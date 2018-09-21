Вовків боятися – в ліс не ходити, або як спіймати страх за хвоста

Страх самотності, страх спілкування, страх невдачі або відмови. Боятися можна чого завгодно. Кожен має свої страхи. Їх безліч – при цьому вони не безневинні. Страх підриває впевненість у собі, змушує часом іти на обман. Як із цим боротися?

Види страхів

Насправді страхів і фобій дуже багато. Психологи поділяють їх на дві групи: страхи неусвідомлені, або тривожність, і страхи усвідомлені, або конкретні.

Також звикли розрізняти страхи реальні та нереальні. Наприклад, якщо ви зустрілися з бандитами на темній вулиці, то страх бути пограбованим чи побитим – цілком реальний. З іншого боку, якщо ви йдете порожніми вулицями і боїтеся якихось абстрактних розбійників, такий страх не є реальним. Він лише у вашій голові.

Як виявили психологи, більшість побоювань – нереальні. Однак не можна відкинути страхи як щось непотрібне: це – наші природні механізми захисту. З іншого боку, часто вони нас невиправдано обмежують.

Хтось боїться висоти, хтось – темряви, а хтось – високої швидкості. Це природно: кожен хвилюється за своє життя. Інша справа – фобія. Її відмінність полягає в тому, що під упливом об’єкта фобії людина не може раціонально керувати своїми вчинками.

Психологи визначили: найбільша фобія мешканців великих міст – утрата роботи. Однак узагальнювати не слід: наскільки різні люди, настільки різні фобії та страхи вони мають.

Як не дати страхам себе зламати? Не поспішайте записуватися до психологів. Якщо внутрішні «монстри» не заважають адекватно поводитися – немає причин для хвилювання. Психотерапевт потрібен, коли страхи не дають нормально жити.

Цікаві факти про страхи

Страхи бувають заразними. На щастя, до перейняття чужих страхів схильні далеко не всі. Це притаманно тривожно-недовірливим особистостям та охочим до приписування собі чужих хвороб.

Інколи страхи – не що інше, як прояв «гострого шлангізму». Наприклад: Я не піду ввечері в магазин, бо боюся темряви. Чого лише не придумаєш, аби виправдати свою лінь!:)

Нещодавно в інтернеті поширилася новина, що білоруські вчені винайшли пілюлю від усіх видів страху. Не поспішайте радіти: після неї ви почуватиметеся скоріше роботом.

Що робити, якщо у вашій присутності в когось сталася атака паніки?

Панічна атака – складне становище, коли усі «вегетативні» симптоми помітно неозброєним оком. Наприклад, пацієнт упевнений, що в нього серцевий напад, – хоча відчуває легкий біль під лівою лопаткою. Настає серйозний страх смерті.

Які симптоми панічної атаки? Людина починає боятися простору навколо, відчуває біль у серці та запаморочення, задихається. Перше, що потрібно зробити, – допомогти хворому прийняти горизонтальне положення, щоб зняти м’язову напругу.

Головне – не боятися самому! Станьте веселим товаришем, що підтримає та підбадьорить. Мовляв, без паніки! Я з тобою і я тут, я можу тобі допомогти, але ти і сам чудово впораєшся!

Як боротися з панічними атаками?

Від них ще ніхто не помирав. Не чекайте, доки атака мине сама. Адже хто пережив бодай одну панічну атаку – ще більше боїться наступної.

1. Дихайте. Не зайвим буде згадати йогів. Вони казали: дихання – це основа основ. Головне – зробити дуже довгий видих. Після семи-десяти таких видихів ви заспокоїтеся. Організм сам почне виходити зі стресового становища.

2. Усміхніться. Не забувайте про усмішку. Якщо хтось каже, що це не допомагає – забудьте! Психологи запевняють: це дуже дієвий метод. Будь-яка м’язова команда в тілі людини одразу подає сигнал до мозку, а той автоматично починає перелаштовувати організм.

3. Відволічіться. Припиніть себе жаліти. Опануйте себе. Навіть якщо ви вперше «зловили» панічну атаку, виступаючи перед тисячною публікою – можна попросити п’ятихвилинну перерву, щоб відійти та перевести подих. Зосередьтеся на чомусь сторонньому.

4. Займайтеся спортом. Безпрограшний варіант – басейн. Вода добре діє на внутрішні органи та розслабляє. Саме плавання привчає людину не займатися самосаботажем.

5. Не накручуйте. Припустімо, у дворі вас покусав собака. Наступного разу візьміть із собою палицю чи ультразвуковий пристрій – так ви почуватиметеся захищеним. Не згадуйте деталі цієї неприємної ситуації знову і знову – з’явиться ефект самонакручування, або, як його ще називають психологи, фобічного переживання. Це заважає боротися зі страхом.

6. Зробіть паузу. Неможливо мислити раціонально, потопаючи у страхах. Швидке серцебиття, спітнілість долонь, відчуття паніки і плутанина в голові – результат різкого викиду адреналіну. Передусім слід узяти тайм-аут, щоб заспокоїтися фізично. Можна відволікти себе 15-хвилинною прогулянкою, випити чашечку чаю або прийняти ванну. Почуваючись спокійно, ви зможете прийняти оптимальне рішення та швидко впоратися із ситуацією.

7. Уявіть. Знайдіть хвилинку, щоб заплющити очі і уявити безпечне спокійне місце. Це може бути будь-що: сонячний пляж або ваш власний диван із м’яким пледом та котом. Позитивні відчуття заспокоять та розслаблять.

Як вберегти себе від панічних атак?

Психологи кажуть: передусім відкиньте надмірний егоїзм. Найлегше прикинутися безпорадною дитиною, але жалощами до себе ви тільки погіршите ситуацію. Спокійно: панічна атака – не кінець світу. Згадайте про базові правила здорового життя: режим дня, натуральна їжа, прогулянки на свіжому повітрі. Такі, здавалося б, банальні речі часто стають вірними ліками від панічних атак. І, звичайно, не бійтеся звернутися до фахівця!

Психологічні труднощі не слід ігнорувати. Шукайте шляхи вирішення проблеми. Це можливо.

Як боротися зі страхом події, яку довго відтягуєш?

Психолог Тетяна Головіна:

Як ми зазвичай робимо, коли має відбутися небажана для нас подія? Наприклад, неприємна розмова або якийсь публічний виступ…

Зазвичай ми тікаємо від страхів, але хіба перестаємо їх відчувати? Ні: вони далі нас переслідують. Тож що довше ми відкладаємо подію, то більше переймаємося.

Я раджу зробити таку річ. Йдіть назустріч своєму страху. Одного разу ви стикнетеся з ним віч-на-віч. Станеться, як вам здається, найгірше. Але вже наступної миті ви продовжите йти своєю дорогою, а страх – своєю. І він лишиться позаду. Зробіть те, чого боїтеся – вам стане легше вже за мить після цього! І ви вже ніколи не боятиметеся того, що так довго відкладали.

Оксана Божнюк