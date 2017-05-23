Як не померти під час сесії: поради від експертів

«Іспити – це найгірший і найскладніший період в моєму житті», – якось сказала мені викладачка.

Я саме складала у неї залік, і ці слова мали мене підбадьорити. Навіть викладачі розуміють, що безсонні ночі та кілограми шпаргалок не роблять життя радіснішим. Але поки ти студент, мусиш щороку брати участь у цих іграх на виживання, отримуючи мізерну винагороду за свої страждання (якщо ти бюджетник).

З іншого боку, мозок нарешті починає працювати. Інформація бурхливою каламутною рікою вливається у твою голову. Під час сесії ти розумієш, наскільки безцінний сон, якою смачною є нормальна їжа та наскільки цікаві будь-які книжки, крім тих, які тобі потрібно читати. Але все одно тобі доведеться взяти до рук саме підручник, який допоможе отримати омріяну п’ятірку. Ну, хоча б четвірку. Гаразд, аби просто скласти іспит! Ти відкриєш книгу, прочитаєш перші два рядки, пустиш скупу сльозу та читатимеш далі.

Насправді, все не так важко, як здається. До іспитів можна підготуватися й без душевних страждань, психічних розладів та травм голови. «Стріляні» студенти й викладачі розказали, як же це зробити.

Work hard, play hard

Підготовка залежить від складності іспиту. Найчастіше я готуюся, поки не впаду замертво. Відпочиваю тоді, коли заліковка уже заповнена і максимально точно свідчить про нарахування стипендії.

Юля, 4 курс

Хто не ризикує, той не п’є шампанського

Я виділяю на іспити годину на три дні. І мені не соромно! Тішу себе солоденьким і подарунками. А найкращий відпочинок – поруч із сім’єю. Шпаргалок я не роблю, мене рятує короткочасна пам’ять і страх розлучитися зі стипендією.

Маша, 3 курс

Для обожнювачів друкованих підручників

80% знань здобуваєш за ніч до іспиту. Я або вчуся і працюю до посиніння, або відключаю мізки й байдикую. І використовую мамин секрет: вивчив увечері, повторив перед сном, поклав книжку під подушку, і зранку пам’ятаєш абсолютно все!

Настя, 3 курс

Інтелектуальний відпочинок

Секрет підготовки в тому, щоб 2-3 години вдумливо читати питання. Це краще, аніж 6-7 годин сидіти біля книжки, постійно відволікаючись. Я відпочиваю – читаю журнал, розважаюся з друзями, граю в покер та в шахи.

Георгій, 3 курс

У здоровому тілі здоровий дух

Коли читаєш, треба намагатися зрозуміти, а не «зазубрити». Не слід забувати про харчування і спорт, бо й тіло має бути в гарній фізичній формі. Аби відпочити, я гуляю, спілкуюся, дивлюся фільми, багато їм і розмірковвую про глибинні філософські речі.

Карл, 3 курс

Викладачі теж колись були студентами (і вони вперто не хочуть розповідати нам таємниці цього періоду життя). Врешті-решт, аби стати кандидатами наук, професорами та докторами, вони ще більше занурювалис я в освіту та пройшли навіть не 9 кіл пекла. Тому, напевне, розуміються на підготовці.

Список питань, підручник з дисципліни плюс конспект. Ви можете знайти у своєму зошиті додаткову інформацію, яка допоможе. Це інвестиція в майбутнє. Традиційний варіант підготовки – сідаєте і пишете тези для кожного питання від руки. Потім збираєтеся з одногрупниками на каву та обговорюєте інформацію. Зробіть собі шпаргалку з переліком прізвищ, дат і назв, які вперто не запам’ятовуються. Хоча назва дисципліни, ім’я викладача і гарний настрій – теж якась частина підготовки. Тому можна відкрити заліковку опівночі, розбудити Київ упевненим «Шара, прийди!» і не витрачати час.

Світлана Привалова, колишній викладач Інституту журналістики

Універсальної поради «Як заповнити залікову книгу п’ятірками» поки що не винайшли. Якщо ви її знаєте, то можете написати книгу і розбагатіти. Доти загальні принципи підготовки до сесії у студентів будуть такими:

Пам’ятати про відпочинок. Фільми, їжа та друзі цілком згодяться.

Зосереджуватися на тому, що читаєш. Коли очі в тексті, а думки на морі, діла не буде.

Висипатись. 7-8 годин достатньо для того, аби організм «перезвантажився». І не слід забувати про режим дня.

Думати про майбутнє. На стипендію жити важко, але без неї – ще гірше.

Людмила Корнієвич