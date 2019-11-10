Як японці бачать вишиванку? У Токіо відбувся показ українського одягу

У японській столиці моделі пройшлися подіумом у вишиваному вбранні, створеному тамтешніми дизайнерами. Про це повідомляє BBC Україна . Показ відбувся в межах фестивалю культур, який влаштовує коледж дизайну Bunka Fashion College.

Дизайн українського вбрання по-японськи розробили троє студентів, які перед початком роботи ґрунтовно досліджували українську вишивку та орнамент. Матеріали для підготовки юним дизайнерам надали у посольстві України в Японії.

Колекція показала, яким дизайнери бачать український одяг крізь призму японської культури – говорить другий секретар посольства Віолетта Удовік. «Особливість проєкту полягає в тому, що він є прикладом справжньої міжкультурної співпраці між двома країнами», – додає спікерка.

Загалом до створення колекції долучилися 80 людей. Над проектом учасники працювали близько півроку. Колекція дістала назву Buvivian – від поєднання англійських слів «vivid» (барвистий) та «brilliant» (блискучий).

Фестиваль культур Bunka No Hi щороку відбувається в Токіо, залучаючи близько 20 тисяч відвідувачів. Цьогоріч дійство тривало з 3 по 5 листопада. Після закінчення фестивалю презентація українського одягу продовжується – але вже в самому коледжі Bunka, у рамках виставки традиційного вбрання.