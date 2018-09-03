Як астрономія перетворюється на хобі

На нічному небі мерехтять міріади яскравих зірок… Пройшли мільйони років, а Всесвіт досі сповнений таємниць, феноменів, що не були досліджені. Однак, відкривати нові зірки можуть не лише науковці, але й ті, хто захоплюється аматорською астрономією.

Люди вивчали небо століттями, не маючи для цього жодних спеціальних засобів. Спостереження допомагало формувати загальні уявлення про космічні тіла, виявляти астрономічні тенденції. Єгиптяни ще до нашої ери помітили, що кожну годину на небі запалюються нові зірки. На основі цього вони поділили день і ніч на 12 часових проміжків і з’ясували, що доба становить 24 години. З покоління в покоління передавалися знання, що заклали підвалини зорезнавчої науки. Сформувалися засади ознайомчого та тематичного спостереження, окреслились уявлення про Всесвіт. У минулому столітті американська асоціація астрономів-аматорів визначила аматорське зорезнавство як хобі, що відрізняється від професійної діяльності. Його прихильники без профільної підготовки спостерігають за численними небесними об’єктами, захоплюються фотографією та вивченням космічних тіл, цікавляться феноменами Всесвіту.

Що потрібно для того, щоб займатися аматорською астрономією?

Зазвичай захоплення світом зірок розпочинається з купівлі бінокля, телескопа чи підзорної труби, які допомагають відкрити деякі таємниці Всесвіту. Початківцям рекомендується придбати карту зоряного неба чи атлас. Інструментом для спостережень може бути невеликий телескоп із діаметром об’єктиву 50 мм, збільшення — в 10 або 12 разів. Із такими ж параметрами варто обирати підзорну трубу, що дозволить орієнтуватись у розміщенні сузір’їв. Не варто вибирати таку техніку, що збільшує об’єкти більш як у 15 разів, оскільки так значно зменшується поле зору. Не рекомендовано купувати й біноклі з діаметром об’єктиву понад 80 мм, оскільки вони великі за розмірами, а тому потребують спеціальної установки на штативах. Це радше підходить для детальнішого огляду об’єктів далекого космосу, спостереження за кометами, але тільки за умови наявності зручного штатива. З додаткових аксесуарів варто купити маленький червоний ліхтарик для того, аби мати можливість підсвітити карту або атлас, не подразнюючи очі яскравим світлом під час так званої темнової зорової адаптації. Окрім того, важливо відвідувати гуртки, спілки, астрономічні асоціації для обміну досвідом.

Ілля Лазарев, студент, розповідає: «Астрономія стала для мене справжнім хобі з того часу, коли однієї серпневої ночі тато розбудив мене, ми вийшли на вулицю та почали дивитися на небо. Мені тоді було всього лише 5 чи 6 років. За гарної погоди в мене на дачі було видно зірки до 6,5 m. Неважко здогадатися, яке враження на мене справило небо, всипане зорями. А найголовніше, що небо виявилось «живим»: тато показав мені супутник у русі, метеори, сузір’я, про які я вже давно чув. Наскільки я пам’ятаю, це були Велика й Мала Ведмедиці, Лебідь, Пегас, Кассіопея, Персей… Мені навіть вдалося сконструювати власний телескоп. Те небо, що відкрилося мені в дитинстві, так вразило, що астрономія стала моїм головним захопленням».

Де краще спостерігати за небесними тілами?

Потрібно вибирати місце якомога далі від джерел світла й пилу. Найчастіше астрономи спостерігають за зірками за містом. Встановлювати телескоп варто десь на пагорбі, оскільки це дозволить уникнути зайвого освітлення, забезпечить кут зору аж до лінії горизонту. Якщо ви все-таки перебуваєте в місті, спробуйте знайти максимально зручне місце, не наближене до джерел світла. Вести спостереження з балконів і лоджій не рекомендовано. На телескоп діють як світлові, так і теплові потоки з будівлі, що погіршуватиме видимість. Якщо іншого місця немає, то краще використовувати бінокль, оскільки теплові потоки на нього діють менше, ніж на телескоп. Місце має сприяти гарному круговому оглядові — у крайньому разі охоплювати напрямок «південний схід — південь — південний захід». Не варто проводити спостереження біля будівель і високих стін, а також поблизу будь-яких джерел тепла, але це можна робити на вулиці. Через те, що телескоп виносили на відкритий простір, аматорську астрономію назвали «тротуарною». Першим, хто виніс свій телескоп на вулицю та запросив перехожих поглянути на космічні тіла, був Джон Добсон, американський астроном-аматор. В 1968 році він разом зі своїми учнями заснував асоціацію тротуарних астрономів. Її основна мета — дати людям шанс побачити небесні об’єкти на власні очі, пояснити їм побачене.

Як правильно вивчати космічні об’єкти?

Передовсім, спостереження варто планувати. Гарна видимість найчастіше буває після зміни погоди, коли ще не піднялося багато пилу. Але чудові умови для дослідження можуть бути навіть тоді, коли небо частково затягнуте хмарами. Зорі краще розглядати в час їхньої верхньої кульмінації, коли вони перебувають на максимальній висоті над горизонтом і над точкою півдня. За умови використання техніки не варто закривати око, яким не дивитесь у бінокль чи телескоп. Так зменшиться напруга на зір. Під час дослідження складно видимих космічних тіл рекомендується застосовувати периферійний зір. Центральні ділянки ока не дуже чутливі до мало контрастних зображень. Тому варто дивитися не прямо на об’єкт, а дещо в сторону — так він буде здаватись яскравішим. Варто відвідувати збори з колективного дослідження зірок. Так отримаєте, наприклад, поради щодо техніки дослідження від досвідчених астрономів.

Що потрібно для астрономічної фотографії?

Для астрофотографій не обов’язково мати спеціальне обладнання, цілком достатньо звичайного цифрового фотоапарата чи веб-камери. Варто надавати перевагу фотоапаратам із ручним режимом зйомки, матрицею від 3 Мп, гарним оптичним масштабуванням і низьким рівнем шумів. Важливою є наявність пульту дистанційного управління чи можливість керування засобом через комп’ютер.

Щодо світлин за допомогою веб-камери, то в неї потрібно вкрутити спеціальний адаптер для телескопа. Об’єктив камери залишається на місці та працює в поєднанні з окуляром телескопа. Так можна фотографувати через дистанційне керування.

Крім того, в умовах стрімкого розвитку технологій поширеним стає спостереження за зірками та іншими небесними тілами за допомогою інтернету. Є низка онлайн-сервісів, зокрема додаток «Google Sky», що пропонують здійснити екскурсії в космосі. Відтак можна зробити скріншот потрібного об’єкта.

Астрономія як захоплення незвіданим

Чимало астрономічних відкриттів зробили саме звичайні аматори. Наприклад, планету Уран зовсім випадково виявив Уільям Гершель, хоча спочатку він займався музикою. Аптекар Генріх Швабе намагався виявити гіпотетичну планету Вулкан, проте відкрив, що на Сонці періодично змінюється кількість плям. Французькі аматори з’ясували, що на Венері є хмари ще задовго до того, як на цю планету був здійснений політ. А Карл Янський, американський інженер, визначив, що небо можна вивчати за допомогою радіохвиль, так він став основоположником радіоастрономії. Звісно, відкривати нові планети важко. Проте аматори й донині виявляють комети, які називають за іменем першовідкривача. І починається таке захоплення з простого інтересу до незвіданого.

Іван Крячко, завідувач відділу науково-технологічної інформації Головної астрономічної обсерваторії НАН України розповідає: «Астрономія — абсолютно відкрита наука, яка не працює на закриті теми. Зараз аматорська астрономія дуже поширена. Люди, що цікавляться зоряним небом, мають можливість придбати якісні телескопи, зокрема в Європі, США, Канаді. Вони купують таке обладнання, яке мають не всі професіональні астрономи в Україні… Аматори відкривають спалахи наднових зір, екзопланети, зараз досяжні ті тіла, які бозна-де перебувають від Землі. До речі, планети відкривають переважно японці, бо в них доба починається раніше, і вони перші спостерігають небо в конкретну добу. Всі відкриття комет за ними, бо їх найкраще спостерігати на Сході».

В астрономії черпали натхнення поети, музиканти, художники, вчені, філософи, полководці… Зорезнавство, одна з найкрасивіших наук, надихає на нові звершення як дійсних астрономів, так і аматорів. Недарма Іммануїл Кант підкреслив: «Дві речі наповнюють душу все новим та чимраз більшим захопленням і побожністю, щочастіше й щотриваліше я про них розмірковую: зоряне небо наді мною та моральний закон у мені».

Вікторія Кондрацька