Як не варто робити селфі?

За гарний знімок селфімани часто розплачуються кругленькою сумою, свободою та навіть власним життям

Фотографія та подорожі – нероздільні. Сьогодні важко уявити собі мандрівника й туриста без фотоапарата, адже всі мобільні пристрої забезпечені хоча б простою фотокамерою. І саме з мобільних пристроїв і почалося нове масове захоплення – селфі. Не винятком стали й туристи, які прагнуть сфотографуватися на тлі пам’ятних для себе місць, цікавих подій та красивих краєвидів.

Але селфі не завжди такі безпечні, як здається. Ціла серія декількох селф-історій з трагічним кінцем прогриміли на весь світ. Небезпека «жанру» стала настільки актуальною, що МВС Росії навіть випустило пам’ятку про те, як безпечно робити селфі. А багато визначних пам’яток, парки розваг і громадські місця з підвищеною небезпекою заборонили використання палиць для селфі на своїй території. Так, заборону на селфі ввели парк розваг Діснейленд, Тадж-Махал в Індії, залізничні станції в Японії.

Проте невдалі й трагічні історії продовжують у незліченній кількості відбуватися по всьому світу. Пропонуємо добірку декількох сумних історій, до яких призводить надмірне захоплення селфі.

Селфі на краю прірви

Ця історія сталася в липні 2016 року в США на оглядовому майданчику Ooh Aah Point Гранд-Каньйону. 35-річна американська туристка так захопилася пошуком найбільш вдалого місця для знімка, що підійшла занадто близько до краю прірви, спіткнулася й впала з висоти 120 метрів. Незважаючи на своєчасно надану медичну допомогу, вона померла.

Бик або життя

Трагічна історія сталася 10 серпня 2015 року в іспанському місті Вільясека-де-ла-Сагра під час традиційного свята з забігом биків. 32-річний іспанець так захопився селфі, намагаючись зробити найризиковішу фотографію на тлі розлючених биків, що отримав від одного з них удар в шию і стегно. Його терміново доставили в лікарню, але врятувати чоловіка не вдалося.

Забіги биків – і без того небезпечне заняття, а разом з селфі – це просто смертельний номер. Тепер про це знають всі в Іспанії, а особливо в місті Вільясека-де-ла-Сагра, де після трагедії свято було скасоване.

60 мільйонів доларів і 20 років ув’язнення за селфі!

Громадянин США у вересні 2014 року так захопився фіксацією себе на відеокамеру, що порушив закон і влаштував одну з найбільш «грандіозних» в сучасній історії лісових пожеж у штаті Каліфорнія. Усі свої дії він знімав на відеокамеру, щоб отримати хоч кілька хвилин слави. Йому це вдалося, і він став відомим на весь світ, оскільки суд визнав його винним у підпалах і заподіянні шкоди. У результаті невдалий селфіман в 2016 році був засуджений до 20 років в’язниці та штрафу в розмірі 60 мільйонів доларів.

Смертельні озера

Одним з найнебезпечніших місць для селфі стали мальовничі Плитвіцькі озера в національному парку Хорватії. Тільки в 2016 році в результаті смертельно-ризикованих фотосесій загинуло двоє туристів, ще один постраждав, але дивом залишився живий. Причина банальна – бажання сфотографуватися на тлі мальовничих озер на краю високого обриву.

Побачити Мачу-Пікчу і … померти

2 грудня 2014 року 51-річний турист з Німеччини вирішив зробити фото стародавнього міста Мачу-Пікчу з особливого місця, для чого пройшов за огорожу в заборонену зону. Там він зустрів ще одного туриста з Перу, якого й попросив сфотографувати його. Але навіть ця фотосесія закінчилася невдачею, оскільки в момент передачі фотоапарата турист втратив рівновагу і впав зі скелі. Шансів вижити у нього не залишалося: він впав з висоти 40 метрів, а це приблизно 12 поверхів.

Останнє селфі в Тадж-Махалі

Адміністрація мавзолею-мечеті Тадж-Махал в Індії ввела заборону на селфі після того, як в 2015 році 66-річний японський турист впав зі сходів при спробі сфотографувати себе. Туриста доставили з травмами до лікарні, але вдіяти вже нічого не змогли.

Смертельна палиця

5 липня 2015 році житель Великобританії невимушено прогулювався національним парком Брекон-Біконс з селфі-палицею. Також невимушено він хотів сфотографувати себе за допомогою камери, закріпленої на селфі-палиці. Але він чомусь зовсім не надав значення тому, що в цей час була дуже сильна гроза. У результаті в зведену догори селфі-палицю вдарив розряд блискавки – чоловік загинув на місці.

Заради справедливості варто сказати, що в той самий день в національному парку від блискавки загинув ще один чоловік, але вже без такого девайса для фото.

Анастасія Гривнак