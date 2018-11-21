Як не збанкрутувати економлячи, або Усе, що варто знати про «Чорну п’ятницю»

Вже кілька років остання п’ятниця листопада в Україні вважається днем вдалого шопінгу. Так звана «Чорна п’ятниця» («Black Friday») перекочувала до нас із США і успішно адаптувалася до українського шопінг-клімату. І, як усе «імпортне», «день шалених знижок» теж зазнав українських модифікацій. Про особливості нашої «Чорної п’ятниці» і про те, якою вона є в США — далі в матеріалі.

Кандидатові у майстри спорту з легкої атлетики Олегові давно впали в око кросівки для бігу в одному зі столичних магазинів спортивного одягу. Але через високу ціну спортсмен вирішив відтермінувати цю покупку і сподівався придбати кросівки за вигідною ціною у «Чорну п’ятницю». Прийшовши до магазину у день знижок, Олег не зміг знайти обраний товар у торговій залі. На його запитання консультант відповів, що усі такі кросівки вже розпродано. Змирившись з втратою, через кілька днів наш спортсмен вирішив обрати для себе інше спортивне взуття в тому ж магазині. І цього разу, на його здивування, відсутній у «Чорну п’ятницю» товар знову лежав на своєму звичному місці. Ні, це не була нова партія. За словами Олега, такі кросівки завжди користувалися попитом серед спортсменів. І тому магазин просто не захотів робити на них знижку, адже хорошу продукцію і так купують, навіть за повну вартість.

Особливості української «Чорної п’ятниці»

Прибирати товар з полиць — ще не найжорстокіший жарт власників магазинів. Іноді можна натрапити на справжні шедеври маркетингу. У «Чорну п’ятницю» покупців до магазинів приваблюють великі знижки: українські торговельні центри обіцяють до -80% від ціни. Та шанси знайти серед усіх магазинів у ТРЦ той, що пропонує таку акцію близькі до нуля. Адже керівництво кожного магазину самостійно вирішує які знижки та на які товари робити. Зазвичай у цей день пропонуються акції до -15%, -20%, а справжнє щастя для українських шоперів — придбати товар за півціни. Деякі українські інтернет-магазини на честь «Чорної п’ятниці» замість низьких цін надають безкоштовну доставку чи дарують бонуси на наступні покупки. Часто-густо магазини пропонують псевдо-знижки, коли ціни на товар безжально завищують, а вже потім віднімають від них якісь проценти. Таким чином, акційна ціна може лише у незначній мірі зменшитися, або ж взагалі залишитися такою, як і до знижки. Також українці помітили, що магазини не гребують просто підвищувати ціну на товар та видавати її за акційну.

Окрім махінацій з цінами, «день великих знижок» в Україні можна сміливо назвати днем, коли найвигідніше продавати неліквідний товар чи вітринні зразки. Найчастіше продають вітринні зразки техніки: телефони, ноутбуки, плазмові телевізори. Ці товари протягом року постійно відтворюють рекламні відео, покупці тримають їх у руках, оглядають та тестують перед покупкою. Через постійне використання невідомо скільки ж зможе пропрацювати вітринна техніка у «щасливого» покупця, який придбає її у «Чорну п’ятницю».

Чим відрізняється «Чорна п’ятниця» від «Black Friday»?

Не варто аж надто гніватися на українських маркетологів та ідеалізувати «Чорну п’ятницю» в США. Адже українці лише перейняли західну традицію. Якщо ви досі думали, що американські магазини організовують це свято з року в рік, аби дати можливість людям дешево придбати потрібні їм товари — на вас чекає розчарування. Саме походження назви «Black Friday» підтверджує зацікавленість магазинів у цьому заході. За однією з версій, назва відображає процес переходу від боргів до прибутку. Вираз «Go into the red» з англійської означає «Втрапити в борги». У США рахунки з заборгованістю традиційно мають відмітки червоним кольором , а звичайні квитанції — надруковані лише чорною фарбою. Отже, магазини у «Чорну п’ятницю» через кількість проданого товару, залишаються лише в плюсі.

Америка славиться величезними чергами у торговельних центрах під час цього свята. Магазини починають роботу з п’ятої години ранку, а деякі відкривають свої двері покупцям і опівночі. Такі гіганти продажів в США, як «Macy’s», «Walmart», «Target» та «Bealls», намагаючись випередити конкурентів, починали продажі з вечора четверга, що є офіційним вихідним на честь Дня подяки. Це викликало страйки серед співробітників магазинів та осуд з боку організацій, які захищають права робітників. На відміну від Сполучених Штатів, де «Чорна п’ятниця» триває лише один день, в Україні магазини продовжують акції до неділі, щоб залучити якомога більше клієнтів. Кількість покупців у нас також значно менша, ніж у США, тож нам марно сподіватися на традиційні для американців знижки у 90 відсотків.

Як не потрапити на гачок маркетологів?

Адміністратор одного зі столичних магазинів одягу Лілія Шолудько переконана, що є низка правил, дотримуючись яких, вам буде легко уникнути обману. За її словами, аби не стати об’єктом маніпуляцій, слід підготуватися до дня розпродажів заздалегідь. Спершу визначте список необхідних товарів, продумайте що варто купити в першу чергу. Пройдіться магазинами за декілька днів до розпродажів, дізнайтеся ціни обраних товарів і тоді ви зможете порівняти їх з акційними. Також можна заздалегідь приміряти одяг та визначити потрібний вам розмір , аби не стояти в чергах до примірочних під час розпродажів. Не забувайте порівнювати вартість товарів в різних магазинах, інколи великі знижки ще не гарантують доступних цін. Не поспішайте купувати усі речі з позначками «обмежена пропозиція» чи «товар закінчується». Такі написи, зазвичай, роблять на цінниках товарів, які користуються найменшим попитом. Це ще один прийом маркетологів. Як пояснює Лілія, покупець, думаючи, що купує товари обмеженої пропозиції, може класти у кошик навіть непотрібну і неякісну продукцію. Щоб не витрати гроші на зайві покупки, заздалегідь визначте суму, за яку зможете придбати все необхідне.

Не пропускайте вигідних пропозицій, але й не покладайте на «Чорну п’ятницю» занадто великих надій. Щоб не опинитися на місці Олега, який лише втратив час, чекаючи знижок. В той час як міг би давно тренуватися в омріяних кросівках.

Анастасія Розум