Лікарі розповіли про те, як підготуватися до переходу на “зимовий” час, щоб легко адаптуватися.

Переведення годинників на «зимовий» і «літній» час – щорічний ритуал, який виконують усі українці. У 2017 році перехід на «зимовий» час відбудеться в останню неділю жовтня, однак до нього потрібно відповідально підготуватися, щоб легко адаптуватися до нового плину часу.

Як повідомляє MIGnews.com.ua, для того, щоб підготувати організм до переведення годинників необхідно:

1. Розпочати підготовку організму до переведення часу заздалегідь. Почати прокидатися і лягати спати трохи раніше, щоб добре висипатися.

2. Готувати сніданок, прасувати, готувати одяг, який одягнеш завтра ввечері, перед сном, щоб уранці була можливість поспати трохи довше.

3. Під час адаптації до нового часу, яка практично у всіх триває від двох тижнів до місяця, не варто залишати на ранок справи, які можуть забрати багато сил.

4. Робити свій ранок більш бадьорим за допомогою музики. Варто скласти список ритмічних пісень, які здатні підняти настрій, викликати бажання танцювати і трохи пробудити. Саме їх і слухати вранці протягом місяця.

5. Зранку, щоб прокинутися, приймати контрастний душ.

6. Дотримуватися режиму прийому їжі і приймати вітамінний комплекс, так як харчування в перехідний період має бути особливо збалансованим.

7. Уникати перевтоми. У перші два тижні після переведення стрілок годинника можна дозволити собі трохи полінуватися, а у вихідні – виспатися.

Нагадаємо, перехід на «зимовий» час у цьому році відбудеться в неділю, 29 жовтня, а перевести годинник мешканцям України необхідно на годину назад.

Марина Білоножка