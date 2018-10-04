Всі дороги ведуть до спортзалу

Кому ми повинні завдячити своїм фізичним і моральним здоров’ям? Від античності і до сьогодення люди всіляко намагаються вдосконалити своє тіло, але чи впливає це на психічне здоров’я?

Усі експерти дотримуються однієї думки: зарядка нікому не шкідлива. Але перед тим, як зайнятись певним видом спорту, краще проконсультуватись не тільки з тренером, а й з лікарем. Бувають приховані хвороби, поверхневі симптоми яких не дають про себе знати доти, доки людина не почне фізично навантажувати себе. Ми поспілкувались з адміністратором спортивно-оздоровчого комплексу Вірою Сікач. Тому, якщо ви тільки збираєтесь піти в спортзал, це інтерв’ю буде для вас корисним.

- Хто найчастіше відвідує тренажерний зал?

- Спортзал відвідують частіше чоловіки. Вони ходять роками. Постійно купують довготривалі абонементи. Жінки в нас, можна сказати, явище сезонне. Перед поїздками на море, десь у березні-квітні, приходить більше людей. Новорічні свята теж заганяють багатьох в зал. Їм і з дітьми до нас зручно приходити, маємо дитячу кімнату.

- Ви підбираєте план занять для кожного клієнта?

- Наша головна «фішка» в тому, що ми для кожного створюємо індивідуальний план. В першу чергу все залежить від фізичного здоров’я та можливостей клієнта. У нас є інструктори, які можуть займатися індивідуально з клієнтом: стоять над головою, задають темп, змінюють вид навантажень. Також інструктор може порадити, яку групу м’язів варто корегувати, які саме навантаження слід обрати, яка частота та тривалість занять повинна бути. Але не всім подобається, коли ними керують. Багато хто займається сам, навіть не консультуючись з інструктором.

- Як впливає фізичне навантаження на самопочуття?

- За всіх не скажу. Але з власного досвіду знаю, буває так, що лінь не дає навіть з ліжка вилізти, але пару присідань зробиш – і все, бадьорий. Зимою до нас дуже багато людей приходило в пригніченому стані. Всі намагалися зняти з себе негатив, напругу, перемикнутися на щось позитивне. Особливо на вечірніх заняттях було видно, як змінюється в залі атмосфера. Таке враження було, ніби люди цілий день не дихали, а тут нарешті до них поверталося життя.

Якщо не тримати себе в спортивному тонусі, починаєш занепадати духом. Людина створена такою, що повинна постыйно рухатись. Зараз фізичні навантаження у більшості скорочені до мінімуму, звідси і йдуть стреси, проблеми зі здоров’ям, самопочуттям. Ви подивіться на маленьких дітей-живчиків, вони весь час рухаються. А при активному русі виділяється ендорфін – гормон задоволення. Цей природний стимулятор позитивно впливає на весь організм.

- Які найперші поради новачкам у спорті?

- Здоровий сон та якомога більше вживання рідини. Коли організм ще не адаптувався до нового ритму навантажень, для нього це буде стресом. Можуть дати знати про себе недоліковані або хронічні хвороби. Тому, коли до нас приходять нові люди, ми розповідаємо, що здоровий спосіб життя – це не тільки спорт і харчування, а також загальна атмосфера.

І в жодному разі не можна перенавантажувати себе. Збільшувати навантаження потрібно поступово, щоб всі м’язи могли адаптуватися. Якщо в юності ви могли закинути ногу за голову, сісти на шпагат, пробігти десять кілометрів чи підтягнутися сто разів – це не означає, що варто все і одразу відтворити у спортзалі. Тут кожен займається для себе і на результат, а не для того, щоб шокувати людей навколо. Головне – не соромитись і не засмучуватись, якщо щось не виходить одразу. Після кількох тренувань м’язи прийдуть в тонус, і результат буде кращим.

- Які дієти Ви пропонуєте відвідувачам?



- Пропонувати дієти – не зовсім в нашій компетенції. Хоча тренер допомагає підібрати раціон харчування та скорегувати його. Все повинно бути збалансовано. Коли до нас приходять жінки, які хочуть схуднути, ми одразу їм кажемо, що дієта – це не відмова від їжі, а правильно підібрані компоненти. Багато хто не знає про культуру харчування, а потім страждає через зайву вагу.

При правильному розподілі їжі на день, жінки з надмірною вагою можуть навіть хліб з макаронними виробами їсти, і це піде їм тільки на користь. Треба знати, які продукти з якими поєднуються, а які – ні. Це зараз називають «роздільним харчуванням». Насправді, дуже корисна річ для всіх.

- Як краще провести час після тренувань?

- Варіантів безліч. Спочатку варто визначити, в якій половині дня проходять тренування. Для тих, хто любить задавати собі ритм зранку, після спортзалу можна піти на йогу, пілатес, хаду. Такі вправи допоможуть розслабити м’язи, нормалізувати дихання, тиск. Тіло відпочиває та відновлюється перед робочим днем, відчувається прилив енергії.

Після вечірніх тренувань можна піти в басейн або сауну. Плавання розслабляє і заспокоює, тому ним краще займатися в другій половині дня. Але знову ж все залежить тільки від людини, її самопочуття та потреб. Якщо є необхідність позбутися надлишкової енергії вранці – будь ласка. Сауна з аромамаслами – найкраща вечірня релаксація. А потім гарно було б не займатися ще якимись надважливими справами, а постаратися заснути. Хороший сон – запорука міцного здоров’я.

- Які поради Ви можете надати тим, хто не планує ходити до спортзалу?

- Всі дороги ведуть до спортзалу. Добре, що зараз пропагується мода на активний спосіб життя. Причому ця хвиля захоплює не тільки прогресивну молодь, а всі вікові категорії.

Інколи людей зупиняє те, що в спортзалах та фітнес-центрах доводиться дорого платити. Якщо немає можливості придбати повний абонемент, можна домовлятися з адміністратором про системи знижок. Багато хто хоче залучити якомога більше відвідувачів, тому придумуються різні системи знижок, акції.

Альтернативу знайти завжди можна, варто тільки захотіти. Думаю, ніхто не хоче доводити себе до такого стану, що вже й важко нагнутися, шнурки зав’язати. Коли маєте найменші сумніви щодо своєї фізичної підготовки – одразу за роботу. Не обов’язково витрачати гроші на спортзал чи спортивне устаткування. Інколи достатньо навіть прогулянок, але кілометрових. Найкраще – це зарядка. Тренує не тільки тіло, а й силу волі. Людина починає працювати над собою, переборювати свою лінь. От буває так, що найменші зусилля над собою дають великі результати: сьогодні переміг себе, встав о шостій ранку і розім’яв тіло, а згодом пересилив себе і не відклав завдання на потім, а виконав все одразу.

Як бачите, фізичні навантаження допомагають підтримувати не тільки хорошу фізичну форму, а й силу волі. Ми ще з дитсадочка звикаємо до того, що нас постійно змушують робити щось корисне, а в старшому віці кожен сам за себе відповідає. Звідси й всі негаразди, бо жаліємо себе, дозволяємо собі лінуватися. Активнішими треба бути, це ще нікому не нашкодило.

Мабуть, усі погодяться з експертом, що найважча праця – це праця над собою, своєю лінню. Головне – перебороти себе, і тоді у вас все вийде.

Юлія Пустова