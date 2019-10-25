Вісім хвилин у Вашингтоні

Якби була можливість давати свої власні назви містам, то столицю США Вашингтон варто було б назвати містом-компромісом, коли перший президент Сполучених Штатів Джордж Вашингтон накреслив на карті невеликий квадрат, позначивши межі майбутньої столиці. Так утворилися абсолютно нове місто і новий округ – Колумбія.

Нейтральна територія, аби зайвий раз не роздувати конфлікт між ворогуючими на той час Півднем і Північчю. Зараз Вашингтон уже не має тієї правильної форми квадрата, ворожнеча давно стихла, а 1790 рік залишився у далекому минулому. Але місто так і залишається справжнім серцем Америки.

У Вашингтоні все якось простіше, дихається вільніше і спокійніше. В ньому можна розчинитися, розчинитися повністю. Зникають усі погані думки, тривожні спогади. Ви віддаєте себе місту. Безоглядно і впевнено. Бо є впесненість, що тут можна просто бути собою і не стрибати вище хмарочосів. Їх там і нема, а найвища будівля міста – Капітолій. Але і до неї стрибати немає необхідності.

Однією з найвідоміших будівель США і навіть світу є Білий дім, де живе і працює президент країни зі своєю сім’єю. Дістатися туди можна на метро (станція Farragut West – синя та помаранчева гілки) чи автобусі (17 вулиця (західна) і Перша Північно-західна вулиця – 32, 36, 37, 39, 42, 43, G8, 11Y) . Шість поверхів, 5000 квадратних метрів та 132 кімнати, а ще бігові доріжки, тенісні корти, кінотеатр, басейн і доріжки для боулінгу. Екскурсії будівлею були звичною справою, проте після подій 11 вересня їх проводять значно рідше і зазвичай вони доступні лише громадянам США. Проте отримати велику кількість інформації можна в інформаційному центрі на 15-й та Е-вулицях у Міністерстві торгівлі.

Приглушене світло вуличних ліхтарів надає Вашингтону особливої романтичності, особливо, якщо додати до цього тихі розмови людей, що сидять на літніх терасах за столиками своїх улюблених ресторанчиків. Тут, серед цих будинків та вітрин, відчуваєш себе гостем у ляльковому будиночку, де все ідеальне, без жодної вади. Тут поспішаєш повільно і з насолодою.

У 1793 році Джордж Вашингтон заклав перший камінь майбутньої будівлі Капітолію, де знаходиться, мабуть, найвпливовіший уряд світу – Конгрес США. Північне та південне крило (з Сенатом і Палатою представників у них відповідно) об’єднані переходом, який покриває величезний купол. Пізніше за наказом Лінкольна його доповнили 6-ти метровою статуєю Свободи. На Капітолійський пагорб можна дістатися на метро (ст. Union Station Metro Station), автобусі (East Capitol – 96, 97) та поїзді (вокзал Washington Union Station).

Через службову галерею можна потрапити до Бібліотеки Конгресу. Шурхіт сторінок у вісімнадцяти читальних залах і більше 140 мільйонів одиниць (книг, брошур, фото, різноманітні публікації, газети та журнали, відео та аудіо матеріали). Якщо раніше тільки окреме коло осіб могло користуватися бібліотекою, то зараз таку можливість має кожен.

Стати ближчим до природи можна не тільки сидячи в парку чи гуляючи в лісі. Можна просто відвідати Національний музей природознавства у Вашингтоні. 126 мільйонів зразків різноманітних рослин, тварин, корисних копалин, метеоритів, археологічних і культурних артефактів. Цікаво, що музей відчинений 364 дні на рік, окрім Різдва. А ще там можна, наприклад, переробити своє лице в лице неандертальця і погуляти у тераріумі з метеликами.

Історію Сполучених Штатів від війни за незалежність до наших днів можна передивитись, прогулюючись залами Національного музею історії США. Різні епохи, різні суспільні верстви – 3 мільйони експонатів. Знаменитий циліндр президента Авраама Лінкольна і вставні зубі Джорджа Вашингтона, сукні перших леді Америки, а ще перша лялька Барбі.

Хлопчак, одягнений у світле, випадково зачепив Вас рукою, доганяючи своїх друзів, які його випередили. Чоловік у капелюсі, схилившись біля жовтої стіни будинку, перебирає струни банджо, і вулицю заповнює грайлива музика.

Джорджтаун. Він знаходиться на північному сході федерального округу. Тут живуть чиновники, професори та високооплачувані журналісти. Старі будинки постають у спогадах, вражаючи своєю простою красою, де зовсім немає фарсу чи награної помпезності. Прогулюючись, молодь заповнює вулиці. Там вас постійно переслідуватиме запах свіжих капкейків, які дивляться з вітрин невеличких магазинчиків.

Високий обеліск з білого мармуру простягається вгору на 169 метрів. Він побудований на честь Джорджа Вашингтона та нагадує величезну свічку. Навколо нього колом розвіваються прапори 52 штатів Америки. На нього можна піднятися, подолавши декілька сотень сходинок або скориставшись ліфтом.

Одне з національних історичних місць США – театр Форда (511 10-я вулиця, між вулицями Е і F), де у 1865 році застрелили 16-го президента Сполучених Штатів Авраама Лінкольна. Тепер це музей, який має точно такий вигляд, як у той фатальний вечір. Серед експонатів одяг, у якому Лінкольн прийшов на виставу та пістолет Деррінжер, яким президента вбили.

У Вашингтоні можна дізнатися не лише все про історію Америки та її президентів, але і дещо з основ розвідної діяльності. Міжнародний музей шпіонажу, де представлено понад 600 експонатів. Вони, до речі, були вилучені у справжніх шпигунів.

Звичайна будівля, яка на перший погляд абсолютно нічим не виділяється, на Пенсильванія-авеню. Тут знаходиться штаб-квартира ФБР. Головний офіс бюро названий на честь засновника цієї служби Едварда Гувера. Він обіймав цю посаду майже півстоліття до самої смерті. Проте фігура його суперечна, адже багато хто звинувачував Гувера у зловживанні службовими повноваженнями. Саме це посприяло встановленню максимального терміну (10 років) перебування на посаді директора ФБР. У приміщення можна потрапити з екскурсійною групою.

Небо запалює рожево-помаранчеве вечірнє сонце. Легкий теплий вітер дме в лице. Стоячи на березі річки Потомак, неможливо відвести погляд від палаючої кулі, де горять заповітні бажання та мрії. Здається, що від зайвого руху все зникне. Залишається стояти непорушно, пильно вдивляючись вдалину.

Кравець Анастасія