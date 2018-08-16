Як народити здорову дитину?

Вагітність є найбільш відповідальним періодом у житті жінки. На неї лягає відповідальність за ще одне життя. Не дивно, що у жінок виникає купа запитань щодо цього цікавого стану. Ми допоможемо знайти на них відповіді.

На що звернути увагу?

Жінці, яка чекає на дитину, краще носити зручний, який не ускладнює рухів і не тисне на живіт, наприклад, вільні у поясі сукні та спідниці. Варто обирати спідню білизну з натуральних матеріалів, щоб взимку вона була теплою, а влітку — легкою. А от від взуття на підборах лікарі рекомендують відмовитися.

Вагітній жінці потрібно більше відпочивати і бувати на свіжому повітрі щонайменше 2–3 години на день (звичайно, якщо надворі не лютий мороз чи пекельна спека). Влітку краще проводити більше часу за містом, але в останні місяці вагітності виїжджати далеко від дому не можна, адже пологи можуть початися просто дорогою до лікарні.

Важливо спати у добре провітреній кімнаті. До речі, здоровий сон має особливе значення для вагітних, тому спати слід не менше восьми годин. Найкращий варіант — це прокидатись і йти спати в один час щодня.

Звернути увагу потрібно і на харчування, адже під час вагітності воно впливає не тільки на стан здоров’я жінки. Їжа має бути різноманітною. Треба вживати продукти, які містять велику кількість вітамінів, мінералів, жирів, білків і вуглеводів, також кальцію та фосфору. Адже вони потрібні для побудови скелета плоду, а також беруть участь в обміні речовин матері. Особливу увагу потрібно звернути на вітамін В9 (фолієву кислоту). Він забезпечує ріст і розвиток дитини на ранньому терміні вагітності і знижує ризик вроджених вад.

Готувати їжу треба тільки зі свіжих продуктів. Консервації краще уникати. Пити можна неміцний чай, мінеральну води без газу, молоко, фруктові та овочеві соки. Повноцінне харчування під час вагітності допоможе дитині в утробі матері отримувати всі необхідні речовини для розвитку.

Вагітним можна і варто робити нескладні гімнастичні вправи на підвищення еластичності і пружності тканин черевних стінок. Крім того, легкі вправи полегшать майбутні пологи. Виконувати їх потрібно регулярно, але не більше 15 хвилин на день. Під час занять варто перевіряти свій пульс — він не повинен перевищувати 140 ударів за хвилину.

Треба уважно поставитися в до особистої гігієни. Приймати теплий душ можна щодня, а от ванн не рекомендують, бо тривале перебування у воді може стимулювати передчасні пологи.

Вранці слід обмивати зовнішні статеві органи. Спринцювання категорично заборонено. Вагітна жінка повинна приділяти увагу гігієні молочних залоз. Від того, як вона буде за ними доглядати, залежить годування майбутньої дитини. Гінеколог розповіла, як краще доглядати за ними: «Молочні залози мають бути в ідеальній чистоті. Обмивати і витирати соски потрібно дуже акуратно, щоб не пошкодити їх. Щоб на сосках не виникло тріщин, потрібно щодня обмивати груди теплою водою з використанням дитячого мила. Після цього соски розтирають махровим або грубим рушником. Такі процедури допоможуть знеболити перші годування дитини».

Чого робити не варто?

Вагітні жінки чують багато заборон, тож у них постійно виникає відчуття страху не лише за себе, а й за свою дитину. Тож варто розібратися, чого вагітним справді не потрібно робити.

Куріння

Під час вагітності жінці категорично заборонено не тільки палити, а й вдихати тютюновий дим. Всім відомо, що пасивне куріння також має негативний вплив на організм людини, тим паче при вагітності. Нікотин здатен викликати відхилення у розвитку внутрішніх органів дитини. Іноді за згубну звичку жінці доводиться платити життям дитини.

Наркотики

Наркотики призводять до серйозних ускладнень як для матері, так і для дитини. У вагітної можливі судоми, розрив судин головного мозку, інфаркт міокарда, гіпертензія, порушення нормального ритму серцебиття, аритмії та навіть раптова смерть.

Сон на спині

Не можна спати на спині під час вагітності. Адже нижня порожниста вена, яка відповідає за прилив крові до серця від нижніх кінцівок, таким чином передавлюється. Це може нашкодити і матері, і малюкові.

Кофеїн

Коли жінка дізнається про те, що незабаром вона буде мамою, їй треба негайно відмовитися від кофеїну. Кофеїн, який потрапляє у плаценту та кровоносну систему малюка, може стати причиною проблем з нервовою системою та серцем, відставанням у розвитку та низькою вагою дитини.

Замінники цукру

Вживати замінники цукру не можна у жодному разі. Вони складаються з багатьох шкідливих і небезпечних сполук, таких як сахарин і цикломат, які можуть спричинити відхилення в розвитку центральної нервової системи та ракові захворювання в немовляти.

Хімічні речовини

Вагітній жінці варто відмовитися від лаків для волосся, дезодорантів, парфумів, аерозолів та побутової хімії. Також не рекомендовано використовувати косметичні засоби, до складу яких входить шкідлива хімія. До заборонених речовин можна віднести також креми та спреї для захисту від комах.

Засмага і солярій

Довго перебувати на сонці, а тим більше відвідувати солярій, вагітній жінці не можна. Ультрафіолетові промені можуть негативно вплинути на роботу щитовидної та надниркових залоз. Це спричиняє посилення вироблення чоловічих гормонів в організмі жінки, що може стати причиною ускладнень чи викидня. Окрім цього, сильно послаблюється імунна система, яка під час вагітності і так є слабкою.

Перевтома

У цей особливий для жінок період заборонені будь-які перевантаження. Тому домашні справи можете перекласти на інших членів сім’ї. Свої сили варто берегти для розвитку малюка та майбутніх пологів. При вагітності варто забути про важкі пакети, сумки, відра та каструлі. У цей період жінці не можна піднімати нічого важчого за 5 кг.

Атракціони

При вагітності варто відмовитися від катання на атракціонах. Воно призводить до підвищення тиску, а це може стати причиною передчасних пологів. Також заборонено займатися будь-яким екстремальним видом спорту.

Польоти на літаку

Багато гінекологів говорять про те, що при вагітності літаком краще не літати, проте думок із цього приводу багато, і вони у всіх різні. Якщо вам дуже треба на літак, то в цьому випадку потрібно орієнтуватися на власний стан та самопочуття. Конкретних доведених фактів негативного впливу польотів на вагітних немає.

Якщо вагітність проходить важко, то краще бути обережним, і перед польотом проконсультуватися з лікарем. Фахівці стверджують, що від перельотів на літаку краще відмовитися лише в першому триместрі, в другому і третьому триместрі вони не становлять небезпеки для дитини.

Вагітність — справжнє диво, яке може відчути тільки жінка. Та саме жінці доводиться брати на себе відповідальність за нього і багато в чому себе обмежити. Та радість материнства того варта.

Людмила Гаврилюк