Як не приїхати з курорту засмаглою і… лисою?

Ви так чекали на це літо. Купили путівку і подумки вже відпочиваєте на березі Середземного моря. На сонці ваше волосся сяє та переливається краще, ніж у рекламі. Але чи знаєте ви, що волосся – цілий коктейль з амінокислот та різних вітамінів? Сонячне проміння виснажує його. Після літньої відпустки волосся може стати сухим, ламким і навіть почати випадати. Як не перетворити літо у вбивцю вашої зачіски?

«Врятуйте моє волосся!»

Якщо фінанси не співають вам романсів, ви цілком можете покластися на майстра. Салони краси пропонують таке розмаїття процедур, що їх вистачить не тільки на літо.

Найвідоміша з них – кератинування волосся. Волосся більшою мірою складається з кератину, який у свою чергу є поєднанням білків та амінокислот. А коли їх недостатньо, волосся стає тьмяним та неживим. Процедура кератинування складається з кількох етапів. Спочатку волосся миють спеціальним шампунем, діючі компоненти якого відкривають лусочки волосся. Потім крізь них всмоктується власне кератин. На останньому етапі волосся вирівнюють праскою. Лусочки закриваються, а кератин залишається всередині.

Найбільш розрекламована нині послуга в салонах краси – ламінування. Суть цієї процедури полягає ось у чому. На волосся наносять спеціальний розчин, який містить протеїни пшениці і сої. Тримають його 20–30 хвилин. Після цього волосся обволікають тоненькою плівкою, яка з’єднує пошкодженні кінчики та робить волосся гладеньким. Воно стає слухняним та менше піддається механічним пошкодженням. Результат тримається приблизно два місяці, та нову процедуру можна проводити до кінця дії попередньої.

Схожою є процедура екранування волосся. Відрізняється вона хіба що тим, що для її проведення вам доведеться відвідати салон кілька разів. Утім, результат той самий: волосся покривається плівкою, що захищає його від зовнішніх подразників. Цей шар збільшує густоту волосся, бо воно стає товщим. Вважають, що екранування потрібно робити разом з ламінуванням, але і поодинці ці процедури мають добрий результат. Цікавою особливістю екранування є те, що лікувальні склади можуть бути кольоровими – отже, ви можете не лише пофарбуватися в улюблений колір, а і оздоровити своє волосся.

Щоб улітку волосся не вигорало, вам можуть запропонувати процедуру елюмінування. Вона дозволить підсилити ваш природний колір або не дасть потьмяніти хімічному барвнику. Фарби для елюмінування не містять аміаку та інших шкідливих речовин. Процедура не відрізняється від звичайного фарбування: на волосся наносять барвник, тримають півгодини і змивають. За цей час елюмін проникає у верхній шар волосини, залишаючи без зміни природний пігмент. Результат триматиметься близько двох місяців.

Найновіша процедура – біоламінування волосся. Салон, який пропонує цю послугу, доведеться пошукати. Технологією ця процедура дуже нагадує звичайне ламінування. На волосся наносять спеціальну речовину з натуральної целюлози та протеїну, що створюють захисну плівку. Волосся стає дуже слухняним, а під потоком гарячого повітря легко набуває будь-якої форми. Якщо до цього ви фарбували волосся, плівка не даватиме пігментові вимиватися. Біоламінат буває прозорим і кольоровим, тому завдяки цій процедурі також можна пофарбуватися в улюблений колір.

Рецепти «зі старої скрині»

Якщо ви довіряєте народним рецептам більше, ніж дорогим салонам, вам підійдуть кілька методів, наведених нижче.

Альтернативою ламінування є желатин. Він огортає волосся так само, як і розчини для ламінування, створює захисний шар. Результат від домашнього «ламінування» залишається так само надовго, як і від салонного. Трохи розчину желатину можна додати до шампуню чи бальзаму, тоді під час кожного миття волосся ви забезпечуватимете його захист.

Захист з відтінком – це звичайна хна. Результатом хна нагадує екранування. Речовина огортає ваше волосся і створює міцний захисний шар. Хна буває безбарвна та кольорова, тому з її допомогою можна пофарбуватися – але тільки у відтінки рудого. І робити це варто лише якщо ви бажаєте стати рудою надовго, адже пігмент лишається на волоссі назавжди – доки не відріжете.

Якщо вважаєте, що хна – не ваше, на допомогу прийде басма. Це теж трава, яку привезли нам разом із рахат-лукумом, сушеними фініками та вищезгаданою хною зі Сходу. Принцип її взаємодії з волоссям такий самий, як і у хни. Різниця – у кольорі: басма чорна.

Ми те, що ми їмо

Чим би ви там не мастили своє волосся, правило «ми те, що ми їмо» ніхто не скасовував. Здоровим ваше волосся буде лише тоді, коли організму не бракуватиме вітамінів, мінералів та інших корисних речовин. Якщо волосся сухе і ламке – варто переглянути свій раціон.

Перше, на що слід звернути увагу – кальцій. Добова норма цієї речовини становить близько одного грама. Якщо кальцію не вистачає, почнуть ламатися нігті та вилазити волосся. Достатньо кальцію містять шпинат, броколі, кунжут, молоко та молочні вироби.

Як ми вже знаємо, основний складник волосся – кератин, а кератин складається з білку. Тому, щоб волосся росло здоровим та не ламалося, потрібно вживати достатньо м’яса, риби та морепродуктів.

Не менш важливими для росту волосся є вітаміни та мінерали. Особливо – біотин та інозитол. Перший контролює обмін жирів, другий підтримує баланс міді та цинку в клітинах. Коли його не вистачає, настає себорея, що призводить до випадіння волосся і появи лупи. Біотин є в булгурі, зеленому горошку, сочевиці, волоських горіхах, насінні соняшнику, сої, злаках, пивних дріжджах, коричневому рисі, печінці, яєчному жовтку, помідорах, соєвих бобах та висівках.

Порада стиліста:

em>– Починати доглядати за волоссям треба не тоді, коли на нього вже страшно поглянути. Легше ж попередити хворобу, аніж лікувати її? З волоссям так само.

Велике значення має шампунь. Засіб, що вам не підходить, не тільки не допоможе вашому волоссю, а й нашкодить. Шампунь варто періодично змінювати: навіть до найкращого можна звикнути, і тоді він не даватиме бажаного результату. За деякий час ви зможете знову до нього повернутися. Краще мати два улюблених шампуні і користуватися ними по черзі.

Не меншу роль відіграють маски, бальзами та кондиціонери. Основне завдання шампуню – очистити волосся від шкірного жиру; весь догляд здійснює бальзам. Його варто підбирати залежно від типу волосся. Бальзам також потрібно періодично змінювати.

Аліна Саветюк