Віртуальна дружба: міф чи реальність?

«Спілкування — це розкіш», за висловом Сент-Екзюпері. І дійсно, сьогодні спілкування стає дорожче за золото. Швидкий темп міського життя не залишає часу на дружбу, і тоді на допомогу приходить Інтернет.

Віртуальна дружба — поширене явище у сучасному суспільстві. Через динамічний ритм повсякденного життя та постійну завантаженість навчанням та роботою у сучасної молоді залишається не так багато часу на те, щоб відвідувати культурно-розважальні заходи, знайомитися з іншими людьми або просто підтримувати спілкування з уже давно знайомими.

Сьогодні технології глобальної мережі пропонують безліч засобів для інтерактивного спілкування: сайти, форуми, соціальні мережі, чати тощо. Інтернет-стосунки широко обговорюються у засобах масової інформації, їм присвячують книги та фільми, а дружба в Інтернеті навіть отримала власну назву «віртуальна дружба».

Що таке віртуальна дружба і чи можна називати її дружбою



Зараз практично кожна молода людина зареєстрована в одній із соціальних мереж або навіть у декількох одразу і активно підтримує зв’язки з величезною кількістю людей, що записані у «друзях» незалежно від їх віку, соціального статусу, професії.

Спробуємо визначити, чи може така дружба перетворитися на реальні щирі взаємини?

З одного боку, дружба, між людьми, яких ми бачили тільки на фотокартках, можлива, адже для її підтримавання найважливіше — це мати спільні інтереси. Знайти людей, що цікавляться одними і тими ж темами за допомогою засобів глобальної мережі не так вже й складно. Нариклад, нішеві форуми і сайти, учасники яких можуть без перешкод спілкуватися на конкретні теми, обговорювати проблеми, ділитися спільними враженнями. Далеко не всім людям щастить серед кола свого спілкування знайти близького по духу друга, а в Інтернеті коло потенційних друзів не просто збільшується, воно просто неосяжне. Тож якщо реально знайти людину, яка розділяє наші інтереси в онлайні, то шанс спілкуватись з нею в режимі офлайн дуже високий.

З іншого ж боку, дружба, що почалася зі спілкування в Інтернеті, може розвиватися і міцнути тільки у разі поєднання з живим спілкуванням. Це пояснюється тим, що дружба — поняття емоційне. За цим критерієм віртуальне листування значно програє.

Проте в Інтернет-спілкуванні є свої переваги. Онлайн співрозмовники зазвичай не сором’язливі та досить розкуті у своїй поведінці та манері висловлюватись. Так само, як у комп’ютерній грі, де ми не боїмося стріляти у супротивника, під час Інтернет-спілкування ми не боїмося говорити те, що думаємо.

Не май сто кіп у полі, май друзів доволі

У соцмережах існує цікава тенденція — активні користувачі можуть похизуватися величезною кількістю так званих друзів. Це схоже на змагання: а у кого більше? Звісно, така кількість друзів відображається на кількості лайків на фотографіях і постах. Це може зробити популярним, перетворити на зірку соцмережі. Проте реальної дружби це аж ніяк не стосується.

Тут варто розуміти, скількох із цих людей, ви знаєте реально, хто з них зможе прийти на допомогу у скрутну хвилину.

Для людей, які знайомі в реальному житті, Інтернет виступає зручною платформою для спілкування. О днак, коли таке спілкування перетворюється на набір букв та смайлів, а образ людини, яку ти знав в реальному житті, тьмяніє, мабуть, слід перейти на реальні зустрічі чи хоча б розмови по телефону, що несуть набагато більше емоційного навантаження, ніж переписка у чаті чи месенджері.

Визначити, хто із усього списку друзів є справжнім, а хто віртуальним, можна у досить легкий спосіб. Як? Дуже просто! Одним кліком мишки! Видаліть свій акаунт!

Люди, які захочуть підтримувати з вами взаємини, неодмінно знайдуть альтернативний спосіб спілкування, який, можливо, згодом, переросте у справжню дружбу.

Від віртуальної дружби до заміжжя



Дружба дружбою, а молоді дівчата та хлопці активно шукають свою «другу половинку». І соціальні мережі — це найпопулярніший спосіб знайомства. Як то кажуть: «Зроби перший крок! Лайкни їй фотку». У такому випадку з’являється поняття «віртуальна закоханість».

Справді, це явище має свої переваги, основна з яких — економія часу. Взагалі це досить зручна форма знайомства, адже Інтернет-простір — це комфортна зона реальності. Набагато легше натиснути на кнопку «додати до друзів», ніж подарувати квіти дівчині, яка поряд мешкає або вчиться в одному виші. Коли ми публікуємо фотографію у соціальних мережах, часто ретельно обираємо, щоб виглядати на них якнайкраще, особливо дівчата. Ми створюємо собі образ, імідж, на який відгукнуться десятки шанувальників.

Однак досить рідко ми замислюємося над тим, що самі можемо спійматися на такий ретельно вибудуваний образ прекрасної незнайомки чи сміливого принца. Знайомство в реальному житті надає набагато більше інформації для усіх каналів сприйняття. Тут має значення абсолютно все: і зовнішній вигляд, і те, як людина рухається, як вона говорить, і навіть як пахне. І лише у своїй сукупності ці фактори породжують в нас те почуття, яке прийнято називати закоханістю. Під час знайомства в Інтернеті передати багатогранність такого сприйняття неможливо. Тому частіше за все, під час віртуального знайомства люди додумують образ свого обранця, компенсуючи все те, що вони не можуть отримати з інших каналів сприйняття. Це в свою чергу призводить до непорозуміння та болю від краху ілюзій.

Однак це зовсім не означає, що онлайн взаємини не можуть перетворитись у щось більше. Адже ті люди, які прагнуть знайти своє кохання, використовують Інтернет лише на першій стадії знайомства. Нерідко траплялися випадки, коли люди навіть одружувалися після тривалого Інтернет-спілкування.

Розкутість та химерність віртуального світу

Спілкування засобами Інтернету, допомагає подолати невпевненість та безліч комплексів. У віртуальному світі, коли необхідність бачити один одного відпадає, сором’язливим хлопцям та дівчатам набагато легше висловити свої почуття, відкритись, знайти однодумців. В Інтернеті можна подолати сором’язливість, національні, культурні та соціальні бар’єри.

Однак засоби спілкування у світовій мережі не повинні стати підміною реальності. Адже рано чи пізно ілюзію буде зруйновано, бо тільки живе спілкування дає необхідні емоції та відчуття підтримки кожному з нас.

Анастасія Кононенко