоловік зрозумів вас, ви повинні заявляти про бажане якомога пряміше. Шансів, що він правильно трактує ваш натяк, майже не існує», — зазначила психолог. Замість того, щоб відкрито висловити свою невдоволеність або розчарування, жінка починає ставити риторичні запитання і розставляти натяки, щоб піймати його на байдужості. При цьому жінці здається, що вона вже висловила своє невдоволення, а чоловік і гадки не має, що його обраниця чимось засмучена.

Світлана додала: «Найчастіше проблема полягає у тому, що засмучена або розлючена жінка тоном свого голосу дає зрозуміти, що вона не чекає аргументованої відповіді і пояснення чоловіка, чому сталося саме так, а прагне одразу його звинуватити у тому, що її засмутило. Тому для жінки вкрай важливо навчитися вгамовувати свої емоції та свій запал».

Поради для нього

1. Навчіться слухати

Іноді чоловіки не розуміють, що мають справу з істотою зовсім іншої планети, і тому навіть прагненням допомогти можуть усе зіпсувати. Чоловікам слід пам’ятати, що жінки, розповідаючи про свої проблеми, далеко не завжди чекають поради чи допомоги. Часто такі розмови потрібні їм, щоб просто відчути підтримку рідної людини.

Іноді буває, що жінка просто хоче розповісти, як у неї минув день, поділитися своїми почуттями та переживаннями, а чоловік, щиро бажаючи допомогти, перебиває її, виказуючи рішення за рішенням. Як не парадоксально, та помилка чоловіка полягає у тому, що він намагається «привести до тями» засмучену жінку. В її очах він стає «містером вирішую-всі-проблеми», який намагається взяти все на себе замість того, аби просто сісти і вислухати кохану.

2. Кохайте жінку, не зважаючи на істерики

Жінки більше, ніж чоловіки схильні до висловлення емоцій та почуттів. Представниці прекрасної статі із власного досвіду знають, що таке істерика, але самотужки впоратися із нею можуть лише одиниці. У такі моменти жінка, як ніколи, потребує впевненості у тому, що вона не самотня, і її кохають. І тут не можна будувати «стіну» між нею і собою чи тікати до друзів, як іноді чинять чоловіки. Потрібно просто обійняти кохану і вислухати, що у неї на душі. Зазвичай, після такого жінка заспокоюється.

У будь-якої пари трапляються важкі часи. Вони можуть бути обумовлені різними причинами: наприклад, втратою роботи, смертю близької людини, хворобою або навіть просто тим, що одному з партнерів (або й обом) потрібен відпочинок. У такі моменти любов, шанобливе ставлення і розуміння мають бути пріоритетними у вашому спілкуванні. Навчившись розуміти одне одного, пара зможе перебороти навіть найважчі часи.

Ірина Лавріненко