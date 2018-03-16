Як пережити епідемію грипу

У період активації вірусів грипу чи ГРВІ наш організм більше за все потребує особливого нагляду – адже хвороба чатує на кожного, хто буде нехтувати основними правилами профілактики. Розбираємось, як пережити чергову епідемію з найменшими втратами.

Усі знають цей жарт: якщо хворобу лікувати, вона проходить за 7 днів, а якщо ні – то за тиждень. Давно відомо, що ми лікуємо не ГРВІ чи грип, а усуваємо ризик можливих ускладнень. Вірусів ГРВІ безліч і вірусів грипу теж чимало. Тож розглянемо далі, як убезпечити себе від цих захворювань.

Профілактика грипу



Найголовніший профілактичний засіб – вакцинація. Альтернативи їй на сьогодні нема. Більшість померлих від грипу не мали профілактичного щеплення.

Робити щеплення краще один раз на рік, перед періодом підвищеної захворюваності – приблизно на початку листопада. Найважливіше, що вакцинація – це страховка від ускладнень.

Не менш важливо не заразитися ГРВІ/грипом від оточуючих. Захворювання передається лише від людини до людини, зазвичай повітряно-крапельним шляхом. Заразитися від хворої людини можна навіть на відстані одного метра. Тому хоча б в перші дні її хвороби треба намагатися уникати спілкування з нею. Хворому обов’язково потрібно дотримуватися постільного режиму та ізоляції від здорових людей, адже він залишається інфекційним протягом семи днів від початку хвороби.

Більшість лікарів рекомендують у цілях профілактики провітрювати кімнату кожні дві години по 15 хвилин. Сприятлива температура в кімнаті – від 18 до 20 градусів тепла, а вологість – не більше 50%. Для нейтралізації вірусів також можна використовувати ароматерапію маслами хвої та цитрусу два-три рази на день. Обов’язково мити руки, обличчя, промивати ніс, полоскати горло. Це найлегший і дуже дієвий спосіб уникнути захворювання на ГРВІ/грип.

Пам’ятайте про те, що віруси переважно люблять холод. Тому наполегливо намагайтеся уникати переохолодження. Для профілактики з настанням холодів рекомендується вживати вітаміни, трав’яні настої. Більше їсти свіжих сезонних фруктів і овочів. Імунну систему також зміцнюють лактобактерії, які містяться в кисломолочних продуктах.

Багато лікарів рекомендують носити захисні маски. Але вони залишаються дієвими, тільки якщо змінювати їх на нові кожні чотири години. Марлевою маскою може користуватися як хворий, так і людина, яка знаходиться поруч.

Що робити за перших симптомів захворювання

Кашель, температура, головний біль, озноб, нежить – перші симптоми захворювання на ГРВІ/грип. При перших сигналах потрібно на декілька днів влаштувати собі домашній режим. Захворювання настає миттєво й температура тіла підіймається до 38 градусів. Лікарі не рекомендують в цей період багато рухатись, добре впливає на хворого сон.

Головне – ізолювати хворого. Якщо зробити це своєчасно, є майже стовідсоткові шанси убезпечити рідних від зараження. Неодмінно викликайте лікаря додому. Якщо грип чи ГРВІ запустити, наслідки можуть бути не з приємних, і тоді вже буде потрібно викликати бригаду швидкої допомоги. Це стосується тих, хто має проблеми з вагою, вагітних жінок, людей, що страждають на цукровий діабет, хронічні захворювання легенів, бронхіальну астму, анемію, серцеву недостатність, хвороби нирок.

Поки чекаєте лікаря, час не витрачайте. Пийте більше звичайної або мінеральної води, теплий чай з трав або малини, відвари, узвари з ягід. Пігулки самостійно краще не вживати. Якщо у вас температура нижча за 38 градусів, цього не варто робити. Лише за температури вище 39 градусів можна скористатися жарознижуючими засобами. Підвищення температури свідчить про те, що організм проявляє захисну реакцію і намагається боротися з вірусом, тому її «збивають» лише за небезпеки гарячки. До того ж, підвищення температури тіла до 38 градусів стимулює вироблення інтерферону, завдяки якому клітини стають несприйнятливими до вірусів. Температуру потрібно контролювати кожні 30 хвилин, доки вона не впаде до позначки 37,5 градусів. Пам’ятайте, що не можна займатися самолікуванням – це може закінчитись несприятливими наслідками.

Як уникнути ускладнень

Головне – не використовувати антибіотики. Вони не діють на віруси! Тому вживати їх від ГРВІ/грипу просто немає сенсу. До того ж, антибіотики не мають профілактичного ефекту. Вони вбивають частину бактерій, а ті, що залишаються, без своїх природних ворогів розмножуються й тим самим збільшують ризик ускладнення.

Та деякі лікарі все ж призначають антибіотики і цим призводять до розвитку стійких видів бактерій й алергічних реакцій.

Якщо ви помітили в себе симптоми грипу, постарайтеся якомога швидше звернутися до лікаря. Спеціаліст оцінить ймовірність виникнення ускладнень і призначить необхідне лікування. Як правило, лікування легких форм грипу обходиться без призначення спеціальних противірусних препаратів і полягає в застосуванні симптоматичних та імуномоделюючих засобів. Людям з категорій підвищеного ризику при виникненні симптомів слід негайно звернутися до лікаря. У такому випадку неодмінно призначаються противірусні препарати.

Маргарита Верещагіна