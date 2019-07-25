Виставка-ярмарок «ТурЕКСПО»-2019 запрошує

30 жовтня – 1 листопада 2019 р. у Львові пройде ювілейна XХ Міжнародна виставка «ТурЕКСПО», яка щорічно збирає туристичних операторів з усієї України та світу; керівників закладів розміщення та відпочинку; представників транспортних послуг та авіакомпаній; поціновувачів активного, пригодницького і екологічного туризму; розробників інформаційних технології в туризмі тощо.

Основна мета виставки – активізація розвитку внутрішнього і в`їзного туризму, просування українського туристичного продукту на міжнародний ринок, популяризація туристичних можливостей і маловідомих об’єктів в Україні та світі, демонстрація новітніх досягнень у сфері послуг широкому колу фахівців, створення майданчика для проведення переговорів, зокрема з іноземними учасниками.

Виставка-ярмарок « ТурЕКСПО » гостинно прийме понад 150 експонентів з 9 країн світу і 17 областей України.

У рамках Львівського міжнародного форуму туризму та гостинності одночасно працюватимуть XХ Міжнародна виставка «ТурЕКСПО» та ХІIІ спеціалізована виставка «Готельний та ресторанний бізнес».

Організатори виставки: ПрАТ «Гал-ЕКСПО» за підтримки Львівської ОДА, Львівської міської ради, Львівської асоціації розвитку туризму, Львівського Туристичного Альянсу, Асоціації активного та екологічного туризму, Асоціації готельних об’єднань та готелів міст України, ЛКП «Львівське конференц-бюро», Всеукраїнської молодіжної хостел асоціації та Асоціації гідів України.

Запрошуємо всіх, хто будує галузь туризму та гостинності.

Буде цікаво, натхненно і головне, корисно!

Місце проведення: Львівський палац мистецтв, вул. Коперника, 17

Олена Глянцева