Як подорожувати дешевше?

Куди б ви не летіли, зменшити вартість перельоту можна на будь-якому напрямку.

Додавши до свого перельоту зупинку в будь-якому правильному аеропорті світу на шляху до свого місця призначення, можна не лише зменшити витрати на квиток до 50%, але й отримати купу приємних бонусів.

Замість того, щоб летіти з Лондону до Перту в Австралії без зупинки й заплатити за квиток $2270, можна зробити зупинку в Бангкоці й заплатити лише $806, згідно зі “Skyscanner”. Прямий літак з Сіднею до Бангкоку коштуватиме вам у середньому $673, а з зупинкою в Сінгапурі - $332. Таким чином, заощадивши на перельоті, можна залишити гроші на сувеніри, кращий готель, розваги тощо.

В аеропортах постійно працюють ресторани, кав’ярні, магазини, тому сумувати там під час однієї з запланованих зупинок не доводиться. В таких аеропортах, як Сінгапурський, можна, навіть, розлабитися SPA, поплавати в басейні, подивитися фільм в кінотеатрі чи помилуватися метеликами в тераріумі.

Джерело: news.com.au

Анастасія Токар