Візитівка ваших рук

Ми всі мріємо про красиві й доглянуті руки. На перший погляд це не складно, тому багато хто вважає, що не обов’язково звертатися до майстра й самостійно доглядають за своїми нігтями. Це, звичайно, чудово, але інколи можна припуститися помилок, які стануть причинами неприємних наслідків і навіть хвороб. Хтось хоче класичний манікюр, а хтось яскравий та екстравагантний. Ми експериментуємо, але, на жаль, результат не завжди відповідає нашим очікуванням.

Поради майстра

1. Категорично не рекомендовано користуватися металевими пилочками. Це призводить до розшарування нігтьової пластини, ламкості нігтів та сповільненого росту.

2. Не можна підпилювати вологі нігті. По-перше, манікюр не вдасться, а по-друге, це пошкодить пластину.

3. Підпилювати треба лише в одному напрямку. Проводити пилкою за лінією росту нігтя, а не навпаки.

4. Ножиці використовуйте вкрай рідко, якщо все ж таки потрібно вкоротити нігті, то спочатку пом’якшіть їх у теплій воді.

5. Не використовуйте дуже часто грубу сторону полірувальника, вона послаблює ніготь.

6. Після кожного використання інструментів, дезінфікуйте їх, навіть якщо крім вас ними ніхто не користується. Інакше є загроза інфікувати кутикулу.

7. Занадто часто робити манікюр не варто. Досить одного разу на тиждень. Часті обпилювання й видалення кутикули можуть призвести до появи «борозенок» на нігтях.

Різновиди манікюру

Апаратний манікюр — це вид необрізного (європейського) манікюру, при якому кутикула звільняється від відмерлих клітин. Манікюр роблять за допомогою апарату зі змінними шліфувальними насадками, які швидко обертаються на кінці апарату.

Класичний або обрізний манікюр — це найпопулярніший вид манікюру. Варто зазначити, що в багатьох країнах він заборонений через те, що під час процедури можна травмувати кутикулу й занести інфекції, до того ж після роботи невмілого майстра можлива поява задирок. Переваги цього манікюру в тому, що він виконується просто й швидко. Методика виконання: пилочкою обробляємо нігті, надаємо їх потрібної форми, потім паримо руки в теплій воді зі спеціальним розчином, який розм’якшує кутикулу. Розм’яклу кутикулу відділяють лопаткою й видаляють ножицями або щипцями. Потім проводиться шліфування задирок, наноситься живильний крем або масло. Нігті полірують, покривають лікувальним засобом для зміцнення, а потім лаком.

Японський манікюр — це одна з нових технологій, яка допомагає поліпшити й зовнішній вигляд нігтьової пластини, і здоров’я. Цей вид рекомендують жінкам і чоловікам. Японський манікюр здійснюють у декілька етапів. Етап обробки включає діагностику, догляд за кутикулою, манікюр і сухий масаж. Зволожують нігті засобом на основі натурального екстракту огірка, що має зволожуючу й антиоксидантну дію. Потім нігті зміцнюють за допомогою кальцію, мікроелементів, крихт натуральних перлів. На останньому етапі нігті «запечатують» поліруючою пудрою та шліфують полірувальним блоком.

Найвідоміший вид манікюру — французький. Він був створений французькими модельєрами з фірми ORLY як універсальний манікюр, який пасує до будь-якого одягу й стилю. Методика виконання: на весь ніготь наносять прозору основу, а кінчики фарбують лаком білого кольору. Для вирівнювання ліній використовують спеціальні трафарети.

Американський манікюр — поширений в Америці, тому й отримав таку назву. Особливість американського манікюру — соковиті, яскраві тони лаку, який наносять на довгі, овальні нігті. Лак має суворо відповідати кольору губної помади.

Іспанський манікюр характеризує глибокий, насичений колір лаку. Такий манікюр ідеальний для тонких нігтів, оскільки він візуально ущільнює нігтьову пластинку. Для цього виду можна використовувати й неяскраві кольори, наприклад, лаки пастельних кольорів.

Гарячий манікюр рекомендований людям із сухою шкірою, особливо в холодну пору. Він має хороший ефект заживання, відновлює пошкоджену структуру нігтя, знімає запалення. Методика виконання: в одноразову підігріту ванночку наливаємо спеціальний лосьйон, у якому містяться необхідні для живлення нігтів компоненти. Кінчики пальців опускаємо в лосьйон на сім-десять хвилин. За допомогою палички з дерева апельсина видаляємо кутикулу. Закінчують процедура як і за класичного манікюру.

Дитячий манікюр. Дитячі нігті дуже ніжні й тонкі, тому поводитися з ними потрібно дуже акуратно. Не можна користуватися жорсткою пилкою, нігті лише підрізають ножицями й злегка обробляють дрібнозернистою пилочкою.

Чоловічий манікюр. Сучасний світ вимагає доглянутих рук і нігтів не тільки в жінок. Манікюр на чоловічих руках — це естетично, красиво й солідно. На відміну від жіночого манікюру, у чоловічому професіонали використовують просте правило: форма нігтя створюється за формою подушечки пальця. Порушення цього правила веде до безглуздого вигляду чоловічої руки.

Гелевий манікюр — це не нарощування нігтів, а їх відновлення й зміцнення. Отримати такий ефект можна за допомогою спеціального покриття високомолекулярними трифазними гелями. Під гелем відростає натуральна, міцна й цілісна нігтьова пластина. Гелевий манікюр роблять тільки на довжину натуральних нігтів.

Акваріумний дизайн — це манікюр зі створенням об’єму всередині нігтя, коли малюнок виглядає ніби за опуклим склом. Об’єм створюють переважно за допомогою ліплення таким чином, що всередині самого нігтя з’являються прекрасні квіти чи картини.

Пам’ятайте , що красиві й акуратні руки — це ваша візитівка. Руки виглядатимуть охайними та доглянутими, якщо ваші нігті будуть правильно нафарбовані.

Номерчук Аліна